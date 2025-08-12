Получите все материалы CNews по ключевому слову
Консорциум исследований безопасности ИИ Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта
УПОМИНАНИЯ
Консорциум исследований безопасности ИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
|Качалин Игорь 8 5
|Служеникин Дмитрий 4 4
|Граденко Михаил 36 2
|Башарин Антон 9 2
|Касперская Наталья 299 1
|Суровец Дмитрий 96 1
|Шадаев Максут 1089 1
|Сергеев Сергей 156 1
|Лигачев Глеб 102 1
|Беляев Владислав 93 1
|Иванов Андрей 58 1
|Ляпунов Игорь 129 1
|Бочкин Александр 42 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Иванов Максим 12 1
|Ульянов Николай 141 1
|Бочкарев Сергей 59 1
|Еремеев Дмитрий 5 1
|Миронов Павел 6 1
|Сурова Надежда 7 1
|Аветисян Арутюн 39 1
|Воеводин Александр 18 1
|Шойтов Александр 91 1
|Нашивочников Николай 10 1
|Петухов Илья 8 1
|Григорьев Максим 50 1
|Колесников Виктор 2 1
|Фомичев Илья 2 1
|Шмаков Антон 51 1
|Круглов Виктор 18 1
|Шихалиев Фрэнк 7 1
|Трошина Елена 19 1
|Чудинов Дмитрий 65 1
|Ковалевский Александр 4 1
|Атоян Антон 14 1
|Аскерова Альбина 2 1
|Виткова Лидия 5 1
|Фигуркина Дарья 3 1
|Соболев Роман 27 1
|Спорыхин Евгений 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151933 12
|Европа 24474 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2013 1
|Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 238 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3388 1
|CNews Инновация года - награда 125 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.