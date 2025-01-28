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Качалин Игорь



28.01.2025 ГК Swordfish Security стала участником Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта при Минцифры 1
08.11.2024 «Ассоциация ФинТех» и АНО НТЦ ЦК договорились о сотрудничестве в области развития ИИ 1
06.11.2024 ГК «Солар» будет развивать информационную безопасность искусственного интеллекта 1
09.10.2024 «Газинформсервис» присоединился к консорциуму исследователей ИИ 1
01.12.2017 Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики» 1
11.03.2008 Создан госкомитет по стандартизации «Криптографическая защита информации» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Качалин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 275 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 922 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 13 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 374 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 3
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5921 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3141 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3794 2
Стандартизация - Standardization 2131 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11959 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5008 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 58 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
Умные платформы 1685 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6566 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 1
Ляпунов Игорь 121 1
Виткова Лидия 3 1
Зубков Артем 1 1
Пустарнаков Валерий 5 1
Баранов Александр 14 1
Шалаев Антон 21 1
Чапчаев Андрей 55 1
Уткин Никита 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 2
НКО - Некоммерческая организация 502 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 254 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 304 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 1
РАН - Российская академия наук 1875 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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