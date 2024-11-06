Разделы

Бизнес
|

ГК «Солар» будет развивать информационную безопасность искусственного интеллекта

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, присоединилась к Консорциуму исследований безопасности технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Цель присоединения ГК «Солар» к консорциуму — объединение усилий для долгосрочного развития ИИ и внедрения принципов безопасной разработки для решения задач, поставленных в национальных проектах РФ, в том числе в будущем нацпроекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участники будут развивать совместные проекты, направленные на создание научно-технологической, методической и лабораторной базы для испытаний технологий ИИ и моделирования угроз. Соглашение также включает участие в работах над повышением уровня защищенности отечественных ИБ-продуктов, использующих ИИ, и повышением квалификации специалистов, задействованных в их разработке.

«Искусственный интеллект открывает новые возможности как для обеспечения кибербезопасности, так и для осуществления кибератак. Это серьезный вызов, и только консолидация усилий ИТ-, ИБ-индустрии, профессионального, научного и исследовательского сообщества позволит ответить на него эффективно, обеспечив безопасность российского ИТ-контура в ближайшем будущем и в перспективе. Мы уже активно используем машинное обучение и элементы ИИ в наших решениях для кибербезопасности и уверены, что наша экспертиза будет востребована для достижения целей Консорциума и развития передовых российских технологий», — сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

Передовые технологии открывают широкие перспективы для развития экономики и социальной сферы, однако правовые, этические и ИБ-аспекты использования ИИ остаются актуальными. Сотрудничество лидеров российских компаний-разработчиков, со специалистами научных институтов, ученых обеспечит надежный фундамент для долгосрочных исследований и внедрения новейших наработок в практику кибербезопасности.

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат
Облачные тренды

«Присоединение к консорциуму ведущих участников рынка ИБ позволит на практике оценивать эффективность новых технологий. Это отвечает одной из главных задач нашего объединения — способствовать постоянному улучшению российских решений в области ИБ. Присоединение "Солара" будет способствовать развитию разработок на основе ИИ и машинного обучения в области защиты информационного пространства России», — отметил Игорь Качалин, лидер Консорциума и генеральный директор АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии».

Консорциум был создан по инициативе Минцифры России в мае 2024 г. АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦ ЦК), Академией криптографии Российской Федерации, Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Консорциум стремится развивать защищенные технологии для работы с данными, разрабатывать криптографические методы обеспечения безопасности для ИИ и запускать центры для коллективного проведения исследований безопасности технологий машинного обучения. Организаторы рассчитывают, что к объединению продолжат присоединяться разработчики продуктов из сферы ИБ и ИИ, а также передовые вузы страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры

Персональные данные 90% россиян утекли в Сеть в 2023 году

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов

«Касперский» потерял налоговую льготу и 4 миллиона рублей

Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть

Зарплаты московских ИТ-директоров удвоились и продолжают расти. Программисты тоже не обделены деньгами

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: