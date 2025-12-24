Разделы

Зуев Илья


СОБЫТИЯ


24.12.2025 «МТС Банк» усилил киберзащиту с помощью решения BI.Zone Threat Intelligence 1
ИТ в банках и страховых компаниях 2021 2
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота

 2
22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
07.02.2022 «Райффайзен банк»: почти каждый десятый россиянин готов сообщить секретные данные по телефону для содействия следствию 1
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 1
20.02.2020 Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества 1
11.10.2019 «Онсек» обсудил перспективы развития платформы «Валарм» с крупнейшими клиентами 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Зуев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 967 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
Onsec - Онсек 6 1
Onsec - Wallarm - Валарм 38 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 809 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
IBM - International Business Machines Corp 9556 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 1
Neoflex - Неофлекс 245 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 1
Иннодата - Innodata 22 1
SolarWinds 54 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 332 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
IBM Security 25 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 242 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8949 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2348 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 2
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 164 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1052 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 376 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 488 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 254 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 225 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 670 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 834 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 205 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 993 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 1
Website Redirect (301) - редирект 32 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 1
Apache Logging Project - Log4j 28 1
Google Gmail 986 1
Google Calendar - Google Календарь 90 1
Kaspersky Fraud Prevention 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 41 1
Щербакова Татьяна 13 1
Первухин Дмитрий 10 1
Богданова Анна 4 1
Дмитракова Анна 8 1
Шевченко Кирилл 2 1
Косарим Руслан 7 1
Фролов Виктор 11 1
Каргалев Ярослав 22 1
Новикова Анастасия 3 1
Терентьев Виталий 8 1
Тихомиров Сергей 18 1
Беляевский Владимир 14 1
Гольцов Александр 82 1
Чаусов Валерий 13 1
Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 5
Украина 7799 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3666 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 159 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 117 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5873 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
