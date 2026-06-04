«Ростелеком» и «ФосАгро» развивают цифровое сотрудничество «Ростелеком» и «ФосАгро» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ охватывает ключевые напр

«Салют для бизнеса», «ФосАгро» и Global ERP внедрят передовые технологии генеративного ИИ в промышленные компании оздания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес»), «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») и компания «Бизнес Технологии» (разработчик программного обеспечения Global ERP) об

Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз» «ФосАгро»: расчет себестоимости ускорился в 12 раз «ФосАгро», один из крупнейших в мире

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP CNews: Почему в «ФосАгро» решили уходить с Oracle EBS и когда стартовал проект по импортозамещению ERP? Андрей

«ФосАгро» выбрала Kaspersky Thin Client для организации безопасных рабочих мест Российская компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, выбрала решение Kaspersky Thi

Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux Программное импортозамещение Российский производитель удобрений «ФосАгро» инициировал крупномасштабный отказ от иностранного программного обеспечения в пользу

«ФосАгро» переходит на отечественное ПО — проект внедрения Astra Linux Российский производитель минеральных удобрений, компания «ФосАгро» реализует трехлетний проект по замене иностранных программных решений на отечественный продукт Astra Linux. По плану к 2027 г. более 7000 сотрудников компании, несколько центров обрабо

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации Импортозамещение коммуникаций как основа технологического суверенитета Ярким примером стратегического подхода к импортозамещению стал кейс «ФосАгро». Как рассказал начальник управления развития сопровождения информационных систем Федор Белугин, до 2023 г. компания массово использовала для совещаний и переписки Microsoft Teams. Выхо

GigaChat помог «ФосАгро» вывести на новый уровень импортозамещенную систему управления производством Холдинг «ФосАгро» перешел на импортозамещенную систему управления производством (MES) со встроенной не

«Ростелеком» построит для «ФосАгро» ЦОД в Волхове «Ростелеком» приступает к строительству нового центра обработки данных (ЦОД) для группы компаний «ФосАгро» в Волховском филиале компании «Апатит». Объект станет важным звеном ИТ-инфраструктур

Платформа управления производством «Цифры» внедряется на Волховском комплексе «ФосАгро» На Волховском комплексе «ФосАгро» стартовали работы по внедрению российской автоматизированной системы управления прои

Денис Новиков: Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро» Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро» Денис Новиков заместитель генерального директора компании «Апатит» (входит в группу

«Систэм Электрик» приняла участие в переводе ЦОД «ФосАгро» на отечественное оборудование и ПО tric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечила оборудованием и ПО дата-центр одного из горно-обогатительных комплексов, входящих в группу «ФосАгро» – филиала компании «Апатит». Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик». Для крупного промышленного предприятия наличие собственного ЦОД – критически значимо, так как позво

Наталья Шустрова - Как одно из ведущих химпредприятий страны выбирало систему ЭКДО CNews: Расскажите об уровне цифровизации кадровых процессов в «ФосАгро» — какие сервисы используются, какие к ним предъявляются требования? Наталья Шустрова: Цифровая трансформация в нашей компании идет уже достаточно давно. С одной стороны, её цель — повы

«ФосАгро» расширяет масштабы цифровой трансформации при поддержке Сбербанка Сбербанк и АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и заместител

«ФосАгро» разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников при технологической поддержке Neoflex «ФосАгро» разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников при технологической поддержке Neoflex. На сегодняшний день число его активных пользователей превышает 22 тыс. человек, а

Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро» Группа компаний ЦРТ разработала ИИ-решение для обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового ввода информации на железнодорожном транспорте. Ассистент на основе искусственного интеллекта позволяет специалистам «ФосАгро

Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро» обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового ввода информации на железнодор

«ФосАгро» строит корпоративные коммуникации на базе eXpress Группа «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перевела внутренние коммуникации на росси

«ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу» «ФосАгро» внедрила систему резервного копирования на основе решения «Кибер Бэкап» компании «Ки

АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг») АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») — производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот завершил прое

«Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников «Фосагро», компания по производству фосфорсодержащих удобрений и поставщик минеральных удобрен

Гурьев Андрей: «ФосАгро» и инновации в промышленности Россию и закончил РАНХиГС, а спустя несколько лет стал кандидатом наук по экономике. Андрей Андреевич Гурьев. Агрохимическое предприятие В 2004 году Андрей Гурьев был принят экономистом в структуру «ФосАгро». Позднее он перевелся в финотдел, где прошел путь от рядового сотрудника до заместителя начальника. Специалист занимался и организацией производственных процессов, и налаживанием экспо

«Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors Группа «Фосагро» автоматизирует процессы управления персоналом с помощью решения SAP SuccessFactors. Проект разрабатывался при участии экспертов SAP Services CIS и специалистов ООО «Эйбиси консалтинг».

Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас одаря реализации долгосрочной стратегии развития и слаженной работе трудового коллектива компании, «ФосАгро» утвердилась в качестве технологического лидера отрасли. Это один из лидеров европейс

Infotech Group внедрила в «ФосАгро» систему непрерывного мониторинга оборудования Infotech и «ФосАгро» запустили совместный проект Система успешно прошла комплексные испытания и находится в опытно-промышленной эксплуатации. В качестве пилотной площадки для внедрения была выбрана обогати

«Крок» модернизировал цифровую коммуникационную платформу «ФосАгро» «ФосАгро» с помощью «Крок» модернизировала цифровую телеком-платформу. Современная, соответствующая масштабам бизнеса инфраструктура видеоконференцсвязи (ВКС) позволила заказчику в разы повысить

SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро» SAP, «ФосАгро» и «ЭКОПСИ Консалтинг» объявили о завершении внедрения SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки достижений персонала. Мнение руководителей о деятельности их сотрудников теперь м

Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро» Schneider Electric сообщила о вводе в эксплуатацию нового центра обработки данных для Группы «ФосАгро» в г. Череповце, крупнейшего производителя фосфорсодержащих удобрений в России. Центр

Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро» инфраструктура компании до начала проекта, и почему возникла необходимость в ЦОДе? Сергей Диденко: «ФосАгро-Череповец» входит в группу «ФосАгро», которая имеет производственные площадки

«ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов АО «ФосАгро-Череповец» – крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной

«ФосАгро» автоматизировала процесс кадрового обслуживания Компания «ФосАгро», мировой производитель фосфорсодержащих удобрений, внедрила систему автоматизации за

«Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM ное решение UserGate UTM, обеспечивающее комплексную интернет-безопасность, на предприятиях группы «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в российской компании Entensys, разработчике UserGate UTM. Ф

В «ФосАгро» заработал единый электронный архив юридически значимых документов В «ФосАгро» завершена интеграция электронного архива на платформе «ЭЛАР Саперион» с системой юридически значимого документооборота (ЭДО) LegalDoc на базе Oracle e-Business Suite. Об этом CNews соо

«ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион» Группа компаний «ФосАгро», мировой производитель фосфорсодержащих удобрений с территориально-распределенной филиальной сетью, объединила функции бухгалтерских подразделений в общем центре обслуживания (ОЦО) с п

«АйТи» оптимизировала управление закупками и запасами «ФосАгро» запасов и персональной ответственности за запасы товарно-материальные ценности (ТМЦ) для холдинга «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в «АйТи». Перед мировым производителем фосфорсодержащих удоб

«ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 Российская вертикально интегрированная компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перешла на централизованную систему бюдже

«ФосАгро» организует электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle E-Business Suite «ФосАгро» — российская вертикально-интегрированная компания, один из мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — организует юридически значимый электронный документооборот на базе решени

Oracle E-Business Suite внедрён на двух химических предприятиях холдинга «ФосАгро» Компания «ФосАгро», российский производитель фосфорсодержащих удобрений, международная компания BearingPoint, предоставляющая консультационные услуги в области управления и информационных технологий, и к