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Ляпунов Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 132, упоминаний - 141
Ляпунов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Бенгин Владимир 38 7
|Осеевский Михаил 350 7
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Шойтов Александр 116 4
|Путин Владимир 3454 4
|Дрюков Владимир 51 4
|Паршин Константин 64 3
|Лукацкий Алексей 140 3
|Шмелева Елена 11 3
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Мурашов Николай 11 3
|Дудко Дмитрий 11 3
|Касперская Наталья 319 3
|Галицкий Александр 123 3
|Янкин Андрей 52 2
|Заикин Андрей 36 2
|Бондарь Дмитрий 37 2
|Елисеев Владимир 20 2
|Коростелев Павел 43 2
|Раевский Алексей 77 2
|Царев Николай 3 2
|Акимов Евгений 39 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Рысакова Галина 11 2
|Баранов Денис 24 2
|Трифаленков Илья 17 2
|Каманин Константин 8 2
|Шпаков Андрей 0 2
|Филатенков Алексей 4 2
|Басин Виктор 3 2
|Абакумов Евгений 227 2
|Баринов Александр 44 2
|Хинштейн Александр 148 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Носов Игорь 14 1
|Анфимов Павел 59 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Горелов Дмитрий 61 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.