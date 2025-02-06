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Индексная книга (каталог) CNews*
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Honeywell Connected Plant Honeywell Connected Plant Skills Insight Honeywell Uniformance Suite Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite



06.02.2025 Unisimka назвала самые популярные туристические SIM-карты среди россиян 1
10.06.2024 «ВымпелКом» и «Газпром межрегионгаз» готовы оснащать unisim «умные счетчики» газа 1
02.04.2024 Российский рынок разработки ПО растет на 15% в год 1
06.02.2024 Сергей Полевой -

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО

 1
11.01.2024 Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково» 1
15.05.2018 Honeywell представила новые интеллектуальные носимые устройства для технического персонала промышленных предприятий 1
12.03.2018 Honeywell представила решение для обучения персонала на основе дополненной и виртуальной реальности 2
06.03.2018 Honeywell представила систему оперативного мониторинга безопасности персонала 2
26.01.2018 Honeywell представила производственный архив Uniformance Cloud Historian 3
06.10.2017 Hyperion Group обеспечит дистрибуцию и техподдержку Honeywell Connected Plant в России 5
28.09.2017 Honeywell и Hyperion Group будут поставлять ПО Honeywell Connected Plan российским заказчикам 5
27.06.2017 Honeywell представила новый контроллер ControlEdge для системы управления Experion 1
17.05.2017 Honeywell представила SDK для расширения возможностей промышленного интернета вещей 1
05.04.2017 Honeywell будет обучать операторов промышленного оборудования в «облаках» 2
13.03.2017 Honeywell и Seeq объявили о сотрудничестве в области промышленного интернета вещей 1
09.02.2011 Honeywell предложит предприятиям перерабатывающей промышленности открытое ПО и сопутствующие услуги 1
02.11.2010 UniSim R400 от Honeywell: ПО для компьютерного тренинга операторов промышленных предприятий 1

Публикаций - 17, упоминаний - 30

Honeywell Connected Plant и организации, системы, технологии, персоны:

Honeywell 282 13
Hyperion Group - Hyperion Systems Engineering - Иперион Системс Инжиниринг Рус 5 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 2
Siemens AG - Siemens Group 2591 2
Microsoft Corporation 24649 1
Autodesk 609 1
Schneider Electric 575 1
Цифра ГК 2433 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
OSIsoft - ОСИсофт 13 1
Ростелеком 9720 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Информ 303 1
Сбер - СберАналитика 30 1
Notamedia - Нотамедиа 15 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
Labware 5 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 1
Прософт-Системы - РегЛаб 3 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ФосАгро 126 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Газпром ПАО 1342 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11683 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1084 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5791 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5329 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6686 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27589 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25436 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 306 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1445 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8579 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3172 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12566 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 778 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 754 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7414 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 297 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2959 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 982 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13177 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10228 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9384 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1581 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2888 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 973 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 265 1
Honeywell Experion SCADA - Honeywell Experion PKS - Honeywell Experion Process Knowledge System 23 3
Oracle Hyperion 235 2
Honeywell Process Solutions - HPS 18 2
Honeywell UOP - Honeywell Universal Oil Products 2 2
Microsoft Hololens 74 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Honeywell Sentience 1 1
Honeywell ControlEdge - программируемый логический контроллер 2 1
Microsoft Windows 15696 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 153 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4480 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1330 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1582 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Зенкевич Алексей 3 2
Spanos Stavros - Спанос Ставрос 2 2
Полевой Сергей 3 2
D’Amelio Andrew - Д'Амелио Эндрю 2 1
Mestari Youssef - Местари Йоссеф 1 1
Fielding Adrian - Филдинг Эдриан 1 1
Downes Tony - Даунз Тони 1 1
Черкасов Сергей 13 1
Шадаев Максут 1013 1
Абакумов Евгений 206 1
Ульянов Николай 112 1
Беляевский Владимир 11 1
Петухов Антон 44 1
Густов Сергей 8 1
Торбахов Александр 95 1
Jhawar Sanjay - Джавар Санджай 2 1
Зайков Максим 25 1
Бородов Герман 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144835 8
Беларусь - Белоруссия 5682 2
Армения - Республика 2286 2
Европа Восточная 3077 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 89 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Азия - Азиатский регион 5544 1
Африка - Африканский регион 3482 1
Америка Латинская 1815 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2766 3
Энергетика - Energy - Energetically 5098 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8480 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3048 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1882 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 2
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 26 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2170 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4010 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18571 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1983 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3552 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6993 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4160 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4986 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13565 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48147 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3170 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 633 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8062 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6411 1
9to5Google 48 1
9to5Mac 70 1
ARC Advisory Group 20 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167920.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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