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Пользователи «Яндекс ID» смогут управлять до 10 профилями из единого аккаунта

Использовать несколько профилей и переключаться между ними в одно касание стало возможным благодаря единому аккаунту в «Яндекс ID». Для входа в разные профили пользователю больше не нужно вводить несколько логинов и паролей – они связаны общим номером телефона. Достаточно один раз ввести одноразовый код из SMS или пуш-уведомления, чтобы управлять группой до 10 профилей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая опция упростит жизнь пользователям, у которых несколько профилей под разные задачи — например, для работы, учебы и развлечений. Если у пользователя ранее уже была учетная запись с привязанным номером телефона – единый аккаунт создается на ее основе и связывается с другими его профилями. Если же у пользователя ранее учетных записей не было, то при регистрации в «Яндекс ID» сразу создается единый аккаунт, в который можно добавить до 10 профилей.

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Яндекс
Пользователи «Яндекс ID» смогут управлять до 10 профилями из единого аккаунта

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Цифровизация

Единый аккаунт позволит проходить идентификацию во всей группе профилей и переключаться между ними без повторного ввода пароля. В скором времени пользователи смогут настраивать общий способ оплаты для всех профилей и получать доступ к сохраненным документам из любого профиля. Для входа в единый аккаунт также можно будет использовать вход по отпечатку пальца или распознаванию лица, работающий по международному стандарту WebAuthn. Он соответствует строгим требованиям безопасности и исключает передачу данных с устройства пользователя.

В дальнейшем система «Яндекс ID» начнет связывать профили не только по номеру телефона, но и по другим данным.

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