Получите все материалы CNews по ключевому слову
Беренцев Антон
УПОМИНАНИЯ
Беренцев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Колыбелкина Ольга 2 2
|Шевченко Владимир 148 1
|Чибисов Владимир 23 1
|Иванов Игорь 32 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Николаева Наталья 21 1
|Файнбойм Александр 10 1
|Александровский Филипп 3 1
|Стеценко Вадим 13 1
|Лайер Дмитрий 6 1
|Силевич Дмитрий 2 1
|Истомин Андрей 3 1
|Оришин Михаил 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.