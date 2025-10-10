Разделы

Бизнес
|

«Сбер» и «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» начали сотрудничество в сфере ИИ

«Сбер» и «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» подписали соглашение о разработке решения для учета потребления природного газа с помощью ИИ.

Партнерство предполагает использование современных технологий анализа больших данных и машинного обучения, чтобы точнее отслеживать расход газа на промышленных предприятиях.

Разработкой решения для расчета потребления газа с помощью ИИ занимается компания «Сбер Бизнес Софт» (дочернее предприятие «Сбера»).

Цифровой сервис поможет быстро определять подозрительные отклонения в объемах поставляемого сетевого топлива. Применение ИИ позволит компаниям газовой отрасли экономить природный ресурс, сократить расходы на проведение выездных проверок, дистанционно узнавать о неисправностях в счетчиках, сбоях в телеметрии, неполадках в работе газового оборудования.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
импортонезависимость

Сергей Густов, генеральный директор «Газпром межрегионгаза», сказал: «Сотрудничество со Сбербанком в сфере ИИ — важный шаг на пути дальнейшей цифровизации газовой отрасли, мы стремимся максимально снизить использование «ручных» инструментов. Наш новый совместный проект будет способствовать повышению эффективности контроля поставок газа на внутренний рынок».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, отметил: «Совместный проект с «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга» – это пример тех серьезных изменений, которые происходят сегодня российской энергетике. Интеграция новейших технологий искусственного интеллекта способствует устойчивому росту топливно-энергетического сектора, повышает его надежность и снижает расходы конечных потребителей. Это важный шаг в цифровизации отрасли, который направлен на развитие бизнеса и повышение энергоэффективности экономики Северо-Запада».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах

Устройства «Катюша» переходят на платы из российского текстолита

Программисты больше не в моде. ИТ растеряли престиж – теперь россияне поголовно мечтают работать на заводе

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще