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Актив Рутокен MFA



18.02.2025 Подтверждена совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен» 1
18.02.2025 Подтверждена совместимость Infrascope от NGR Softlab с продуктами линейки «Рутокен» компании «Актив» 1
16.09.2024 «Актив» приступила к производству миниатюрных аппаратных аутентификаторов «Рутокен MFA С Nano» 2
04.09.2024 Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA» 1
22.03.2024 Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» 1
11.03.2024 Рутокен MFA обеспечивает двухфакторную аутентификацию при входе в локальные учетные записи «Ред ОС» 1
06.03.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и устройств «Рутокен MFA» 1
26.09.2023 Компания «Актив» приступила к серийному производству пользовательских аутентификаторов «Рутокен MFA» 3

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Актив и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 6
Google LLC 11822 1
Ред Софт - Red Soft 720 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Multifactor - Мультифактор 40 1
Microsoft Corporation 24666 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
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