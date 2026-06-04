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ФосАгро

ФосАгро

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 «Ростелеком» и «ФосАгро» развивают цифровое сотрудничество

«Ростелеком» и «ФосАгро» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ охватывает ключевые напр
18.05.2026 «Салют для бизнеса», «ФосАгро» и Global ERP внедрят передовые технологии генеративного ИИ в промышленные компании

оздания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес»), «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») и компания «Бизнес Технологии» (разработчик программного обеспечения Global ERP) об
30.03.2026 Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»

«ФосАгро»: расчет себестоимости ускорился в 12 раз «ФосАгро», один из крупнейших в мире
16.03.2026 Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

CNews: Почему в «ФосАгро» решили уходить с Oracle EBS и когда стартовал проект по импортозамещению ERP? Андрей
28.01.2026 «ФосАгро» выбрала Kaspersky Thin Client для организации безопасных рабочих мест

Российская компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, выбрала решение Kaspersky Thi
03.12.2025 Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Программное импортозамещение Российский производитель удобрений «ФосАгро» инициировал крупномасштабный отказ от иностранного программного обеспечения в пользу
03.12.2025 «ФосАгро» переходит на отечественное ПО — проект внедрения Astra Linux

Российский производитель минеральных удобрений, компания «ФосАгро» реализует трехлетний проект по замене иностранных программных решений на отечественный продукт Astra Linux. По плану к 2027 г. более 7000 сотрудников компании, несколько центров обрабо
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Импортозамещение коммуникаций как основа технологического суверенитета Ярким примером стратегического подхода к импортозамещению стал кейс «ФосАгро». Как рассказал начальник управления развития сопровождения информационных систем Федор Белугин, до 2023 г. компания массово использовала для совещаний и переписки Microsoft Teams. Выхо
20.11.2025 GigaChat помог «ФосАгро» вывести на новый уровень импортозамещенную систему управления производством

Холдинг «ФосАгро» перешел на импортозамещенную систему управления производством (MES) со встроенной не
25.09.2025 «Ростелеком» построит для «ФосАгро» ЦОД в Волхове

«Ростелеком» приступает к строительству нового центра обработки данных (ЦОД) для группы компаний «ФосАгро» в Волховском филиале компании «Апатит». Объект станет важным звеном ИТ-инфраструктур
16.09.2025 Платформа управления производством «Цифры» внедряется на Волховском комплексе «ФосАгро»

На Волховском комплексе «ФосАгро» стартовали работы по внедрению российской автоматизированной системы управления прои
Денис Новиков: Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро»

Мобильное приложение стало самым популярным цифровым сервисом для сотрудников «ФосАгро» Денис Новиков заместитель генерального директора компании «Апатит» (входит в группу

03.09.2025 «Систэм Электрик» приняла участие в переводе ЦОД «ФосАгро» на отечественное оборудование и ПО

tric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, обеспечила оборудованием и ПО дата-центр одного из горно-обогатительных комплексов, входящих в группу «ФосАгро» – филиала компании «Апатит». Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик». Для крупного промышленного предприятия наличие собственного ЦОД – критически значимо, так как позво
24.06.2025 Наталья Шустрова -

Как одно из ведущих химпредприятий страны выбирало систему ЭКДО

CNews: Расскажите об уровне цифровизации кадровых процессов в «ФосАгро» — какие сервисы используются, какие к ним предъявляются требования? Наталья Шустрова: Цифровая трансформация в нашей компании идет уже достаточно давно. С одной стороны, её цель — повы
03.06.2025 «ФосАгро» расширяет масштабы цифровой трансформации при поддержке Сбербанка

Сбербанк и АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и заместител
20.03.2025 «ФосАгро» разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников при технологической поддержке Neoflex

«ФосАгро» разработала корпоративное мобильное приложение для сотрудников при технологической поддержке Neoflex. На сегодняшний день число его активных пользователей превышает 22 тыс. человек, а

12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»

Группа компаний ЦРТ разработала ИИ-решение для обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового ввода информации на железнодорожном транспорте. Ассистент на основе искусственного интеллекта позволяет специалистам «ФосАгро

12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»

обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового ввода информации на железнодор
28.11.2024 «ФосАгро» строит корпоративные коммуникации на базе eXpress

Группа «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перевела внутренние коммуникации на росси
11.10.2024 «ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу»

«ФосАгро» внедрила систему резервного копирования на основе решения «Кибер Бэкап» компании «Ки
12.09.2024 АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)

АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») — производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот завершил прое
06.09.2022 «Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников

«Фосагро», компания по производству фосфорсодержащих удобрений и поставщик минеральных удобрен
10.08.2022 Гурьев Андрей: «ФосАгро» и инновации в промышленности

Россию и закончил РАНХиГС, а спустя несколько лет стал кандидатом наук по экономике. Андрей Андреевич Гурьев. Агрохимическое предприятие В 2004 году Андрей Гурьев был принят экономистом в структуру «ФосАгро». Позднее он перевелся в финотдел, где прошел путь от рядового сотрудника до заместителя начальника. Специалист занимался и организацией производственных процессов, и налаживанием экспо
25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors

Группа «Фосагро» автоматизирует процессы управления персоналом с помощью решения SAP SuccessFactors. Проект разрабатывался при участии экспертов SAP Services CIS и специалистов ООО «Эйбиси консалтинг».
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас

одаря реализации долгосрочной стратегии развития и слаженной работе трудового коллектива компании, «ФосАгро» утвердилась в качестве технологического лидера отрасли. Это один из лидеров европейс
16.05.2019 Infotech Group внедрила в «ФосАгро» систему непрерывного мониторинга оборудования

Infotech и «ФосАгро» запустили совместный проект Система успешно прошла комплексные испытания и находится в опытно-промышленной эксплуатации. В качестве пилотной площадки для внедрения была выбрана обогати
23.08.2018 «Крок» модернизировал цифровую коммуникационную платформу «ФосАгро»

«ФосАгро» с помощью «Крок» модернизировала цифровую телеком-платформу. Современная, соответствующая масштабам бизнеса инфраструктура видеоконференцсвязи (ВКС) позволила заказчику в разы повысить
18.09.2017 SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро»

SAP, «ФосАгро» и «ЭКОПСИ Консалтинг» объявили о завершении внедрения SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки достижений персонала. Мнение руководителей о деятельности их сотрудников теперь м
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро»

Schneider Electric сообщила о вводе в эксплуатацию нового центра обработки данных для Группы «ФосАгро» в г. Череповце, крупнейшего производителя фосфорсодержащих удобрений в России. Центр
02.08.2017 Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро»

инфраструктура компании до начала проекта, и почему возникла необходимость в ЦОДе? Сергей Диденко: «ФосАгро-Череповец» входит в группу «ФосАгро», которая имеет производственные площадки

29.06.2017 «ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов

АО «ФосАгро-Череповец» – крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной

18.05.2017 «ФосАгро» автоматизировала процесс кадрового обслуживания

Компания «ФосАгро», мировой производитель фосфорсодержащих удобрений, внедрила систему автоматизации за
12.04.2017 «Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM

ное решение UserGate UTM, обеспечивающее комплексную интернет-безопасность, на предприятиях группы «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в российской компании Entensys, разработчике UserGate UTM. Ф
26.01.2016 В «ФосАгро» заработал единый электронный архив юридически значимых документов

В «ФосАгро» завершена интеграция электронного архива на платформе «ЭЛАР Саперион» с системой юридически значимого документооборота (ЭДО) LegalDoc на базе Oracle e-Business Suite. Об этом CNews соо
29.09.2015 «ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион»

Группа компаний «ФосАгро», мировой производитель фосфорсодержащих удобрений с территориально-распределенной филиальной сетью, объединила функции бухгалтерских подразделений в общем центре обслуживания (ОЦО) с п
10.09.2015 «АйТи» оптимизировала управление закупками и запасами «ФосАгро»

запасов и персональной ответственности за запасы товарно-материальные ценности (ТМЦ) для холдинга «ФосАгро». Об этом CNews сообщили в «АйТи». Перед мировым производителем фосфорсодержащих удоб
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1

Российская вертикально интегрированная компания «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перешла на централизованную систему бюдже
26.02.2015 «ФосАгро» организует электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle E-Business Suite

«ФосАгро» — российская вертикально-интегрированная компания, один из мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — организует юридически значимый электронный документооборот на базе решени
28.07.2010 Oracle E-Business Suite внедрён на двух химических предприятиях холдинга «ФосАгро»

Компания «ФосАгро», российский производитель фосфорсодержащих удобрений, международная компания BearingPoint, предоставляющая консультационные услуги в области управления и информационных технологий, и к
14.05.2008 «Крок» внедрил систему видеоконференций в холдинге «ФосАгро»

В холдинге «ФосАгро» специалистами компании «Крок» на базе оборудования Tandberg была построена система в

Публикаций - 176, упоминаний - 251

ФосАгро и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
9594 30
Oracle Corporation 7074 26
Ростелеком 10948 20
МегаФон 10742 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 17
R-Vision - Р-Вижн 267 16
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 16
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 16
Diasoft - Диасофт 1144 16
Ланит Интеграция 219 15
Polymedia - Полимедиа 158 15
Газинформсервис - ГИС 496 15
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 15
ФинГрад - FinGrad 48 15
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 15
Аусферр ИТЦ 44 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 14
Крок - Croc 1964 14
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 13
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 13
SAP SE 5601 13
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 12
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 9
Hoff Tech - Хофф Тех 47 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 8
Schneider Electric 614 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 7
Microsoft Corporation 25775 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 6
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 6
Cisco Systems 5372 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 51
Северсталь ПАО - Severstal 629 34
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 23
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 22
Альфа-Банк 1979 22
Ингосстрах СПАО 478 22
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 21
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 18
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 16
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 15
Кофемания 85 15
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 15
ВТБ - Почта Банк 514 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 15
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 15
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 14
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
Cotton Club - Коттон Клаб 30 14
Газпром ПАО 1493 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 26
Федеральное казначейство России 1949 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Фонд Росконгресс 24 2
НПС НП - Национальный платежный совет 31 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
РСХ - Российский Союз Химиков 2 1
Росхимреактив 2 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 61
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 58
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 53
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 45
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
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PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 4
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Нестеров Алексей 175 18
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Урусов Виктор 157 16
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Желтухин Вадим 72 16
Суровец Дмитрий 115 16
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Малышев Сергей 99 15
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Ульянов Николай 176 15
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Заянц Илья 57 15
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АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
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MEDICA 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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