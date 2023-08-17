Cloud Management Platform, CMP Управление облачной средой Cloud Data Management, CDM Управление облачными данными Cloud Security Posture Management, CSPM Управление гибридными и мультиоблачными средами Cloud Native Platforms Облачные платфор
Облачные платформы (Cloud-Native Platforms) - технологии, позволяющие создавать новые архитектуры приложений изначально ориентированные на реализацию исключительно в облачных средах. Переход парадигм «использования облачных ресурсов» и «переноса приложений в облако» к идеологии изначальной разработки приложений в облачных средах
Cloud Management Platform, CMP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мусич Роман 28 5
|Курбатов Владимир 35 5
|Костров Дмитрий 27 5
|Лысенко Юрий 32 5
|Путин Сергей 56 5
|Палей Лев 47 5
|Гадарь Дмитрий 24 5
|Дилбарян Павел 26 5
|Бенгин Владимир 29 5
|Горбатько Александр 105 5
|Нуйкин Андрей 42 5
|Демидов Сергей 88 5
|Чулков Олег 11 5
|Мельников Максим 29 5
|Контемиров Юрий 32 5
|Корзун Александр 12 5
|Луганцев Александр 23 5
|Севостьянов Александр 15 5
|Королев Максим 11 5
|Ерин Андрей 22 5
|Воробьев Артем 26 5
|Маслов Олег 12 5
|Митенков Алексей 20 4
|Сычев Артем 60 3
|Востриков Юрий 37 1
|Заикин Андрей 26 1
|Швецов Константин 1 1
|Pingree Lawrence - Пингри Лоуренс 3 1
|Коростелев Павел 20 1
|Васильев Дмитрий 53 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Мелехин Иван 22 1
|Тынкован Александр 51 1
|Янкин Андрей 27 1
|Исаев Дмитрий 34 1
|Вандышева Татьяна 6 1
|Бухар Виктория 12 1
|Швецов Владимир 44 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Шехтерман Игорь 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 127837 147
|Америка Северная 3129 1
|Европа Западная 1420 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13456 1
|Россия - ЦФО - Рязанская область 475 1
|Gartner - Гартнер 3503 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7603 7
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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