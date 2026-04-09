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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ляпунов Игорь

СОБЫТИЯ


09.04.2026 ГК «Солар» увеличила выручку до 25,6 млрд рублей по итогам 2025 года 1
08.04.2026 «Солар» увеличил выручку на 15,3% до 25,6 млрд рублей по итогам 2025 года 1
Зима близко: готовы ли предприятия КИИ к 1 января 2
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
05.08.2025 «Солар» увеличил выручку на 40% до 8,5 млрд рублей по итогам первого полугодия 2025 года 1
10.07.2025 «Почта России» станет полигоном для отработки лучших практик построения киберустойчивости 1
19.06.2025 ИБ-технологии «Солара» вошли в «Банк Технологий» Москвы 1
06.06.2025 От кадров до инфраструктуры: «Солар» расширяет присутствие на кубинском рынке кибербезопасности 1
15.05.2025 ГК «Солар» увеличила выручку на 34% до 3,1 млрд руб. в I квартале 2025 года 1
18.04.2025 «Ростелеком» стал участником национального стандарта по защите персональных данных 1
18.02.2025 Подтверждена совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен» 1
18.02.2025 Подтверждена совместимость Infrascope от NGR Softlab с продуктами линейки «Рутокен» компании «Актив» 1
23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
06.11.2024 ГК «Солар» будет развивать информационную безопасность искусственного интеллекта 1
24.10.2024 «ЗащитаИнфоТранс» и «Солар» подписали соглашение о противодействии кибератакам в транспортной отрасли 2
15.10.2024 ГК «Солар» объявила о создании первого в России отраслевого венчурного фонда в сфере ИБ 1
04.10.2024 ФСБ: Запад активизировал разведывательные и наступательные кибероперации против России 1
27.09.2024 Из-за увеличения числа киберинцидентов спрос на киберучения в России вырос на четверть 1
06.09.2024 Российские ИБ-специалисты «слишком избаловались». Они стали хуже работать, но требуют больше денег 1
06.09.2024 Импортозамещение трещит по швам из-за банков и древних инфраструктурных объектов 1
28.08.2024 NGR Softlab и «Актив» объявили о начале технологического партнерства 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
13.08.2024 ГК «Солар» поможет в обеспечении безопасности Чувашии в условиях участившихся кибератак 1
08.07.2024 Росреестр закажет средства защиты информации на миллиард 1
13.06.2024 «Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак 1
13.06.2024 Власти хотят создать в России отдельное госведомство по кибербезопасности 1
10.06.2024 «Ростелеком» и ТЭК Санкт Петербурга стали партнерами 1
07.06.2024 ГК «Солар» и правительство Калужской области будут вместе выявлять угрозы в сфере ИБ 2
05.06.2024 ГК «Солар» и МГТУ им. Н.Э. Баумана объединяют знания и опыт для построения комплексной лаборатории ИБ 2
27.05.2024 ГК «Солар» и кубинская ИБ компания Segurmática дали старт комплексному сотрудничеству 2
24.05.2024 ГК «Солар» расширяет региональное сотрудничество в сфере информационной безопасности 1
23.05.2024 Security Vision и ГК «Солар» будут вместе развивать экспортный потенциал российских ИБ‑решений 2
23.05.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 1
12.03.2024 ГК «Солар» и ОАЦ при Президенте Белоруссии договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности 1
15.02.2024 Глобальный ИБ-контракт: Axoft стал дистрибутором решений «Солар» в России и СНГ 1
08.12.2023 ИСП РАН и ГК «Солар» расширяют сотрудничество в областибезопасной разработки 1
24.10.2023 На госсектор России идет массированная кибератака 1
11.09.2023 ИБ-«дочка» «Ростелекома» разделит бизнес надвое, чтобы избежать имиджа госкомпании 1
08.08.2023 Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы 1

Публикаций - 132, упоминаний - 141

Ляпунов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 101
Ростелеком 10948 61
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
Информзащита 941 6
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 6
Oracle Corporation 7074 5
Крок - Croc 1964 5
Код Безопасности 812 5
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Cisco Systems 5372 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Открытые технологии 732 3
9594 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность - РТ-ИБ - ИБ Реформ 28 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 2
ДиалогНаука 271 2
ЦРТ Инновации 71 2
Beorg - Биорг 130 2
InnoSTage - Инностейдж 220 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Luntry - Лантри - КлаудРан 33 2
Ростелеком - РТК-феникс 9 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 22 2
С-Инновации 45 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ЯКласс 69 2
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Рапид Био 102 2
Гепатера - Hepatera 46 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Visa International 1993 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Diners Club International - платёжная система 82 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
O2Consulting - О2Консалтинг 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Резонанс НПП 407 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
Тольяттинская энергосбытовая компания 3 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
Балтика АКБ 9 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
ВымпелКом - Хайв 18 1
Сочи Парк 15 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Solar Ventures 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 123
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 48
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 37
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 35
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 24
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 18
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 194 15
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 13
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 10
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 40
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 38
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 17
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 11
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 60 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 6
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 41 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 18 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Хаб кибербезопасности 4 3
FreePik 1841 3
Минцифры РФ - КиберЗОЖ 5 3
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 16882 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Google Maven 40 2
Red Hat RPM - Package Manager 191 2
Google Dart 64 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 2
Актив - Рутокен OTP 10 2
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 2
Актив - Рутокен MFA 14 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 2
Python PyPI - Python Package Index 61 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space - Solar WAF - Solar WAF Lite 16 2
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 7 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar SIEM 9 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Бенгин Владимир 38 7
Осеевский Михаил 350 7
Чернышенко Дмитрий 581 6
Шойтов Александр 116 4
Путин Владимир 3454 4
Дрюков Владимир 51 4
Паршин Константин 64 3
Лукацкий Алексей 140 3
Шмелева Елена 11 3
Хайретдинов Рустэм 95 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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