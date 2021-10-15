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Ляпунов Игорь


15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 2
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC 1
20.05.2021 Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными 1
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти 1
14.05.2021 Дмитрий Чернышенко: «На пяти киберполигонах пройдут учения в 2021 году» 2
12.05.2021 «Ростелеком» и НКЦКИ выявили серию масштабных кибератак на российские органы государственной власти 1
05.11.2020 «Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов 1
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
21.10.2020 «Росатом» и «Ростелеком» запускают масштабный ИТ-проект по централизованному управлению доступом к информационным системам 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 2
31.08.2020 «Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс» 1
13.02.2020 «Ростелеком» выходит на рынок системной интеграции в сфере кибербезопасности 1
24.10.2019 «Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома 1
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности 1
05.09.2019 «Ростелеком» построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке 1
25.06.2019 «Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC 2
14.11.2018 «Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности 1
02.11.2018 «Ростелеком» представил программу по кибербезопасности для школьников 2
21.08.2018 «Ростелеком» подготовил для школьников «Кибервызов» 1
22.05.2018 «Ростелеком» купил за 1,5 миллиарда «дочку» «Инфосистемы Джет», чтобы создать национального оператора кибербезопасности 2
22.05.2018 «Ростелеком» приобрел компанию Solar Security 2
26.06.2017 Как самостоятельно противостоять киберугрозам и все проиграть 4
28.04.2017 «Казахтелеком» и Solar Security подписали меморандум о взаимодействии в области кибербезопасности 1
28.11.2016 Solar Security начал сотрудничество с департаментом ИТ и связи Самарской области 1
10.11.2016 Solar Security обновила сервисную модель предоставления услуг Security Operations Center 1
07.11.2016 Solar Security и «АМТ-Груп» разработали комплекс для защиты предприятий госсектора 1
02.11.2016 Solar Security и «Элвис-Плюс» договорились о сотрудничестве 1
11.10.2016 НСПК совместно с Solar Security построила центр мониторинга и реагирования на киберугрозы 1
28.09.2016 DLP-система Solar Dozor 6.2 обзавелась новыми инструментами для руководителя ИБ 1
29.10.2015 Solar Security представила инструмент проверки безопасности приложений Solar inCode 1
17.09.2015 Solar Security представила новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
28.05.2015 JSOC и Group-IB запустили совместный сервис по предотвращению киберпреступлений 1
21.04.2015 «Инфосистемы Джет» вывели на рынок независимую компанию Solar Security 1
09.10.2014 Аналитика и управление ИБ с экосистемой Jet inView 7
19.09.2014 Вышел новый релиз программного комплекса «Дозор-Джет» 1
16.07.2014 DLP-система «Дозор-Джет» перешла на модульную структуру 1
05.06.2014 Оборот «Инфосистемы Джет» по направлению ИБ в 2013 г. превысил 2 млрд руб. 2
11.04.2014 Торговые сети концентрируются на борьбе с мошенничеством 2
05.03.2014 «Инфосистемы Джет» выпустили собственную IdM-систему Jet inView Identity Manager 1

Публикаций - 52, упоминаний - 84

Ляпунов Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 22
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 12
Инфосистемы Джет 675 3
Yandex - Яндекс 4101 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Элвис-Плюс 69 2
РТК ИБ - РТК Информационная безопасность 4 2
ИнСАТ 5 1
Trustworks Global 3 1
EzWIM 2 1
Ростелеком Волга - макрорегиональный филиал 6 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
АйТи 752 1
Microsoft Corporation 11143 1
Казахтелеком 204 1
UserGate - Юзергейт - Entensys 132 1
Telenor 303 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Oracle Corporation 3360 1
Cisco Systems 2054 1
Oracle Sun Microsystems 394 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Почта Банк 289 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
МТС банк 254 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Almaz Capital Partners 118 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
SAST - Static Application Security Testing - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 16 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 7
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Java - Язык программирования 1179 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
Tesla Model S 59 1
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 1
Ростелеком Национальный Киберполигон 9 1
AMT InfoDiode 14 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10751 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Осеевский Михаил 221 4
Галицкий Александр 82 2
Абакумов Евгений 103 2
Рысакова Галина 6 2
Шмелева Елена 5 2
Чимиричкина Мария 30 1
Лезговко Александр 1 1
Анисимов Никита 1 1
Самойлов Андрей 7 1
Ивашков Юрий 2 1
Молодых Олег 1 1
Горбатов Дмитрий 1 1
Турчин Алексей 2 1
Зисман Александр 2 1
Елисеев Владимир 18 1
Шумейко Анна 15 1
Бондарь Дмитрий 19 1
Лукацкий Алексей 68 1
Малеев Алексей 9 1
Сапунов Алексей 30 1
Носов Игорь 13 1
Проскура Дмитрий 25 1
Касперская Наталья 197 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Земцов Дмитрий 10 1
Кириенко Владимир 38 1
Арсентьев Андрей 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Украина 3389 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Тверская область 249 1
Нидерланды 977 1
Арктика 141 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 518 1
Ближний Восток 1478 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Сириус - Образовательный центр 85 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Capture the Flag - CTF 14 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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