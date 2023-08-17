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Cloud Management Platform, CMP Управление облачной средой Cloud Data Management, CDM Управление облачными данными Cloud Security Posture Management, CSPM Управление гибридными и мультиоблачными средами Cloud Native Platforms Облачные платфор


Облачные платформы (Cloud-Native Platforms) - технологии, позволяющие создавать новые архитектуры приложений изначально ориентированные на реализацию исключительно в облачных средах. Переход парадигм «использования облачных ресурсов» и «переноса приложений в облако» к идеологии изначальной разработки приложений в облачных средах


17.08.2023 «Норникель» ускорил разработку ИТ-решений для металлургии с помощью сервисов Yandex Cloud 1

17.08.2023 Beeline Cloud подвел итоги первой половины 2023 года 1

11.07.2023 «Мегафон» предоставил виртуальную инфраструктуру компании «Аккерманн цемент» 1

22.06.2023 Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок» 1

16.06.2023 «Сбер» представил решение для бизнеса по совместной разработке ПО 1

14.06.2023 «Мегафон облако» поможет учебным заведениям совершенствовать образовательный процесс 1

09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 1

08.06.2023 «Лаборатория числитель» представила платформу управления облачной ИТ-инфраструктурой «Нимбиус» 1

01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 1

31.05.2023 Yandex Cloud договорилась о стратегическом партнерстве с Mont 1

25.05.2023 Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке 1

19.04.2023 «Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud 1

18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1

12.04.2023 «Сиссофт» поможет бизнесу упростить удаленное администрирование вместе с Fortis и Pro32 1

30.03.2023 Cloud Advisor представляет поиск уязвимостей для пользователей «Яндекс.облака» и Cloud 2

28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1

16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1

21.02.2023 Какие основные факторы будут влиять на миграцию в облака в 2023 году 1

17.02.2023 «Цифра банк» разместил ИТ-сервисы в облаке Softline 1

13.02.2023 Экономическая эффективность IaaS. Расчет и выводы 1

06.02.2023 Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии 1

15.12.2022 Технологический тренд 2022: как и зачем бизнесу внедрять подход Cloud Native 1

10.10.2022 Николай Козак, «Дом.рф»: Мы решили помочь строительным компаниям перейти на технологии информационного моделирования 1

28.09.2022 Георгий Мегрелишвили, «Рустэк»: В течение трех-пяти лет мы сможем заместить все иностранные продукты для виртуализации и облаков 1

25.08.2022 Производитель газобетона Ytong мигрировал в облако МТС 1

10.08.2022 Облачные замещения: ИТ-компания «Сател» предлагает отечественную облачную платформу AccentOS 1

03.08.2022 Пользователи Yandex Cloud удвоили потребление облачных сервисов 1

22.07.2022 «М.видео-Эльдорадо» разработала платформу планирования логистических поставок «Титан» 1

25.05.2022 Михаил Бараблин -

Михаил Бараблин, партнер Лиги Цифровой Экономики: Наша платформа закрывает все потребности по управлению разработкой

 1

11.05.2022 CloudMTS и «Дексмобайл» помогут бизнесу в разработке ИТ-решений под ключ 1

22.03.2022 5 ситуаций, когда нужна IaaS, и 4 способа сэкономить на платежах провайдеру 1

09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1

22.02.2022 Информационная безопасность 2022 1

21.02.2022 Как фармацевтической компании навести порядок в своих данных 1

01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1

27.01.2022 Константин Масляный, «Облако.ру»: Ритейл инвестирует в создание единого онлайн-офлайн пространства для покупок 1

18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1

12.01.2022 Varonis успешно прошла независимый аудит SOC 2 1

22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1

20.12.2021 В 2022 году бизнес столкнется с еще более серьезными киберугрозами 1


Публикаций - 344, упоминаний - 356

Cloud Management Platform, CMP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10032 7
Softline - Софтлайн 2228 2
Крок - Croc 1735 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 982 2
Ланит Интеграция 137 1
Технологии Будущего 154 1
Cloud Advisor - Клаудэдвайзор 1 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 57 1
Exodus Communications 49 1
123 солюшнс 638 1
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 17 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 8 1
Цифра ГК 2204 1
Cisco Systems 4946 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1364 1
Citrix Systems 793 1
Check Point Software Technologies 722 1
Ланит - Норбит - Norbit 310 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1917 1
ICL ГК 274 1
Код Безопасности 499 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 396 1
Информзащита 687 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 738 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4350 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 54 5
ФосАгро 94 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 127 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1294 5
Bayer AG - Байер 82 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 946 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 364 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 5
Росводоканал 84 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 24 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6352 3
Россети Ленэнерго 2410 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 144 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 1
X5 5Post - 5Пост 29 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 160 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 999 1
X5 Group 869 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 251 1
Лента - Сеть розничной торговли 1801 1
X5 Group - Перекрёсток 470 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 402 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 406 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1927 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3121 8
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9759 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1580 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3942 3
Правительство Москвы 2105 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 719 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 341 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5438 29
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2607 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18306 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56043 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21274 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11305 9
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 116 9
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 42 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8944 8
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3695 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9586 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1748 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 267 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1465 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11905 6
DevSecOps - Development Security Operations 107 6
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2630 4
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 11633 2
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Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 286 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 1899 1
Kubernetes - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 582 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22087 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2609 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 744 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7603 7
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1840 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1244801, в очереди разбора - 843150.
Создано именных указателей - 124927.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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