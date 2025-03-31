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Остроушко Павел


31.03.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности 1
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли 1
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах 1
24.04.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и крупный вуз Сибири договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации систем телеметрии 1
13.12.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к активной фазе установки оборудования для комплексной цифровизации учета газа в Махачкале 1
25.08.2023 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Остроушко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 6
Газпром ПАО 1352 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 425 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 794 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12124 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3224 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 1
Газпром межрегионгаз - ИУСЦИФРА 5 1
Густов Сергей 8 2
Екимова Ксения 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1561 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 2
Аудит - аудиторский услуги 2739 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 505 1
Образование в России 2251 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 26 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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