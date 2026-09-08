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Индексная книга (каталог) CNews*
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AICPA American Institute of Certified Public Accountants Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров

СОБЫТИЯ


08.09.2026 «Лаборатория Касперского» прошла независимый аудит SOC 2 2
05.11.2025 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 2
01.11.2024 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 2
12.01.2022 Varonis успешно прошла независимый аудит SOC 2 3
05.04.2021 Cisco Secure открывает путь к беспарольному будущему с усиленной защитой 2
13.01.2021 Сервис единой аутентификации «Яндекса» прошел аудит AICPA SOC 1
12.07.2019 «Лаборатория Касперского» прошла независимый аудит SOC 2 2
11.07.2019 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 2
20.10.2006 Артур Акопьян назначен финансовым директором компании "Синтерра" 2
22.01.2001 Microsoft и Thomson вложили $50 млн. в новый портал 2
05.10.1999 Microsoft устранила брешь безопасности в системе Hotmail 2

Публикаций - 12, упоминаний - 23

AICPA и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5688 5
Imaginary team 2 2
Прогресс ГК - Практика безопасности 55 2
Microsoft Corporation 25826 2
KPMG 278 2
Varonis Systems 42 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Cisco Systems 5374 1
Yandex - Яндекс 9307 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 703 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1275 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 30 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3191 6
SOC - Service and Organization Controls - международный стандарт отчёта для системы управления рисками кибербезопасности 8 5
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 387 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7945 4
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 423 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1579 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1026 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2366 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 837 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 723 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 321 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24578 2
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 42 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13465 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13767 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке - Identity Protection 38 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 626 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1197 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2028 1
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 628 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 245 1
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 141 1
Кибербезопасность - IAM - Беспарольная аутентификация 19 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13225 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2904 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18248 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13007 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26998 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15505 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2678 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3372 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26578 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8713 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5202 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1409 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 175 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 334 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 28 5
Microsoft Windows 16957 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 2
Kaspersky Security Center - KSC 84 2
Kaspersky Internet Security 497 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5794 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 108 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Varonis DatAdvantage - Varonis Data Classification Framework 5 1
Cisco Secure Network Analytics - Stealthwatch 8 1
U.S. FedRAMP - Federal Risk and Authorization Management Program - Федеральная программа США по управлению рисками и авторизацией 6 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 127 1
Microsoft Windows Hello 210 1
Apple Face ID 259 1
Apple Touch ID 299 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 172 1
Ефремов Андрей 15 2
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
Акопьян Артур 27 1
Шамилов Гай 2 1
Лискин Александр 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 8
Россия - РФ - Российская федерация 167366 1
Европа 25005 1
Беларусь - Белоруссия 6325 1
Испания - Мадрид 178 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1784 1
Нидерланды 3759 1
Швейцария - Цюрих 280 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7494 4
Аудит - аудиторский услуги 1276 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 976 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8293 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8921 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18274 1
Паспорт - Паспортные данные 2875 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 16 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8529 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 300 1
Центр прозрачности 28 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7889 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12381 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3891 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 270 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5814 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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