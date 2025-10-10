Разделы

Густов Сергей


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 «Сбер» и «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» начали сотрудничество в сфере ИИ 1
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и СПбГМТУ намерены сотрудничать в области научных исследований в сфере ИТ и цифровизации газовой отрасли 1
10.10.2024 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Санкт-Петербургский горный университет заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной сферах 2
10.06.2024 «ВымпелКом» и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать unisim «умные счетчики» газа 2
06.06.2024 «МегаФон» и «Газпром межрегионгаз» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа 2
15.04.2024 «Газпром межрегионгаз» продолжает работу по цифровизации поставок газа абонентам 1
21.12.2021 «Ростелеком» организовал контакт-центр Единого оператора газификации 1
03.09.2021 На Госуслугах станет можно подать заявку на бесплатное подключение к газовым сетям 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Густов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 92 7
МегаФон 9709 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9126 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3079 1
Ростелеком 10223 1
Газпром ПАО 1397 8
Газпром газификация 4 1
101Hotels.com 456 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4734 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6214 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55926 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12809 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9200 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28755 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 452 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11796 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71553 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21728 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2033 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5079 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30862 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25319 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 931 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1592 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 369 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1331 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 624 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6901 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9568 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6093 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2774 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4216 1
Умные платформы 1826 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2169 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17691 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9476 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2648 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22635 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16887 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3260 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16851 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 241 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 17 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 409 1
Apple Pay 502 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5713 1
Apple - App Store 2980 1
Google Play - Google Store - Android Market 3401 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 1
Остроушко Павел 7 2
Симдякин Вадим 1 1
Зайков Максим 26 1
Петраков Дмитрий 3 1
Кузнецов Денис 12 1
Помбухчан Хачатур 28 1
Бородов Герман 20 1
Торбахов Александр 106 1
Иванов Юрий 30 1
Мишустин Михаил 715 1
Ермаков Валерий 135 1
Россия - РФ - Российская федерация 154379 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18360 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2604 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 736 1
Россия - СЗФО - Псковская область 663 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 682 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 905 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 855 1
Россия - ПФО - Самарская область 1427 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3140 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54283 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31347 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2694 2
Образование в России 2506 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 648 1
Аудит - аудиторский услуги 3001 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6700 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17180 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8165 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10405 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 753 1
CNews Инновация года - награда 130 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 27 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 40 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
