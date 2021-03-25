Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ФосАгро


25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors 2
15.03.2021 АО «Апатит» внедрило «СКАУТ-Интерфакс» для автоматизации работы кадровой службы 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 1
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 4
14.10.2019 Дни Oracle в Москве 30-31 октября объединят Oracle Modern Cloud Day и Oracle Modern Business Summit 1
24.09.2019 В Москве пройдет промышленный хакатон ProHack 4.0 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 1
16.05.2019 Infotech Group внедрила в «ФосАгро» систему непрерывного мониторинга оборудования 1
28.02.2019 Облака, автономность и искусственный интеллект: как цифровизуются лидеры рынка 2
28.11.2018 Власти придумали миллиардные проекты, которые будут осуществлять на деньги ИТ-компаний 1
23.08.2018 «Крок» модернизировал цифровую коммуникационную платформу «ФосАгро» 1
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
18.09.2017 SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро» 1
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро» 1
02.08.2017 Капитальный ЦОД за четыре месяца: как это сделали в «ФосАгро» 1
18.05.2017 «ФосАгро» автоматизировала процесс кадрового обслуживания 1
12.04.2017 «Ай-Теко» обеспечила безопасность распределенных корпоративных сетей «ФосАгро» с помощью UserGate UTM 2
09.06.2016 Мэр Москвы Сергей Собянин посетил офисный комплекс компании «Крок» 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
25.05.2016 Mail.ru и «Ростелеком» вылетели из списка крупнейших компаний Forbes 2
12.04.2016 Участок сканирования: от одного рабочего места до распределенного ввода документов 1
26.01.2016 В «ФосАгро» заработал единый электронный архив юридически значимых документов 3
29.09.2015 «ФосАгро» повысила скорость обработки документов с внедрением «ЭЛАР Саперион» 1
10.09.2015 «АйТи» оптимизировала управление закупками и запасами «ФосАгро» 1
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 4
26.02.2015 «ФосАгро» организует электронный документооборот на базе решения EleWise LegalDoc для Oracle E-Business Suite 2
03.02.2015 «Крок установил систему промышленного видеонаблюдения на комбинате «Апатит» 2
28.11.2014 Тенденции ИБ 2014: хакерские атаки из холодильника 1
19.02.2014 В 2013 г. компании потеряли $25 млрд из-за хакеров и инсайдеров 1
17.07.2013 В Москве пройдет конференция по корпоративным системам риск-менеджмента 1
16.05.2013 «Апатит» запустил в промышленную эксплуатацию систему «БОСС-Кадровик» 1
20.03.2013 Oracle AppsForum 2013 состоится 27 марта в Москве 1
14.03.2013 Oracle AppsForum 2013 состоится 27 марта в Москве 1
22.03.2012 Oracle AppsForum 2012 представит настоящее и будущее бизнес-приложений в России 1
14.03.2012 Oracle AppsForum 2012 представит настоящее и будущее бизнес-приложений в России 1
08.11.2011 «Апатит» автоматизирует управление персоналом с помощью «БОСС-Кадровика» 1

Публикаций - 54, упоминаний - 68

ФосАгро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 11
Крок 1221 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Cisco Systems 2056 3
Oracle Corporation 3363 3
Bitfury Group 25 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
АФК Система ПАО 998 2
Citrix Systems 571 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
SAP SE 3220 2
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Nvidia Corp 2038 1
Oracle Siebel 131 1
Columbus - Колумбус 125 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
IBM 3557 1
Infotech Group - Инфотех Груп 2 1
Microsoft Corporation 11168 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
АйТи 753 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
Deloitte - Делойт 187 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
GMCS 225 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Schneider Electric 409 1
Аплана Группа компаний 102 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 9
Газпром нефть 382 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 5
ФосАгро - Апатит 15 4
Северсталь ПАО 204 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 4
Норникель - Норильский никель 178 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Мосэнерго ПАО 50 3
Транснефть 159 3
РусГидро ПАО 129 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 3
Уралхим ОХК АО 43 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Алроса АК 81 2
ЗапСибНефтехим 19 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Castorama - Касторама 16 1
Новатэк 27 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 19 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Почта России ПАО 1579 1
Росгосстрах 182 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Уралкалий ПАО 62 1
Роснефть НК 367 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Президент Российской Федерации 1442 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Фишинг - Phishing 97 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности 5 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
OpenStack 347 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 3
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 2
Java - Язык программирования 1180 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 2
Крок - Цифровой рабочий 13 2
Cisco Kinetic 4 2
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 2
SAP SuccessFactors 110 2
Крок Акселератор 2 2
ЕВРАЗ - Evraz Reporting System (ERS) 3 1
Oracle Demantra Demand Management 8 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle Primavera 29 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
ММК Робот-Рекрутер 2 1
Сisco Meeting Server 1 1
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 2 1
ММК - Мой ММК 2 1
ММК iКлиент 2 1
ЭЛАР Саперион 22 1
Alfresco 114 1
Cisco CMS - Cisco Meeting Server 5 1
БОСС-Кадровик 74 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 17 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 1
Oracle Hyperion 76 1
Oracle Commerce 13 1
Oracle Siebel CRM 167 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Microsoft Office 1950 1
Черкасов Сергей 10 2
Диденко Сергей 8 2
Стрелков Сергей 12 2
Жуков Олег 15 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 2
Воропаева Екатерина 18 1
Дементьев Андрей 3 1
Мельников Григорий 1 1
Киселева Елизавета 1 1
Дамиров Эльдар 1 1
Казиахмедов Эдгар 1 1
Киреев Клим 1 1
Кызыл-оол Кежик 1 1
Щемелинин Вадим 2 1
Воробьев Артем 14 1
Плотко Сергей 4 1
Четвернин Алексей 651 1
Лыжин Алексей 1 1
Барабаш Алексей 1 1
Севостьянов Александр 2 1
Гусарин Александр 1 1
Никифоров Михаил 12 1
Шалагинов Максим 1 1
Путин Владимир 1828 1
Нисанов Андрей 1 1
Лысенко Алексей 6 1
Ананьин Алексей 60 1
Широков Александр 18 1
Лунев Александр 2 1
Капленко Валерий 9 1
Бобровников Борис 86 1
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 1
Кучик Евгений 13 1
Клепиков Алексей 77 1
Белоусов Андрей 53 1
Феоктистов Вадим 13 1
Натрусов Артем 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
Россия - Вологодская область - Череповец 116 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 4
Россия - Кировск - Кировская область 305 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Польша - Республика 834 2
США - Сан-Франциско 697 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Краснодар 1041 1
Кипр - Республика 248 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Ижевск 310 1
Монголия 172 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Южно-Сахалинск 160 1
Россия - Тобольск 72 1
Россия - Сибирь 881 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Франция - Французская Республика 2143 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Индия - Республика 2181 1
Сингапур - Республика 808 1
Япония 2811 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
Markets&Markets Research 78 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
Oracle OpenWorld 36 2
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768209, в очереди разбора - 671893.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще