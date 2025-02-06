Honeywell Connected Plant Honeywell Connected Plant Skills Insight Honeywell Uniformance Suite Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite
Honeywell Connected Plant и организации, системы, технологии, персоны:
|OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
|9to5Google 48 1
|9to5Mac 70 1
|ARC Advisory Group 20 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 1
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