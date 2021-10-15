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Ляпунов Игорь
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Публикаций - 52, упоминаний - 84
Ляпунов Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 4
|Галицкий Александр 82 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Рысакова Галина 6 2
|Шмелева Елена 5 2
|Чимиричкина Мария 30 1
|Лезговко Александр 1 1
|Анисимов Никита 1 1
|Самойлов Андрей 7 1
|Ивашков Юрий 2 1
|Молодых Олег 1 1
|Горбатов Дмитрий 1 1
|Турчин Алексей 2 1
|Зисман Александр 2 1
|Елисеев Владимир 18 1
|Шумейко Анна 15 1
|Бондарь Дмитрий 19 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Малеев Алексей 9 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Носов Игорь 13 1
|Проскура Дмитрий 25 1
|Касперская Наталья 197 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Земцов Дмитрий 10 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Сириус - Образовательный центр 85 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767793, в очереди разбора - 671478.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767793, в очереди разбора - 671478.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru