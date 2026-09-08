Индексная книга (каталог) CNews*
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AICPA American Institute of Certified Public Accountants Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 23
AICPA и организации, системы, технологии, персоны:
|Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
|Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1275 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 2
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
|Ефремов Андрей 15 2
|Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
|Акопьян Артур 27 1
|Шамилов Гай 2 1
|Лискин Александр 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.