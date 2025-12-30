Разделы

Кибербезопасность FIDO WebAuthn Web Authentication


WebAuthn — стандарт, который обеспечивает быструю и беспарольную аутентификацию пользователя. Основан на технологии FIDO (от англ. Fast Identity Online) — технология онлайн аутентификации личности пользователя.

30.12.2025 6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews 2
28.07.2025 «Диасофт» разработал сервер аутентификации enterprise-уровня для замены зарубежных IAM-решений 1
09.06.2025 Пользователи «Яндекс ID» смогут управлять до 10 профилями из единого аккаунта 1
24.04.2025 BearPass обеспечил поддержку биометрической аутентификации 1
18.02.2025 Подтверждена совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен» 1
18.02.2025 Подтверждена совместимость Infrascope от NGR Softlab с продуктами линейки «Рутокен» компании «Актив» 1
04.09.2024 Компания «Актив» выпустила вторую ревизию продуктовой линейки «Рутокен MFA» 1
06.03.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и устройств «Рутокен MFA» 1
27.02.2024 «Яндекс ID» запустил вход по лицу или отпечатку пальца 1
24.07.2023 «Сбер» внедрил быстрый доступ в веб-версию «Сбербанк онлайн» со смартфона 2
08.06.2023 VK запускает OnePass: пользователи получат новые способы быстрой авторизации без пароля 1
15.11.2022 RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложениях 1
11.11.2022 У разработчиков Dropbox украли данные из 130 репозиториев 1
14.10.2022 Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа 1
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn 2
05.04.2021 Cisco Secure открывает путь к беспарольному будущему с усиленной защитой 1
15.07.2020 Браузер Chrome начал геноцид навязчивых уведомлений на сайтах 1
27.01.2020 Сооснователь Cloudpayments запускает сервис мультифакторной аутентификации для веб-сайтов и приложений 1
09.10.2019 В «Почте» и «Облаке» Mail.ru появилась поддержка входа по отпечатку пальца 1
12.07.2019 Microsoft готовит Windows 10, в которую можно проникнуть без пароля 2
07.12.2018 Apple приступила к убийству паролей в интернете 2
04.07.2007 D-Link представила новый гигабитный коммутатор 1

