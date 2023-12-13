«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» устанавливает оборудование в рамках реализации проекта по комплексной автоматизации и цифровизации процесса сбора информации о поставке газа потребителям. Пилотный проект реализуется в одном из сегментов Кировского района Махачкалы, где 95% потребителей относятся к категории «население». Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринга».

В ходе реализации проекта проведена инвентаризация пилотной зоны, предпроектное обследование и согласована проектная документация. В настоящее время идет установка девяти кустовых узлов измерения расхода газа (КУИРГ), благодаря которым будет создана замкнутая система и реализован контроль поступающих в пилотную зону объемов газа. За контроль и получение достоверной информации об объемах потребления газа будут отвечать узлы измерения расхода газа (УИРГ) и интеллектуальные системы учета газа (ИСУГ). Это почти 1,3 тыс. устройств, которые устанавливаются у потребителей.

Заказчиком проекта выступает «Газпром межрегионгаз Махачкала». Непосредственное руководство проектом осуществляет «Газпром межрегионгаз». «Газпром межрегионгаз инжиниринг» реализует инженерно-технические работы, а в дальнейшем будет обслуживать созданную инфраструктуру.

После завершения пусконаладочных работ данные будут автоматически передаваться в модуль «Единый пульт управления СТМ РГК/ГРО», созданный на программной платформе ИУСЦИФРА. Все УИРГ и ИСУГ будут установлены за счет региональной компании по реализации газа.

«Реализация проекта позволит абонентам бесплатно получить современное цифровое оборудование, применение которого автоматизирует взаиморасчеты и сделает оплату услуг более удобной и прозрачной. Региональной газовой компании проект поможет сократить потери газа», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко.

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ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» является специализированной сервисной компанией, обеспечивающей основные виды деятельности в регионах присутствия компаний группы «Газпром межрегионгаз». Осуществляет разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, техническое обслуживание и ремонт систем телеметрии, аудит учета газа, а также оказывает образовательные услуги. Входит в группу «Газпром межрегионгаз».

Программный модуль «Единый пульт управления системами телеметрии в газораспределительных организациях и региональных компаниях по реализации газа» (ЕПУ СТМ ГРО/РГК) создан на платформе ИУСЦИФРА – собственной разработке «Газпром межрегионгаз инжиниринг». Основная цель модуля – интеграция данных, получаемых с измерительных устройств объектов сети газораспределения и газопотребления. ЕПУ СТМ ГРО/РГК внесены в реестр отечественного ПО (Реестровая запись № 17825 от 29.05.2023 и № 17899 от 06.06.2023 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России).