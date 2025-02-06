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Unisimka назвала самые популярные туристические SIM-карты среди россиян

Компания Unisimka представила рейтинг наиболее популярных тревел-SIM-карт, которые выбирают российские туристы для поездок за границу. В тройке лидеров Esim.io, BetterRoaming, Airalo. Статистика составлена на основе обезличенных данных пользователей, которые используют модуль Unisimka для подключения eSIM. Об этом CNews сообщили представители компании Unisimka.

На первом месте среди туристических eSIM оказался одноименный тревел-оператор Esim.io — его выбирают почти 19% пользователей, которые используют модуль Unisimka. По данным оператора Esim.io, активировать профиль можно в 160 странах мира. Второе место заняла компания BetterRoaming (15%), замыкает тройку лидеров один из самых популярных тревел-операторов — Airalo с 13% пользователей. SIM-карту этого оператора можно подключить практически в любой стране, включая даже непопулярные направления для туризма.

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Unisimka

В пятерку лидеров также вошли Roamless и Unisim с 11% и 10% соответственно. Последний оператор позволяет оплачивать каждый килобайт трафика по факту использования, а также предоставляет возможность оплаты как российской, так и зарубежной картами.

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Несмотря на многие ограничения, туризм среди россиян, в том числе в другие страны, продолжает развиваться. Это приводит к росту популярности eSIM, в том числе и тревел-SIM. Их особенность заключается в том, что операторы предлагают индивидуальные условия и тарифы для каждого туриста, учитывая его потребности (интернет-трафик, количество минут и SMS).

Пользователи тревел-SIM отмечают высокую скорость интернета и стабильное соединение в разных странах, а также разнообразие тарифов, подходящих под любые цели. Это способствует комфортным путешествиям, позволяя оставаться на связи с близкими и пользоваться интернетом без лишних затрат.

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