Получите все материалы CNews по ключевому слову
Беляевский Владимир
СОБЫТИЯ
Беляевский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
|Зубарев Максим 13 2
|Шадаев Максут 1154 2
|Чаусов Валерий 13 1
|Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Минченко Сергей 4 1
|Зуев Илья 8 1
|Петухов Антон 62 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Первухин Дмитрий 10 1
|Козлов Денис 11 1
|Дмитракова Анна 8 1
|Шевченко Кирилл 2 1
|Косарим Руслан 7 1
|Сидорова Наталья 5 1
|Фролов Виктор 11 1
|Моргунов Денис 1 1
|Горелова Марина 6 1
|Думикян Арсен 18 1
|Полевой Сергей 5 1
|Иващенко Андрей 12 1
|Обухов Андрей 3 1
|Батай Илья 59 1
|Гольцов Александр 82 1
|Евтушенко Алексей 41 1
|Прозоров Денис 11 1
|Ульянов Николай 162 1
|Абакумов Евгений 224 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411545, в очереди разбора - 730715.
Создано именных указателей - 188378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.