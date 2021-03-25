Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ФосАгро
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 68
ФосАгро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
|Крок 1221 9
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
|Cisco Systems 2056 3
|Oracle Corporation 3363 3
|Bitfury Group 25 3
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
|SAP CIS - САП СНГ 757 2
|АФК Система ПАО 998 2
|Citrix Systems 571 2
|VK - Mail.ru Group 2487 2
|SAP SE 3220 2
|Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
|Nvidia Corp 2038 1
|Oracle Siebel 131 1
|Columbus - Колумбус 125 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
|IBM 3557 1
|Infotech Group - Инфотех Груп 2 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|iTeco - Ай-Теко 720 1
|АйТи 753 1
|Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
|Deloitte - Делойт 187 1
|Bellsoft - БеллСофт 26 1
|GMCS 225 1
|Ростех Швабе Холдинг 150 1
|Schneider Electric 409 1
|Аплана Группа компаний 102 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Черкасов Сергей 10 2
|Диденко Сергей 8 2
|Стрелков Сергей 12 2
|Жуков Олег 15 2
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 2
|Воропаева Екатерина 18 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Мельников Григорий 1 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Дамиров Эльдар 1 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 2 1
|Воробьев Артем 14 1
|Плотко Сергей 4 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Лыжин Алексей 1 1
|Барабаш Алексей 1 1
|Севостьянов Александр 2 1
|Гусарин Александр 1 1
|Никифоров Михаил 12 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Путин Владимир 1828 1
|Нисанов Андрей 1 1
|Лысенко Алексей 6 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Широков Александр 18 1
|Лунев Александр 2 1
|Капленко Валерий 9 1
|Бобровников Борис 86 1
|Daheb Steve - Дахеб Стив 6 1
|Кучик Евгений 13 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Феоктистов Вадим 13 1
|Натрусов Артем 121 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|Markets&Markets Research 78 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768209, в очереди разбора - 671893.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768209, в очереди разбора - 671893.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru