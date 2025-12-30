Разделы

Беляевский Владимир


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Российские заказчики при использовании платформ Kubernetes выбирают гибридные и мультикластерные стратегии 3
14.10.2025 Платформа «Штурвал» стала лидером рейтинга CNews «Kubernetes для Enterprise 2025» 1
10.10.2025 «Лаборатория Числитель» и ГК «Бизматика» объявили о стратегическом партнерстве 1
23.09.2025 Neoflex и «Лаборатория Числитель» объединяют усилия в развитии рынка коммерческого Kubernetes в России 1
ИТ в банках и страховых компаниях 2021 1
02.04.2024 В России растет локализация производства вычислительной техники 1
02.04.2024 Российский рынок разработки ПО растет на 15% в год 1
13.06.2023 «Инфосистемы джет» и «Dатару» стали партнерами 1
30.12.2022 Поставщики ИТ для финсектора ставят новые рекорды и антирекорды 1
13.10.2022 «Инфосистемы джет» поможет банкам выдержать требования ЦБ по операционной надежности 1
Владимир Беляевский -

Банки переходят на «Инфраструктуру 3.0»

 1
18.05.2021 УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры 1
02.12.2020 Банк «Открытие» внедрил сервис доставки приложений Citrix App Layering 1
07.02.2019 УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру 1
29.08.2017 «Инфосистемы Джет» стала первым российским партнером Pure Storage 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Беляевский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 11
Pure Storage 54 2
Neoflex - Неофлекс 245 2
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Google LLC 12288 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 137 1
Бифит - Bifit 85 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 43 1
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 1
Цифровые Привычки 49 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 52 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 403 1
Т1 Иннотех 198 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
Siemens AG - Siemens Group 2630 1
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 47 1
Satell.IT - Сателл ИТ 4 1
Парадигма 161 1
Notamedia - Нотамедиа 21 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 157 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 114 1
РостИнтех 6 1
Citrix Systems 841 1
Brocade Communications Systems 244 1
Cisco Systems 5226 1
Dell EMC 5098 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Иннодата - Innodata 22 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 333 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 1
ИКС 400 1
Softline - Софтлайн 3295 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
Корус Консалтинг ГК 1348 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 178 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Альфа-Капитал УК 139 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 572 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2180 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 7
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2175 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 4
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 226 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18371 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 346 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3543 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7639 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1165 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 225 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1775 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 199 1
Моноблок - Monoblock PC 1047 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2244 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 3
Pure Storage FlashArray 22 2
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 17 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 1
OSIsoft PI System 15 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 35 1
Citrix AppLayering 2 1
Apple iPhone 6 4862 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 671 1
Зубарев Максим 13 2
Шадаев Максут 1154 2
Чаусов Валерий 13 1
Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
Тихомиров Сергей 18 1
Минченко Сергей 4 1
Зуев Илья 8 1
Петухов Антон 62 1
Золотарева Екатерина 26 1
Первухин Дмитрий 10 1
Козлов Денис 11 1
Дмитракова Анна 8 1
Шевченко Кирилл 2 1
Косарим Руслан 7 1
Сидорова Наталья 5 1
Фролов Виктор 11 1
Моргунов Денис 1 1
Горелова Марина 6 1
Думикян Арсен 18 1
Полевой Сергей 5 1
Иващенко Андрей 12 1
Обухов Андрей 3 1
Батай Илья 59 1
Гольцов Александр 82 1
Евтушенко Алексей 41 1
Прозоров Денис 11 1
Ульянов Николай 162 1
Абакумов Евгений 224 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 12
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Мировой океан - World Ocean 521 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Америка Латинская 1887 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Европа 24654 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4256 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 2
Экономический эффект 1218 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1744 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5878 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2293 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 3
Gartner - Гартнер 3615 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1056 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 2
