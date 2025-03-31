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Остроушко Павел
Остроушко Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1352 5
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1561 1
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Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
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