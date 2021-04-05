Разделы

U.S. FedRAMP Federal Risk and Authorization Management Program Федеральная программа США по управлению рисками и авторизацией


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.04.2021 Cisco Secure открывает путь к беспарольному будущему с усиленной защитой 1
04.06.2018 Google отказалась от многомиллионного контракта с Пентагоном 1
26.11.2013 Безопасность в облачных средах: чего должен бояться бизнес 1
15.08.2013 Министерство внутренней безопасности США заплатило $6 млрд за услуги ИБ 1
19.09.2012 ИТ-расходы США продолжают сокращаться. ЦИФРЫ 1
19.01.2012 ИТ-царь США рассказал, как он снизит расходы на американских чиновников 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

U.S. FedRAMP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25361 2
Прогресс ГК - Практика безопасности 51 1
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 1
Cisco Systems 5240 1
Amazon Inc - Amazon.com 3173 1
Dell Technologies - Dell Computer 2163 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Trend Micro 632 1
Google LLC 12363 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3131 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 395 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1464 1
U.S. Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5691 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17263 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3090 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9837 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 395 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2541 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 554 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5717 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 1
Стандартизация - Standardization 2255 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 228 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 268 1
Оповещение и уведомление - Notification 5422 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 130 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 138 1
Кибербезопасность - IAM - Беспарольная аутентификация 17 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10180 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4738 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12457 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2711 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12143 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1190 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17252 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2381 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3391 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6027 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4834 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4640 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9748 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5239 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7423 1
Microsoft Windows Hello 207 1
Apple Face ID 240 1
Apple Touch ID 289 1
Google Maven 36 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Cisco Secure Network Analytics - Stealthwatch 8 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 2
Мамыкин Владимир 44 1
Удалов Владимир 14 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Ferguson Rik - Фергюсон Рик 4 1
Исаев Андрей 23 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 5
Россия - РФ - Российская федерация 159042 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 5
Federal Mobility Strategy 2 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6313 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Энергетика - Energy - Energetically 5546 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 359 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 1
Аудит - аудиторский услуги 3142 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2195 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 683 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 260 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 463 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2818 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2276 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3419 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 1
Gizmodo 131 1
IDC - International Data Corporation 4950 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 1
