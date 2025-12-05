Получите все материалы CNews по ключевому слову
Истомин Андрей
СОБЫТИЯ
|05.12.2025
|ИИ добывает уран 1
|22.03.2013
|ИТ-аутсорсинг в России: бизнес требует сложных услуг 1
|21.02.2013
|Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг: от разработки до поддержки» 1
|22.06.2010
|МГРС провела ряд назначений на ключевые посты компании 1
Истомин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
|ВТБ - ВТБ24 668 2
|Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 2
|Александровский Банк 23 1
|Чибисов Владимир 23 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Файнбойм Александр 10 2
|Лайер Дмитрий 6 2
|Шевченко Владимир 150 2
|Леонов Николай 2 1
|Серова Елена 320 1
|Стеценко Вадим 13 1
|Александровский Филипп 3 1
|Николаева Наталья 21 1
|Иванов Игорь 35 1
|Беренцев Антон 6 1
|Петров Алексей 34 1
|Павельчук Юрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156831 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
|Европа 24634 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|Forrester Research 828 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
|Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
|Gartner - Гартнер 3608 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.