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«Онсек» обсудил перспективы развития платформы «Валарм» с крупнейшими клиентами

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Компания «Онсек» встретилась со своими крупнейшими клиентами в формате консультационного собрания клиентов.

Консультационное собрание клиентов — это встреча представителей постоянных заказчиков компании, где участники обсуждают использование продуктов в формате открытой дискуссии. Встречи в таком формате стали стандартной практикой для ведущих зарубежных компаний.

Российская компания «Онсек» решила перенять популярную зарубежную бизнес-практику и 3 октября 2019 г. впервые провела мероприятие, где собрала клиентов — лидеров рынка в электронной коммерции, финансовом и телекоммуникационном секторе — и попросила их выступить в роли консультантов. На встрече приглашенные эксперты смогли оценить, насколько платформа «Валарм» соответствует потребностям заказчиков, а также сформулировали свои предположения, как можно сделать ее эффективнее.

По итогам встречи команда «Валарм» получила свежие идеи для развития и будет учитывать их при создании новых версий платформы. Планируется, что благодаря проведению встреч в таком формате ИТ-компания сможет перейти на новый уровень клиентоориентированности и развивать платформу «Валарм» не только на основе собственных представлений о том, что нужно рынку, но и учитывая реальные потребности своих клиентов.

«Среди наших клиентов — лидеры российского рынка информационных технологий. Вступая с ними в открытый диалог, мы можем узнать их задачи и способы использования нашей платформы. Это позволит нам дорабатывать “Валарм” на основе актуальных потребностей рынка. Мы хотим, чтобы наши клиенты могли выводить новые цифровые сервисы на рынок быстрее и не беспокоится об их безопасности», — сказала Анастасия Новикова, исполнительный директор ИТ-компании «Онсек».

«Мы используем "Валарм" с 2016 г. и рады, что компания стала еще более открытой для своих клиентов и предоставила нам возможность напрямую влиять на развитие своей платформы. Ежедневно наши ресурсы посещают десятки миллионов людей, публикуются сотни новостей, пользователи покупают билеты, а предприниматели запускают множество сайтов и развивают свой бизнес в интернете — именно поэтому безопасность мы ставим во главу угла. Для нас важно проактивно сотрудничать с командой "Валарм", так как это дает непрерывное и быстрое развитие наших сервисов», – отметил Илья Зуев, «Рамблер».

«Участие в роли консультанта в экспертном совете клиентов для платформы "Валарм" — это интересный опыт, который дал возможность проанализировать, насколько наши запросы соответствуют ожиданиям разработчика ИБ-решений и в целом ожиданиям представителей других сегментов рынка. Появилось понимание, что все мы идем в одном направлении к системному подходу развития безопасности», — отметил Виталий Терентьев, Headhunter.

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