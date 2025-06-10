Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176652
ИКТ 13755
Организации 10711
Ведомства 1465
Ассоциации 1002
Технологии 3463
Системы 25748
Персоны 75769
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2644
Мероприятия 855

Беренцев Антон


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Налоговый мониторинг как проект сквозной автоматизации бизнеса: кейс компании «Восточная Техника» 1
Market.CNews. Налоговый мониторинг 2024: вендоры и их решения 1
12.09.2024 АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг») 1
30.08.2024 Налоговый мониторинг. Новые горизонты цифровизации. Что нас ждет в 2024-2025 гг. 1
28.09.2015 LegalDoc интегрирован с сервисом «Сфера Курьер» в Oracle e-Business Suite 1
22.03.2013 ИТ-аутсорсинг в России: бизнес требует сложных услуг 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Беренцев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 3
EleWise - Элевайз Проджект 24 2
Softline - Софтлайн 3004 1
Корус Консалтинг ГК 1263 1
Крок - Croc 1785 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
АйТи 1386 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 233 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 130 1
Комус Контакт - Комус-Р2 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1160 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
ФосАгро 129 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 1
Александровский Банк 23 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 4
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 3
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 192 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11915 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2633 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4660 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1961 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12882 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6892 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3360 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1341 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 139 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4114 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1307 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6547 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 822 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3734 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 297 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2148 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10613 1
Стандартизация - Standardization 2181 1
Электронный документ - Electronic document 1485 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 509 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 771 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 89 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 537 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
EleWise LegalDoc 8 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 42 1
ELMA 365 Low-code BPM 133 1
ELMA 365 Налоговый мониторинг - LD.TaxMonitor 4 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 545 1
Колыбелкина Ольга 2 2
Шевченко Владимир 148 1
Чибисов Владимир 23 1
Иванов Игорь 32 1
Рыстенко Михаил 62 1
Николаева Наталья 21 1
Файнбойм Александр 10 1
Александровский Филипп 3 1
Стеценко Вадим 13 1
Лайер Дмитрий 6 1
Силевич Дмитрий 2 1
Истомин Андрей 3 1
Оришин Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 1
Европа 24405 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 781 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 714 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6181 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5957 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6017 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 788 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 291 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 718 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4254 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 947 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 353 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 831 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 713 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5737 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6460 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1130 1
Химическая промышленность - Chemical industry 280 1
Аудит - аудиторский услуги 2829 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6298 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 393 1
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
Gartner - Marketvisio Consulting 20 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 890 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще