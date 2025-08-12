Разделы

Консорциум исследований безопасности ИИ Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Рабочую группу по тестированию технологий искусственного интеллекта возглавил эксперт по кибербезопасности 3
24.06.2025 Замглавы Минцифры Александр Шойтов на CNews FORUM Кейсы — о том, когда в России появятся биржи данных 1
17.06.2025 «Группа Астра» сделает вклад в развитие безопасного ИИ 1
03.06.2025 «Газинформсервис» возглавит разработку реестра доверенных технологий ИИ 2
02.06.2025 «Гарда» присоединилась к Консорциуму исследований безопасности ИИ 2
28.05.2025 Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования 1
22.05.2025 Искусственный интеллект может быть «троянским конем»: эксперт рассказали об уязвимостях ИИ-агентов 1
20.05.2025 ГК InfoWatch вступила в Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 1
26.02.2025 Спрос на специалистов по LLM Security в 2025 г. вырастет на четверть 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
10.02.2025 «АйТи Бастион» присоединился к Консорциуму по исследованию технологий ИИ 1
28.01.2025 ГК Swordfish Security стала участником Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта при Минцифры 1
08.11.2024 «Ассоциация ФинТех» и АНО НТЦ ЦК договорились о сотрудничестве в области развития ИИ 1
06.11.2024 ГК «Солар» будет развивать информационную безопасность искусственного интеллекта 1

Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 26 5
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 23 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1051 2
SimbirSoft - СимбирСофт 99 2
Газинформсервис - ГИС 340 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 151 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2221 1
АйТи 1416 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 159 1
ИКС 353 1
InfoWatch - Инфовотч 1055 1
Directum - Директум 1142 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 397 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 159 1
ММК Информсервис 53 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 589 1
Infomaximum - Инфомаксимум 44 1
АйТи Бастион - IT Bastion 120 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
Открытые технологии 708 1
АТОЛЛис 4 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
Сбер - СберБизнес Софт 67 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 1
MPSTATS - МПСТАТС 5 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 27 1
DeepSeek - ДипСик 69 1
Nikta AI - Звено 1 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 21 10
Русагро Группа Компаний 317 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 573 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 1
Почта России ПАО 2202 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 382 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
МКБ - Московский кредитный банк 600 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 166 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 285 1
Северсталь ПАО - Severstal 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2199 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 409 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 509 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
Газпром бурение 43 1
Силовые машины 138 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12348 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6162 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4595 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 327 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 216 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 120 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16034 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30016 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54545 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21639 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69970 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6611 5
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 454 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12588 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10966 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4954 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2194 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13250 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2304 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2335 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5538 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32695 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1203 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4256 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8309 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1738 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 236 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 721 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 310 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 136 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3611 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3396 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2007 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9068 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2415 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4346 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5690 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11965 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7232 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7064 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2500 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3193 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 153 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26434 1
OpenAI ChatGPT 449 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4874 2
Adata Swordfish SSD 21 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 226 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 566 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 295 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 232 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 136 1
Infomaximum - Proceset Process mining 39 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 10 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 1
СалютДевайсы - GigaChat 285 1
AutoFAQ - Xplain 10 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 43 1
Газинформсервис - BAS SimuStrike 3 1
Качалин Игорь 8 5
Служеникин Дмитрий 4 4
Граденко Михаил 36 2
Башарин Антон 9 2
Касперская Наталья 299 1
Суровец Дмитрий 96 1
Шадаев Максут 1089 1
Сергеев Сергей 156 1
Лигачев Глеб 102 1
Беляев Владислав 93 1
Иванов Андрей 58 1
Ляпунов Игорь 129 1
Бочкин Александр 42 1
Свинцов Андрей 46 1
Иванов Максим 12 1
Ульянов Николай 141 1
Бочкарев Сергей 59 1
Еремеев Дмитрий 5 1
Миронов Павел 6 1
Сурова Надежда 7 1
Аветисян Арутюн 39 1
Воеводин Александр 18 1
Шойтов Александр 91 1
Нашивочников Николай 10 1
Петухов Илья 8 1
Григорьев Максим 50 1
Колесников Виктор 2 1
Фомичев Илья 2 1
Шмаков Антон 51 1
Круглов Виктор 18 1
Шихалиев Фрэнк 7 1
Трошина Елена 19 1
Чудинов Дмитрий 65 1
Ковалевский Александр 4 1
Атоян Антон 14 1
Аскерова Альбина 2 1
Виткова Лидия 5 1
Фигуркина Дарья 3 1
Соболев Роман 27 1
Спорыхин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 12
Европа 24474 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2013 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1492 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4145 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5130 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2730 2
НКО - Некоммерческая организация 530 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 363 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49987 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8095 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6632 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 961 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6046 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11442 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7686 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1299 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 813 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 401 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 222 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9296 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1474 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19677 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5107 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2639 1
Экономический эффект 1147 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6093 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3281 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 196 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11238 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1136 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 276 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5443 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16967 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5842 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2617 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11343 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 238 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3388 1
CNews Инновация года - награда 125 1
РАН - Российская академия наук 1960 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 413 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1198 1
РШУ - Русская школа управления 28 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 1
CNews FORUM Кейсы 276 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2533 1
