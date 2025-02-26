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Фигуркина Дарья



26.02.2025 Спрос на специалистов по LLM Security в 2025 г. вырастет на четверть 1
27.11.2024 Фабрика компетенций Swordfish Security поможет снять острый дефицит кадров в кибербезопасности 1
22.10.2024 Эксперты Swordfish Security назвали самые востребованные и дорогие профессии в сфере безопасной разработки ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Фигуркина Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 15 2
Цифра ГК 2441 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 448 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 264 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2956 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11131 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5315 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 1
Кибербезопасность - MLSecOps - Machine Learning Security Operations - Специалист по защите искусственного интеллекта 10 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1750 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13283 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1212 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 1
JavaScript - JS - язык программирования 1198 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2961 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Европа 21811 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169707.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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