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Adata Swordfish SSD



14.01.2025 ГК Swordfish Security вошла в топ-50 крупнейших ИБ-компаний России по версии CNews 1
27.11.2024 Фабрика компетенций Swordfish Security поможет снять острый дефицит кадров в кибербезопасности 1
02.10.2024 Сотрудники ГК Swordfish Security стали резидентами «Кибердома» в Москве 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1
20.05.2020 Adata анонсировала новые SSD Falcon и Swordfish с поддержкой PCIe Gen3x4 2
16.05.2018 Самые ожидаемые смарт-часы 2018 года 1
31.07.2017 Самые ожидаемые смарт-часы 1
07.09.2016 Представлен смартфон-монстр на 3 процессорах с памятью больше 1 ТБ 1
07.07.2016 Google создает собственных «убийц» Apple Watch 1
31.05.2011 Запущена бета-версия браузера Opera Swordfish 1
29.07.2008 Activision пересматривает список игр Vivendi 1
27.03.2008 Анонс 50 Cent 2 1
15.02.2008 Дата выхода World in Conflict на консолях 1
14.02.2008 Дата выхода World in Conflict на консолях 1
31.08.2006 Warner Brothers выпустит фильмы на HD-DVD и Blu-ray 1
16.08.2005 Boost Mobile представила мобильные игры с позиционированием на местности 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Adata Swordfish SSD и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 4
Google LLC 11775 3
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 3
Microsoft Corporation 24624 2
Samsung Electronics 10254 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Swordfish Studios 3 2
Adata Technology 102 1
Huawei 3933 1
LG Electronics 3614 1
Sony 6544 1
HTC Corporation 1499 1
Toshiba Corporation 2927 1
Fitbit 57 1
Pebble Technology 59 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
X Corp - Twitter 2845 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Microsoft - Activision Blizzard 478 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
BBK OnePlus 216 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
Turing Robotic Industries - QSAlpha 3 1
Blizzard Entertainment 328 1
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games 81 1
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 39 1
Monolith Productions 33 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Snyk 4 1
JFrog 9 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Starbreeze Studios 33 1
KGI Securities 50 1
Warner 533 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 4
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Аксессуары 3881 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 2
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 2
NAND flash memory - флеш-память 626 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 1
NAND 3D flash memory 84 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 298 1
LDPC - Low-Density Parity Check - Алгоритм выявления и исправления ошибок 23 1
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 66 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
LED-micro 24 1
DDR - Double data rate 2730 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 61 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 3
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 3
Google Android 13994 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 3
Google Android Wear OS 98 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 3
Microsoft Surface - Планшет 429 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
Qualcomm Snapdragon Wear 15 2
Microsoft Surface Phone 20 2
Microsoft Surface Watch 2 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Swordfish Security - AppSec Hub 9 2
Swordfish Security - AppSec Track 7 2
Adata Falcon SSD 1 1
Adata Migration Utility 2 1
Apple FaceTime 175 1
Samsung Galaxy Gear 141 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 172 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Apple WatchOS 72 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 1
Huawei Watch - Умные часы 90 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 48 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
Google Pixel Buds - Наушники 6 1
God of War - компьютерная игра 44 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 117 1
Linux OS 9936 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 1
Heifetz Jascha - Хейфец Яша 1 1
Лазаренко Дмитрий 50 1
Орденова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Швеция - Королевство 3619 1
Канада 4881 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Канада - Калгари 31 1
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Металлы - Сплавы - AlON - Оксинитрид алюминия - сплав оксида и нитрида алюминия 4 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Capture the Flag - CTF 41 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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