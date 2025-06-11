«Гамма Тех» и «Нова-Инжиниринг» заключили стратегическое партнерство для развития отечественных CAE-решений в «Гамма Тех» (входит в корпорацию ITG) и инжиниринговая компания, специализирующаяся на внедрении инженерного ПО и реализации проектов с использованием технологий цифрового моделирования и IoT «Нова Инжиниринг», объявили о заключении стратегического партнёрства. Сотрудничество направлено на расширение применения отечественных САПР-решений в сфере высокочастотной электроники и цифрового инж

Пакет программ «Логос» интегрирован на цифровую платформу CML-Bench, разработанную Петербургским Политехом ечения для математического, компьютерного и суперкомпьютерного моделирования сложных изделий и физико-механических процессов. Об этом CNews сообщили представители Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. «Логос» – линейка цифровых продуктов для математического моделирования и инженерного анализа, относится к программ

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил возможности в сфере кибербезопасности для создания защищенных цифровых решений «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы безопасности (ФСБ России) на использование средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Она дает право выполнять весь цикл раб

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» провел тестирование единой образовательной платформы для обучения сотрудников компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Научно-образовательный центр (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» завершил тестирование единой платформы для дистанционного обучения специалистов группы «Газпром межрегионгаз». Ее цель - объединить учебные программы и курсы по всем направлениям де

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Выданная лиц

«Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП «Ракурс-инжиниринг», специалисты в области разработки, производства и внедрения систем автоматизации для объектов энергетики, и «АМТ-Груп», разработчик решений в области информационной безопасности, пр

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизнес ID» с использованием логина и пароля пользователя из личного кабинета юридического лица (ЛК ЮЛ). Это позволит регионал

Строительная компания «ТЭКСтрой инжиниринг» внедрила облачную систему для автоматизации бизнеса Visary Cloud Компания «ТЭКСтрой инжиниринг», выполняющая работы по строительству и реконструкции объектов топливно-энергетических комплексов России, завершила переход на облачную платформу Visary Cloud. Это позволило оптимизи

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, нацеленный на развитие долгосрочного партнерского взаимодейств

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах. Церемония подписания состоялась в присутс

«Консист Констракшн» и «АСУ Инжиниринг» объединяют усилия на рынке автоматизации Российский производитель контроллеров общепромышленного назначения «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») объявил о заключении партнерства с системным интегратором «АСУ Инжиниринг». Объединение экспертизы двух игроков рынка автоматизации дает возможность расширить портфель предлагаемых решений и улучшить качество услуг для заказчиков в различных отраслях, счит

В МЭИ открыли лабораторию Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг» В НИУ «МЭИ» открылась лаборатория Цифрового проектирования компании «Свободные Технологии Инжиниринг» («СТИ»). В церемонии открытия приняли участие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, генеральный директор компании «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер, а также сотруд

«Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации Поставщик промышленного оборудования «Электротехника Инжиниринг» стал авторизованным системным интегратором «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании успешно реализовывать сложные проекты на базе контроллеров Consyst E

Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig Иск к Grundig Multimedia AG Кубанская ИТ-компания «Феррони Инжиниринг» (входит в ГК «Феррони») подала иск в суд по интеллектуальным правам (СИП) о прекращении правовой охраны товарных знаков швейцарской компании Grundig Multimedia AG, выяснил «Коммерса

Интегратор «Риэль Инжиниринг» заключил MSSP-партнерство с F.A.C.C.T. F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, и системный интегратор «Риэль Инжиниринг» объявили о начале MSSP-партнерства (Managed Security Service Provider). В рамках сотрудничества «Риэль Инжиниринг» уже рекомендует своим российским заказчикам решение F.A.C.C

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» подключил к системе налогового контроля еще 18 региональных компаний по реализации газа овому мониторингу и предоставили отчеты в Федеральную налоговую службу России в режиме онлайн. Передача данных и взаимодействие с налоговыми органами обеспечена ИТ-специалистами «Газпром межрегионгаз инжиниринг» через единую цифровую модель — ИУС «Налоговый контроль» по защищенному каналу связи. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Разработанные в «

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и крупный вуз Сибири договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации систем телеметрии «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики договорились о совместной разработке аналитических программ для повышения автоматизации метрологических процес

«НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон» «НПЦ «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») в рамках замещения зарубежного программного обеспечения переходит на российское ПО для проектирования производств предприятий группы «Акрон». Сегодня проек

«Газпром межрегионгаз» взаимодействует с производителями газового оборудования в рамках цифровизации систем учета газа «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (входит в группу «Газпром межрегионгаз») обозначил основные векторы дальнейшего сотрудничества с производителями газового измерительного оборудования в свете внедрения интеллектуаль

Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз Иск о банкротстве Петербургский арбитраж 25 января 2024 г. зарегистрировал иск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 25 о признании банкротстом ООО «КМЗ–Инжиниринг», ИT–компании, входящей в военно–промышленный холдинг« Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). Это выяснила газета «Деловой Петербург». Налоги за II и III кварталы 2023 г., из

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» организовал практику для будущих ИТ-специалистов со средним профессиональным образованием шие конкурсный отбор учащиеся Института среднего профессионального образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили новые знания и навыки в «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Одна из практиканток - студентка четвертого курса, обучающаяся по специальности «Информационные систе

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале «Газпром межрегионгаз инжиниринг» устанавливает оборудование в рамках реализации проекта по комплексной автоматизации и цифровизации процесса сбора информации о поставке газа потребителям. Пилотный проект реализуетс

«Тринити», НПО «СНГС» и «Вэл инжиниринг» создают технологический альянс в рамках развития экосистемы цифровой платформы управления жизненным циклом нефтегазовых месторождений Научно-производственное объединение «Союзнефтегазсервис» (НПО «СНГС»), системный интегратор «Тринити» и инженерная компания «Вэл инжиниринг» стали технологическими партнерами в рамках развития сервисов поддержки буровых операций на базе цифровой платформы «Унофактор»®. Об этом CNews сообщили представители «Тринити». Одно

Более 250 слушателей прошли обучение в Научно-образовательном центре «Газпром межрегионгаз инжиниринг» в осенний период В сентябре-ноябре 2023 г. на курсах Научно-образовательного центра (НОЦ) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошли обучение более 250 слушателей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Большую часть слушателей в осеннем периоде 2023 г. составили сотрудники дочерних и зависимых обществ (Д

«РСО инжиниринг» перевела кадровый документооборот в цифровой формат с помощью сервиса HRlink Компания «РСО инжиниринг» перевела кадровый документооборот в цифровой формат с помощью сервиса HRlink. Переход на безбумажный документооборот позволил снизить нагрузку на сотрудников, а также ускорил процес

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» помог «ГЕ газ инжиниринг» локализовать бизнес в России огда руководством глобального холдинга было принято решение об уходе из России. Компании необходимо было в кратчайшие сроки и максимально бесшовно запустить самостоятельный бизнес под брендом «ГЕ газ инжиниринг», в том числе заново выстроить все ИТ-процессы, а также собственную ИТ-инфраструктуру. Задача усложнялась тем, что до 2022 г. у компании не было своей ИТ-службы – всю необходимую тех

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор компании «Газпром

«ГЛ инжиниринг» завершила пилот корпоративного поиска на базе Naumen Enterprise Search «ГЛ инжиниринг» провела пилотный запуск интеллектуального поиска на основе продукта Naumen Enterprise Search. Пилотное решение, работающее на тестовых данных, позволило сотрудникам быстро находить

НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота В научно-проектном центре «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») завершено внедрение PDM-системы (Product Data Management — системы управления данными об изделии), — что позволит структурировать хранение документов, обес

«Химсталькон-инжиниринг» проводит квалификационный отбор поставщиков с помощью B2B-Center ООО «Химсталькон-инжиниринг» — генеральный подрядчик в проектах строительства резервуарных парков для предприятий России и ближнего зарубежья. Компания централизует систему закупок и расширяет пул постоянных по

Инжиниринговый центр УрФУ сдал проект по программе обратного инжиниринга критических комплектующих упила оператором и координатором реверс-инжиниринга, осуществляя процедуры определения потребности в комплектующих, конкурсного отбора исполнителей, контроля за соблюдением сроков и качества проекта. Инжиниринговый центр УрФУ стал исполнителем проектов обратного инжиниринга, приняв на себя ответственность своевременного прохождения всех этапов, и первым сдал конструкторскую документацию по

«Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО Импортозамещение ВКС Как стало известно CNews, инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», который занимается сооружением атомных электростанций, перешел на российскую систему видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Server. Об этом CNews ра

Евгений Вирцер - Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы будем запускать 5-6 новых региональных ЦОД в год док. Потребность в услугах ЦОД растет, однако за пределами Москвы и Санкт-Петербурга ситуация с доступностью локальных коммерческих ЦОД оставляет желать лучшего. Евгений Вирцер, «Свободные Технологии Инжиниринг»: Мы уже играем заметную роль на российском рынке ЦОДостроения, а нашей целью является стать безоговорочным номером один в этом сегменте Действительно, строительство и эксплуатация д

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения автотранспорта «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал мобильное приложение для мониторинга передвижения автомобильного транспорта компании. Приложение спроектировано на базе единой автоматизированной системы мониторинга автотран

«Инфорсер инжиниринг» перешла на ЭДО с использованием электронного архива «Этлас» «Инфорсер инжиниринг» перешла на электронный документооборот с использованием электронного архива «Этлас» версии 6.6. «Инфорсер» координирует работу группы компаний в сферах информационных технологий, ст

InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг» «InfoWatch АРМА», входящая в состав ГК InfoWatch, и «Явиар инжиниринг», российская инжиниринговая компания, объявили о совместимости промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.5 и ИТ-решений DPA (Digit

«Промстрой инжиниринг» контролирует проекты и управляет ресурсами в Advanta ругих отраслей промышленности внедрена комплексная система управления проектами на базе платформы Advanta. Об этом CNews сообщили представители Advanta. Основные типы проектов, реализуемых «Промстрой инжиниринг»: разработка проектной и рабочей документации; технико-экономическое обоснование инвестиций; инженерное обследование зданий и сооружений; поставка оборудования; техническое сопровожд

Softline помогла компании «Базис инжиниринг» упростить проектирование Команда Softline в Казахстане помогла ТОО «Базис инжиниринг» внедрить комплекс инструментов BIM и САПР, объединенных облачной средой обработки данных. Теперь проектировщики, инженеры и подрядчики могут более оперативно выполнять любые задачи,