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Инжиниринг технические консультационные услуги

 

Валентин Каськов, IT-директор, Международный холдинг «Специальные системы и технологии» "Цифровая трансформация инженерного потенциала России — что происходит сейчас, что будет завтра и какая экономия"  Конференция CNews 27.02.2025 | Москва "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025"

СОБЫТИЯ

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11.06.2025 «Гамма Тех» и «Нова-Инжиниринг» заключили стратегическое партнерство для развития отечественных CAE-решений

в «Гамма Тех» (входит в корпорацию ITG) и инжиниринговая компания, специализирующаяся на внедрении инженерного ПО и реализации проектов с использованием технологий цифрового моделирования и IoT «Нова Инжиниринг», объявили о заключении стратегического партнёрства. Сотрудничество направлено на расширение применения отечественных САПР-решений в сфере высокочастотной электроники и цифрового инж
06.06.2025 Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом

ечения для математического, компьютерного и суперкомпьютерного моделирования сложных изделий и физико-механических процессов. Об этом CNews сообщили представители Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. «Логос» – линейка цифровых продуктов для математического моделирования и инженерного анализа, относится к программ
21.05.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил возможности в сфере кибербезопасности для создания защищенных цифровых решений

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы безопасности (ФСБ России) на использование средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Она дает право выполнять весь цикл раб
29.04.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» провел тестирование единой образовательной платформы для обучения сотрудников компаний Группы «Газпром межрегионгаз»

Научно-образовательный центр (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» завершил тестирование единой платформы для дистанционного обучения специалистов группы «Газпром межрегионгаз». Ее цель - объединить учебные программы и курсы по всем направлениям де
31.03.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Выданная лиц
20.02.2025 «Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП

«Ракурс-инжиниринг», специалисты в области разработки, производства и внедрения систем автоматизации для объектов энергетики, и «АМТ-Груп», разработчик решений в области информационной безопасности, пр
12.02.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица

Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизнес ID» с использованием логина и пароля пользователя из личного кабинета юридического лица (ЛК ЮЛ). Это позволит регионал
03.12.2024 Строительная компания «ТЭКСтрой инжиниринг» внедрила облачную систему для автоматизации бизнеса Visary Cloud

Компания «ТЭКСтрой инжиниринг», выполняющая работы по строительству и реконструкции объектов топливно-энергетических комплексов России, завершила переход на облачную платформу Visary Cloud. Это позволило оптимизи
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, нацеленный на развитие долгосрочного партнерского взаимодейств
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах

ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах. Церемония подписания состоялась в присутс
01.10.2024 «Консист Констракшн» и «АСУ Инжиниринг» объединяют усилия на рынке автоматизации

Российский производитель контроллеров общепромышленного назначения «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») объявил о заключении партнерства с системным интегратором «АСУ Инжиниринг». Объединение экспертизы двух игроков рынка автоматизации дает возможность расширить портфель предлагаемых решений и улучшить качество услуг для заказчиков в различных отраслях, счит
30.08.2024 В МЭИ открыли лабораторию Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг»

В НИУ «МЭИ» открылась лаборатория Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг» («СТИ»). В церемонии открытия приняли участие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер, а также сотруд
28.08.2024 «Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации

Поставщик промышленного оборудования «Электротехника Инжиниринг» стал авторизованным системным интегратором «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании успешно реализовывать сложные проекты на базе контроллеров Consyst E
08.08.2024 Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig

Иск к Grundig Multimedia AG Кубанская ИТ-компания «Феррони Инжиниринг» (входит в ГК «Феррони») подала иск в суд по интеллектуальным правам (СИП) о прекращении правовой охраны товарных знаков швейцарской компании Grundig Multimedia AG, выяснил «Коммерса
17.07.2024 Интегратор «Риэль Инжиниринг» заключил MSSP-партнерство с F.A.C.C.T.

F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, и системный интегратор «Риэль Инжиниринг» объявили о начале MSSP-партнерства (Managed Security Service Provider). В рамках сотрудничества «Риэль Инжиниринг» уже рекомендует своим российским заказчикам решение F.A.C.C
11.06.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» подключил к системе налогового контроля еще 18 региональных компаний по реализации газа

овому мониторингу и предоставили отчеты в Федеральную налоговую службу России в режиме онлайн. Передача данных и взаимодействие с налоговыми органами обеспечена ИТ-специалистами «Газпром межрегионгаз инжиниринг» через единую цифровую модель — ИУС «Налоговый контроль» по защищенному каналу связи. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Разработанные в «
24.04.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и крупный вуз Сибири договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации систем телеметрии

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики договорились о совместной разработке аналитических программ для повышения автоматизации метрологических процес
10.04.2024 «НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон»

«НПЦ «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») в рамках замещения зарубежного программного обеспечения переходит на российское ПО для проектирования производств предприятий группы «Акрон». Сегодня проек
06.03.2024 «Газпром межрегионгаз» взаимодействует с производителями газового оборудования в рамках цифровизации систем учета газа

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» (входит в группу «Газпром межрегионгаз») обозначил основные векторы дальнейшего сотрудничества с производителями газового измерительного оборудования в свете внедрения интеллектуаль
29.01.2024 Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз

Иск о банкротстве Петербургский арбитраж 25 января 2024 г. зарегистрировал иск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 25 о признании банкротстом ООО «КМЗ–Инжиниринг», ИT–компании, входящей в военно–промышленный холдинг« Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). Это выяснила газета «Деловой Петербург». Налоги за II и III кварталы 2023 г., из
16.01.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» организовал практику для будущих ИТ-специалистов со средним профессиональным образованием

шие конкурсный отбор учащиеся Института среднего профессионального образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили новые знания и навыки в «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Одна из практиканток - студентка четвертого курса, обучающаяся по специальности «Информационные систе
13.12.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» устанавливает оборудование в рамках реализации проекта по комплексной автоматизации и цифровизации процесса сбора информации о поставке газа потребителям. Пилотный проект реализуетс
01.12.2023 «Тринити», НПО «СНГС» и «Вэл инжиниринг» создают технологический альянс в рамках развития экосистемы цифровой платформы управления жизненным циклом нефтегазовых месторождений

Научно-производственное объединение «Союзнефтегазсервис» (НПО «СНГС»), системный интегратор «Тринити» и инженерная компания «Вэл инжиниринг» стали технологическими партнерами в рамках развития сервисов поддержки буровых операций на базе цифровой платформы «Унофактор»®. Об этом CNews сообщили представители «Тринити». Одно
30.11.2023 Более 250 слушателей прошли обучение в Научно-образовательном центре «Газпром межрегионгаз инжиниринг» в осенний период

В сентябре-ноябре 2023 г. на курсах Научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошли обучение более 250 слушателей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Большую часть слушателей в осеннем периоде 2023 г. составили сотрудники дочерних и зависимых обществ (Д
06.10.2023 «РСО инжиниринг» перевела кадровый документооборот в цифровой формат с помощью сервиса HRlink

Компания «РСО инжиниринг» перевела кадровый документооборот в цифровой формат с помощью сервиса HRlink. Переход на безбумажный документооборот позволил снизить нагрузку на сотрудников, а также ускорил процес
30.08.2023 Оператор ИТ-решений «ОБИТ» помог «ГЕ газ инжиниринг» локализовать бизнес в России

огда руководством глобального холдинга было принято решение об уходе из России. Компании необходимо было в кратчайшие сроки и максимально бесшовно запустить самостоятельный бизнес под брендом «ГЕ газ инжиниринг», в том числе заново выстроить все ИТ-процессы, а также собственную ИТ-инфраструктуру. Задача усложнялась тем, что до 2022 г. у компании не было своей ИТ-службы – всю необходимую тех
25.08.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор компании «Газпром
08.08.2023 «ГЛ инжиниринг» завершила пилот корпоративного поиска на базе Naumen Enterprise Search

«ГЛ инжиниринг» провела пилотный запуск интеллектуального поиска на основе продукта Naumen Enterprise Search. Пилотное решение, работающее на тестовых данных, позволило сотрудникам быстро находить

20.07.2023 НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота

В научно-проектном центре «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») завершено внедрение PDM-системы (Product Data Management — системы управления данными об изделии), — что позволит структурировать хранение документов, обес
31.05.2023 «Химсталькон-инжиниринг» проводит квалификационный отбор поставщиков с помощью B2B-Center

ООО «Химсталькон-инжиниринг» — генеральный подрядчик в проектах строительства резервуарных парков для предприятий России и ближнего зарубежья. Компания централизует систему закупок и расширяет пул постоянных по
28.04.2023 Инжиниринговый центр УрФУ сдал проект по программе обратного инжиниринга критических комплектующих

упила оператором и координатором реверс-инжиниринга, осуществляя процедуры определения потребности в комплектующих, конкурсного отбора исполнителей, контроля за соблюдением сроков и качества проекта. Инжиниринговый центр УрФУ стал исполнителем проектов обратного инжиниринга, приняв на себя ответственность своевременного прохождения всех этапов, и первым сдал конструкторскую документацию по

10.03.2023 Инжиниринговый дивизион «Росатома» перешел на отечественную систему видеосвязи TrueConf Server
10.03.2023 «Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО

Импортозамещение ВКС Как стало известно CNews, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», который занимается сооружением атомных электростанций, перешел на российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Server. Об этом CNews ра
27.02.2023 Евгений Вирцер -

Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы будем запускать 5-6 новых региональных ЦОД в год

док. Потребность в услугах ЦОД растет, однако за пределами Москвы и Санкт-Петербурга ситуация с доступностью локальных коммерческих ЦОД оставляет желать лучшего. Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы уже играем заметную роль на российском рынке ЦОДостроения, а нашей целью является стать безоговорочным номером один в этом сегменте Действительно, строительство и эксплуатация д
06.02.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения автотранспорта

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения автомобильного транспорта компании. Приложение спроектировано на базе единой автоматизированной системы мониторинга автотран
25.11.2022 «Инфорсер инжиниринг» перешла на ЭДО с использованием электронного архива «Этлас»

«Инфорсер инжиниринг» перешла на электронный документооборот с использованием электронного архива «Этлас» версии 6.6. «Инфорсер» координирует работу группы компаний в сферах информационных технологий, ст
25.10.2022 InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг»

«InfoWatch АРМА», входящая в состав ГК InfoWatch, и «Явиар инжиниринг», российская инжиниринговая компания, объявили о совместимости промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.5 и ИТ-решений DPA (Digit
11.07.2022 «Промстрой инжиниринг» контролирует проекты и управляет ресурсами в Advanta

ругих отраслей промышленности внедрена комплексная система управления проектами на базе платформы Advanta. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Основные типы проектов, реализуемых «Промстрой инжиниринг»: разработка проектной и рабочей документации; технико-экономическое обоснование инвестиций; инженерное обследование зданий и сооружений; поставка оборудования; техническое сопровожд
25.11.2021 Softline помогла компании «Базис инжиниринг» упростить проектирование

Команда Softline в Казахстане помогла ТОО «Базис инжиниринг» внедрить комплекс инструментов BIM и САПР, объединенных облачной средой обработки данных. Теперь проектировщики, инженеры и подрядчики могут более оперативно выполнять любые задачи,
08.09.2021 Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва»

«Привод-инжиниринг», производство которой локализовано на территории ОЭЗ «Технополис Москва», представила проект оптимизации процесса маркировки товаров и сокращения расходов на ее реализацию. Решение


Публикаций - 491, упоминаний - 496

Инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:

9594 29
Ростелеком 10948 27
Microsoft Corporation 25774 22
Softline - Софтлайн 3743 21
SAP SE 5601 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 17
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 17
Oracle Corporation 7074 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 14
ИНФРА Инжиниринг 16 12
РТА-Инжиниринг 20 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 12
Intel Corporation 12811 11
Schneider Electric 614 11
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 10
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 9
АРМО ГК 185 9
Cisco Systems 5372 9
HP Inc. 5883 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Крок - Croc 1964 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 9
Huawei 4675 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Lenovo Group 2446 8
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 19 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Dell EMC 5180 7
Yandex - Яндекс 9215 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 7
Google LLC 12687 7
Парус электро - Связь инжиниринг 27 7
БПЦ Инжиниринг - BPC Engineering 7 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Газпром ПАО 1493 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 22
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 14
Газпром нефть 725 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
Почта России ПАО 2370 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 5
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Русагро Группа Компаний 379 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 4
Казахстан инжиниринг НК - Казинжиниринг 5 3
101Hotels.com 456 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Регионстрой 8 3
Газпром газификация 9 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Альфа-Банк 1979 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Федеральное казначейство России 1949 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 9
МИК - Московский инновационный кластер 185 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
Гимназический союз России 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 158
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 153
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 115
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 91
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 73
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 69
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 66
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 62
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 38
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 36
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 31
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 31
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 28
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 25
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 23
Linux OS 11533 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
Google Android 15243 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Microsoft Office 4170 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Apple iOS 8583 9
Microsoft Windows 16882 9
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Apple iPhone 6 4861 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Capstone Green Energy - Capstone Turbine Corporation 6 5
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 5
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг - Smart QMS 4 4
Газпром межрегионгаз - ИУСЦИФРА 7 4
CSoft Development - Model Studio CS 32 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Autodesk AutoCAD 376 4
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 4
МИК - Московский акселератор 36 4
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 3
Акрон ГК - ИСА ERP-система 16 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Сергунина Наталья 375 9
Остроушко Павел 9 8
Путин Владимир 3454 7
Вирцер Евгений 43 7
Бугров Алексей 12 7
Чучелов Андрей 44 6
Лысенко Эдуард 317 5
Абакумов Евгений 227 5
Дегтев Геннадий 271 5
Фурсин Алексей 158 5
Мосин Алексей 9 4
Кувшинов Роман 18 4
Новикова Елена 105 4
Боровков Алексей 16 4
Хлебников Владимир 7 4
Огороднов Сергей 6 4
Кувшинов Сергей 3 3
Шмаков Антон 72 3
Орлов Лев 4 3
Сусоров Александр 3 3
Малофеев Константин 118 3
Ананьев Дмитрий 83 3
Воробьев Андрей 199 3
Бурмистров Роман 6 3
Селютин Александр 60 3
Стаин Владислав 5 3
Ананьев Алексей 110 3
Лавров Владимир 111 3
Гончаров Евгений 23 3
Сафронов Сергей 16 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Серебряков Виктор 56 3
Рудычева Наталья 95 3
Врацкий Андрей 175 3
Юрченко Евгений 133 3
Лимаренко Валерий 19 3
Маркин Максим 14 3
Густов Сергей 10 3
Рудь Сергей 7 3
Колосовский Андрей 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 324
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 121
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
Европа 24962 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Германия - Федеративная Республика 13220 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 17
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Украина 7928 11
Казахстан - Республика 6047 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Россия - СФО - Новосибирск 4875 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 8
Европа Восточная 3138 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Франция - Французская Республика 8176 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Индия - Bharat 5869 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 7
Япония 13807 6
Сингапур - Республика 1953 6
Ближний Восток 3154 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 6
Африка - Африканский регион 3640 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 144
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 121
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 106
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
Энергетика - Energy - Energetically 5855 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 45
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 42
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 42
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 25
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 24
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 24
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 18
Образование в России 2893 17
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 17
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 16
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 16
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Ведомости 1466 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
The Register - The Register Hardware 1783 2
N+1 - Издание 188 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Магнитогорский металл - газета 1 1
ITProPortal 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
РИА Новости 1033 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Wired - Издание 276 1
Crunchbase 74 1
9to5Google 60 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Деловой Петербург 40 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
9to5Mac 70 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Казахстан Сегодня 310 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
Gartner - Гартнер 3658 12
IDC - International Data Corporation 4975 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Markets&Markets Research 113 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Maximize Market Research 3 1
Fortune Business Insights 32 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Forrester Research 834 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Global Market Insights 16 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
Forbes Global 2000 50 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
РАН - Российская академия наук 2122 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 3
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
СевГУ - Севастопольский государственный университет 19 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
РАН ДВО - ТОИ - Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук 5 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 22 1
РААСН - Российская академия архитектуры и строительных наук - Университет Минстроя - РААСН НИИСФ ФГБУ - НИИ строительной физики 8 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
U.S. Federal government - NNI - National Nanotechnology Initiative - Национальная инициатива в области нанотехнологий в США 9 1
Otto von Guericke University Magdeburg - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Университет Отто фон Герике в Магдебурге 3 1
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