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Подтверждена совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен»

Компании NRG Softlab и «Актив» подтвердили совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен».

Интеграция позволила заказчикам обеспечить строгую и усиленную аутентификацию привилегированных пользователей в информационные системы с помощью современных аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA».

Тестирование проводилось на обновленной версии продукта Infrascope с поддержкой современных технологий и стандартов аутентификации, таких как: технология WebAuthn и ключи безопасности стандарта FIDO2; одноразовые пароли по алгоритму TOTP (Time-Based One-Time Password).

В результате достигнутой совместимости аутентификаторы «Рутокен» могут использоваться в системе контроля над действиями привилегированных пользователей Infrascope, что значительно повышает уровень защиты при доступе к ИТ-инфраструктуре. Многофакторная аутентификация, обеспечиваемая устройствами «Рутокен», позволяет защитить доступ к критичным сервисам администраторов и подрядчиков, атаки на которые могут нанести максимальный ущерб.

Андрей Шпаков, руководитель проектов по информационной безопасности «Актив», сказал: «Infrascope, являясь точкой входа в критически важные системы, по умолчанию обладает встроенными механизмами двухфакторной аутентификации. Интеграция с нашими устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» позволяет расширить выбор методов аутентификации и повысить уровень защиты доступа».

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Бизнес

Игорь Ляпунов, директор по технологиям и исследованиям NGR Softlab, отметил: «Интероперабельность, заложенная в наших продуктах, позволяет нам легко интегрироваться с различными системами и адаптироваться к технологическому ландшафту наших клиентов, позволяя им без ограничений реализовывать стратегию безопасности. Мы планируем развивать сотрудничество с компанией «Актив» для воплощения всего потенциала совместимых решений».

Протестированный функционал совместимости будет доступен в следующем обновлении Infrascope, которое войдет в сертифицированную версию продукта.

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