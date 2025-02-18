Актив Рутокен MFA
Актив и организации, системы, технологии, персоны:
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 6
|Google LLC 11822 1
|Ред Софт - Red Soft 720 1
|VK - Mail.ru Group 3458 1
|Multifactor - Мультифактор 40 1
|Microsoft Corporation 24666 1
|Шпаков Андрей 0 5
|Коротун Роман 1 1
|Ванин Михаил 8 1
|Рустамов Рустам 416 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.