Качалин Игорь
Качалин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 275 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 922 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
|НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 13 3
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 374 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Виткова Лидия 3 1
|Зубков Артем 1 1
|Пустарнаков Валерий 5 1
|Баранов Александр 14 1
|Шалаев Антон 21 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Уткин Никита 35 1
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