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АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)

АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») — производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот завершил проект внедрения информационной системы LD.TaxMonitor. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

С 2021 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) реализует пилотный проект по интеграции АИС «Налог-3» с информационными системами крупнейших налогоплательщиков. С 2026 г. интеграция с АИС «Налог-3» станет обязательным требованием ко всем организациям, в которых проводится налоговый контроль в форме налогового мониторинга (НМ), в том числе для компаний, претендующих на получение мер государственной поддержки. АО «Апатит», входящее в ГК «ФосАгро», стало одним из первых налогоплательщиков, реализовавшим это требование ФНС России.

Для интеграции корпоративной учетной системы с АИС «Налог-3», на АО «Апатит» была внедрена информационная система LD.TaxMonitor. Это модуль комплексной платформы — «ELMA365 Налоговый мониторинг», которую развивает ООО «Интеллект лаб». Платформа включает в себя, помимо интеграционного сервиса в АИС «Налог-3», архив, витрину данных, систему внутреннего контроля (СВК).

Это был уникальный проект, потребовавший объединения усилий сразу нескольких структурных подразделений и дочерних обществ компании. В разработке и настройке системы приняли участие специалисты вендора, а также сотрудники управления налогового администрирования дирекции по правовым вопросам, дирекции по экономическим вопросам, центра обслуживания АО «Апатит» и «Инжинирингового центра «ФосАгро».

В ходе реализации пилотного проекта были настроены и успешно протестированы базовые сценарии взаимодействия между АИС «Налог-3» и учетной системой АО «Апатит». И в мае 2024 г. информационная система была введена в промышленную эксплуатацию.

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«Результатом нашей совместной работы стала готовность АО “Апатит” к требованиям налогового законодательства, предъявляемым к организациям в отношении которых проводится налоговый мониторинг. Поскольку сценарии информационного взаимодействия с ФНС РФ будут ежегодно добавляться, для дальнейшего развития системы мы продолжим сотрудничество с разработчиком. Это позволит АО “Апатит” своевременно обеспечивать требования налогового законодательства, поддерживать курс на развитие цифровой экономики и обеспечить условия для получения мер государственной поддержки», — Михаил Оришин, начальник управления налогового планирования и управления налоговыми рисками дирекции по экономическим вопросам АО «Апатит».

«В процессе развития продукта и общения с разными компаниями, мы поняли, что налоговый мониторинг несет большую ценность как драйвер цифровизации. Но также, он требует большого уровня автоматизации процессов и согласованности данных. Поэтому мы расширили границы продукта LD.TaxMonitor и включили в него архив, витрины, СВК. Объединив все компоненты на основе ELMA мы даем мощный инструмент для использования цифровых данных проекта налогового мониторинга в различных процессах компании. Мы делаем на этом основной акцент, т.к. ELMA позволяет легко автоматизировать эти процессы за счет Low-code инструментов. Естественно, что компания может выбрать любой состав модулей и использовать их по-отдельности», — Антон Беренцев, директор продукта «ELMA365 Налоговый мониторинг».

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