Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность FIDO WebAuthn Web Authentication
WebAuthn — стандарт, который обеспечивает быструю и беспарольную аутентификацию пользователя. Основан на технологии FIDO (от англ. Fast Identity Online) — технология онлайн аутентификации личности пользователя.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2253 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2714 1
|FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 4
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
|AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
|Шпаков Андрей 0 3
|Ляпунов Игорь 130 2
|Ян Константин 22 1
|Смирнов Иван 26 1
|Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
|Старов Дмитрий 7 1
|Газизов Рустэм 7 1
|Павлов Никита 120 1
|Грудинин Дмитрий 26 1
|Евгенов Никита 8 1
|Баринова Ксения 11 1
|Ванин Михаил 9 1
|Комягин Валерий 4 1
|Microsoft Security Intelligence Report 14 1
|IDC - International Data Corporation 4943 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411545, в очереди разбора - 730715.
Создано именных указателей - 188378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.