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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Инжиниринг технические консультационные услуги



08.09.2021 Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва»
05.07.2021 Столичному бизнесу расскажут, как получить многомиллионные субсидии на инжиниринг
16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль»
15.10.2020 «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы «Типибиэс инжиниринг»
10.04.2019 ABB открыла инжиниринговый центр в Калининграде
23.07.2018 «Хонор Инжиниринг» разместил IT-инфраструктуру в облаке Cloud4Y
22.12.2017 «Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online
17.04.2017 «Гагарин-Инжиниринг» внедрила электронный архив документов «Этлас»
20.04.2016 В детских банках «КидБурга» запущена система электронной очереди от «Лета Инжиниринг»
11.04.2016 Softline будет реализовать проекты с использованием ИБП «Связь инжиниринг»
24.12.2015 «Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в государственной стоматологической поликлинике №48 города Москвы
14.09.2015 «Глобалстрой-Инжиниринг» перешел на EOS for SharePoint
25.08.2015 «Электрощит» открыл международный инжиниринговый центр в Самаре
30.07.2015 «БСС Инжиниринг» обновила систему «Учет начислений и платежей»
22.07.2015 «Лета Инжиниринг» внедрила систему электронной очереди в «Мосгортуре»
01.07.2015 «Лета Инжиниринг» установит более 250 систем управления очередью в отделениях Сбербанка
17.06.2015 Единый миграционный центр Москвы внедрил электронную очередь с помощью «Лета Инжиниринг»
26.05.2015 ТТК предоставил услуги связи компании «Буровые машины и инжиниринг» в Краснокамске Пермского края
15.05.2015 ПСС реализовала для «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» методологию создания функциональных блоков пространственной диаграммы средствами Autodesk Revit
21.04.2015 «Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея
31.03.2015 Softline обеспечила техподдержку ИТ-систем «Мэйертон Инжиниринг»
16.03.2015 ETegro, «Связь Инжиниринг» и «Утилекс» представили модульный ЦОД отечественного исполнения
16.03.2015 «ЛанКей» построила инженерную, телеком- и ИТ-инфраструктуру для нового завода «Связь инжиниринг»
13.03.2015 На конференции CNews «ИКТ в госсекторе» «БСС Инжиниринг» представит систему адресной помощи
04.03.2015 «МегаФон» обеспечит «Синкопа Инжиниринг» облачными решениями
03.03.2015 «БСС Инжиниринг» обновит систему регистрации начислений и сведений о платежах Сахалинской области
26.02.2015 «БСС Инжиниринг» обеспечит устойчивую работу системы государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
24.02.2015 «МРК-Инжиниринг» внедряет СЭД «Е1 Евфрат»

Публикаций - 125, упоминаний - 125
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
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