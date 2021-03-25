«Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors

Группа «Фосагро» автоматизирует процессы управления персоналом с помощью решения SAP SuccessFactors. Проект разрабатывался при участии экспертов SAP Services CIS и специалистов ООО «Эйбиси консалтинг». В течение 2021 года будут запущены модули по подбору, оценке и обучению персонала, затем - модули по управлению кадровым резервом и эффективностью персонала. Завершающим этапом станет автоматизация HR-процессов профориентации и социальной политики. Внедрение новой системы сможет повысить операционную эффективность компании за счет автоматизации, повышения скорости и качества управления HR-процессами. HR-специалисты будут экономить время благодаря сокращению объема ручных операций.

Маргарита Котлярова, директор по персоналу и социальной политике АО «Апатит», отметила: «Внедрение SAP SuccessFactors является стратегически важным для нас, платформа позволит пересмотреть процессы управления персоналом, масштабировать их на всех сотрудников и предоставить каждому, вне зависимости от должности, полноценный доступ ко всем возможностям HR-сервисов. Кроме этого, каждый руководитель сможет эффективнее управлять своей командой, оценивать и развивать ее потенциал».

SAP SuccessFactors объединит весь цикл управления талантами. Решение станет основой интегрированной системы и единого канала для информирования сотрудников о возможностях дополнительного обучения, развития карьеры и управления эффективностью. У каждого сотрудника будет личный кабинет, с помощью которого можно будет не только получать необходимые справки и сведения о зарплате, но также и учиться, участвовать в программе кадрового резерва, обмениваться опытом с коллегами и проходить оценку. Личный кабинет станет простым и удобным инструментом для анализа прогресса и планирования дальнейшего пути в компании.

В рамках проекта будет сформирован целостный подход к данным, который минимизирует риски потери ценной информации. Специалисты компании будут тратить гораздо меньше времени на выполнение рутинных операций, мониторинг, анализ и подготовку отчетности благодаря унификации и тиражированию HR-процессов. Упростится работа HR-специалистов, значительно ускорится также и процесс принятия решений. На основании полученной HR-аналитики и применения релевантных инструментов руководители подразделений смогут в онлайн-режиме принимать взвешенные решения в части управления персоналом, определять зоны особого внимания, планировать и систематизировать активности, направленные на повышение экспертизы и квалификации персонала, что будет способствовать росту операционной эффективности.

Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS, подчеркнул: «Стартовавшая трансформация станет базой для дальнейшего развития HR-процессов в компании. Единая платформа управления персоналом позволит выстроить комплексную аналитику и в части HR, и в том, что касается влияния HR на другие бизнес-функции. Кроме этого, дальнейшее присоединение блока внутренних HR-коммуникаций для создания канала постоянной связи между HR и бизнесом позволит «Фосагро» найти новые точки роста и обеспечит дополнительную устойчивость».