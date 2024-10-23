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Rambler Group Рамблер ГК Rambler&Co Rambler Internet Holding Рамблер интернет-холдинг Rambler Media Group Рамблер Медиа Групп

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп

Rambler&Co - медиахолдинг России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 32 млн человек (по данным Mediascope, 2021). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, LiveJournal и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

Медиахолдинг Rambler&Co, компания «Афиша», аудиосервис СберЗвук, мультимедийный сервис Okko, киностудия «Союзмультфильм», СберМаркетинг, SberGames и сейлз-хаус СберСеллер входят в группу компаний СберИнтертеймент, объединяющую развлекательные и рекламные активы экосистемы Сбера.


23.10.2024 Rambler&Co проверит свою защищенность на платформе Standoff Bug Bounty при помощи белых хакеров

тривать уязвимости на основных медийных активах компании, доменах со спортивной тематикой, портале «Рамблер» и LiveJournal. Таким образом холдинг планирует вывести защищенность своих проектов н
11.10.2024 Треть россиян собираются интегрировать искусственный интеллект в свою работу в течение ближайших трех лет 

Согласно исследованию компании АО «Деловая среда» и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co, на сегодняшний день около 19% россиян активно используют ИИ в своей работе. Еще 2
20.06.2024 Исследование Rambler&Co: Почти половина пользователей мобильной связи хотят, чтобы голосовые помощники отвечали за них на спам-звонки

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и виртуальный оператор «СберМобайл» провели исследование и спросили у пользователе
28.05.2024 Rambler&Co: россияне рассказали о самых востребованных мобильных приложениях в своих смартфонах

по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.
05.04.2024 31% россиян используют Рунет для чтения новостей

* Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.
06.03.2024 Иван Черевко, Hotelscan: Внедрение ИИ приведет к важным изменениям в туриндустрии

отки, а гибко сотрудничали, чтобы создать лучший продукт для конечного клиента. В итоге, например, «Рамблер» был одной из первых компаний, которая попробовала совместить цифровое, интерактивное
26.02.2024 УЦСБ провел анализ защищенности корпоративных цифровых ресурсов Rambler&Co

** Rambler&Co – российский медиахолдин. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Центр кибербезопасности — объединение про
13.02.2024 Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, как сделать интернет безопаснее

* Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.
15.01.2024 Исследование Rambler&Co. В 2023 г. почти каждый третий россиянин проводил в сети два-три часа в день

выходят в сеть сразу после пробуждения, а главный онлайн-контент – новости Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, как и на что в 2023 г. они распределяли свое личн
12.12.2023 Подписываться больше, а платить меньше. Россияне рассказали, какие модели сервисных подписок их интересуют

5% женщин. *** Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.
17.08.2023 Константин Астапов, «Рамблер»: Наличие серьезного вклада в open-source выделяет вас на общем фоне разработчиков

о вклада в open-source выделяет вас на общем фоне разработчиков, показывает, что вы не только пользуетесь технологиями, но и создаете их. Такие люди уникальны на рынке ИТ-кадров. Константин Астапов, «Рамблер»: Я отношусь к open-source не как к развлечению, а как к творческой, или научной работе программиста CNews: У вас больше 50-ти открытых проектов на GitHub, сейчас вы активно ведете разр
18.05.2023 Почти четверть россиян пострадали от киберпреступлений

ambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», Championat.com, портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.
19.01.2023 Более трети россиян проводят в интернете пять часов в день

тавил 31,7 млрд руб. (по данным ОСБУ). В холдинг Rambler&Co входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Размер е
19.12.2022 Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн

ым годом». *** Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и др. «Сберздоровье» — медицинск
21.11.2022 Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту

длежащий Сбербанку, сменил владельца второй раз за последнее время Впоследствии Okko был передан фонду Era Capital, принадлежащему бывшему управляющему Telconet Екатерине Лапшиной. В 2018 г. холдинг «Рамблер», принадлежащий тогда Александру Мамуту, стал владельцем Okko. В 2019-2020 гг. Сбербанк стал единственным владельцем «Рамблер». Также Okko занялся трансляцией спортивных мероприя
17.08.2022 В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков

антифрод и др. Rambler&Co — российский медиахолдинг. В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Ferra.ru, Motor.ru и ряд других медиаактивов.
11.11.2021 Россияне готовы поручить ИИ свое медобслуживание, работу с документами и контроль бюджета

Неотъемлемая часть повседневной жизни Медиахолдинг Rambler&Co провел опрос среди российских пользователей на тему искусственного интеллекта и от
17.08.2021 Rambler&Co улучшил качество рекламных продуктов с помощью IBM Cloud

Команда AdTech Rambler&Co разработала собственную реализацию RTB (Real Time Bidding – торги в реальном време
12.03.2021 Rambler Group начала использовать нейросети для «умного» таргетинга

Разработчики DMP-платформы (Data Management Platform) Rambler Group провели многочисленные исследования по использованию алгоритмов на основе нейро
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах

Новости на ведущих медиа Rambler Group — «Газете.ru», Lenta.ru и «Чемпионате» теперь можно не только прочитать, но и п
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка

Новый гендиректор Rambler Group Татьяна Доброхвалова, занимающая в «Сбере» должность старшего вице-президента и
09.12.2020 «Рамблер/касса» представила глобальное обновление приложения

«Рамблер/касса» обновила свое мобильное приложение. Оно позволяет безопасно и быстро приобретать билеты в любом месте и в любое время. Уже доступно для скачивания в App Store, Google Play и Huaw
05.11.2020 ИИ позволит Rambler Group двукратно увеличить эффективность рекламы

Группа компаний Rambler Group создала рекламные решения на основе технологии Dynamic Creative Optimization (D
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

в число акционеров Rambler Group в апреле 2019 г. Как сообщал CNews, размер инвестиций Сбербанка в «Рамблер» составил от 9 до 11 млрд руб. (точную сумму стороны не раскрыли). Сделка была закрыт
21.08.2020 Rambler Group усиливает борьбу с пиратством

ии, которые содействуют охране аудиовизуальных сервисов, технологий и каналов дистрибуции контента. Rambler Group в рамках партнерства с AAPA будет участвовать в развитии международного законод
29.07.2020 Сбербанк получил контроль над «Рамблером»

, чтобы вложиться в развитие направлений медиа и развлечений. По их мнению, сервисы Rambler Group («Рамблер/касса», Оkko, сервис «Чемпионат.com» и др.) очень популярны у населения, поэтому выку
29.07.2020 Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group

Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсо
08.07.2020 Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA

verDATA, входящая в группу «Ланит», стали партнерами. В рамках партнерства платформу показа рекламы Rambler Group подключили к DMPkit – собственной платформе управления клиентскими данными Clev
08.07.2020 Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA

Group и входящий в группу «Ланит» поставщик данных CleverDATA, стали партнерами. В рамках контракта Rambler Group получит доступ к DMPkit – собственной платформе управления данными CleverDATA,

11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx

nwood Investments, через который предприниматель Александр Мамут владеет долей в интернет-холдинге «Рамблер», подал в суд Северного округа американского штата Калифорния (в городе Сан-Франциско
08.06.2020 Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx

и Мамута Сбербанк начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом, одним из основных акционеров Rambler Group о снижении его доли в совместном предприятии (СП), пишет РБК со ссылкой на исто
15.05.2020 Rambler Group запустила платный сервис отключения рекламы

«Мотор», «Авторамблер», QUTO, Ferra.ru, Indicator.ru, медийно-сервисная платформа «Афиша», портал «Рамблер» и его тематические вертикали. Услуга запущена в партнерстве со Сбербанком: можно отк
20.02.2020 Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян

ассылали пользователям Рунета сообщения от имени “команды Rambler”. После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инц
20.02.2020 Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества

ассылали пользователям Рунета сообщения от имени «команды Rambler». После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инц
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление

«Рамблер» вызовут в суд Российский интернет-гигант «Яндекс» подал в суд по интеллектуальным пр
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС

чные сервисы. Сегодня под ударом оказались интернет-гигант «Яндекс» и оператор сотовой связи МТС – «Рамблер» хочет запретить им использовать слово «афиша» в названиях своих товарных знаков. По

16.12.2019 Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx

Совет директоров «Рамблера» обсудил ситуацию вокруг Nginx Совет директоров холдинга «Рамблер» провел заседание по поводу уголовного преследования создателей веб-сервера Nginx Иго
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России

привлекательности России он отразиться не должен. Напомним, 12 декабря 2019 г. стало известно, что «Рамблер» предъявил свои права на легендарный российский веб-сервер Nginx (читается «Энджайник
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире

Новая жертва Rambler Компания «Рамблер Интернет Холдинг» (ООО) подала в суд на компанию Twitch Interactive с требованием о п
12.12.2019 Пользователи легендарного российского веб-сервера под угрозой: «Рамблер» отбирает права на Nginx у его создателей

ошли обыски, утверждает пользователь Twitter Игорь Ипполитов. По его словам, обыск был инициирован «Рамблер Интернет Холдинг», заявившем свои прав на данное ПО. Позднее пост Ипполитова был удал

Публикаций - 917, упоминаний - 1521

Rambler Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7310 363
VK - Mail.ru Group 3453 246
Google LLC 11763 167
Microsoft Corporation 24600 90
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3877 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12490 64
Yahoo! 3696 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8730 56
Ростелеком 9666 47
Meta Platforms - Facebook 4434 42
МегаФон 8765 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4863 25
Apple Inc 12070 25
8197 25
Nginx - Энджайникс 164 23
X Corp - Twitter 2844 20
IBM - International Business Machines Corp 9437 20
Intel Corporation 12184 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3213 17
SpyLOG 83 17
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 17
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 16
AOL Inc 1593 16
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 15
Cisco Systems 5112 15
Ростелеком - Связьинвест 1707 14
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 14
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 14
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2217 13
Цифра ГК 2423 13
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 13
InfoWatch - Инфовотч 1012 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1631 12
Telegram Group 1955 12
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 12
АФК Система ПАО 1796 11
1С-Битрикс - Bitrix 579 11
F5 Networks 64 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7278 107
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1625 27
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АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2796 21
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 20
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Альфа-Банк 1766 16
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Почта России ПАО 2109 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 771 15
Формула Кино - Синема Парк 31 14
Лента - Сеть розничной торговли 2078 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 13
Era Capital 13 13
Россети Ленэнерго 1700 13
ГПБ - Газпромбанк 1081 12
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 12
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 386 11
A&NN 15 11
Газпром ПАО 1341 10
Runa Capital 158 10
Visa International 1948 10
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1147 9
LinkedIn 633 9
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 9
Naspers 83 9
Lynwood Investments 8 8
РЖД - Российские железные дороги 1902 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 434 8
NanduQ - Qiwi 996 8
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Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 233 8
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Совет при президенте Российской Федерации 198 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 11
Интернет и бизнес - ассоциация 34 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 255 10
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 89 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 9
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 307 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 660 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 719 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 241 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 128 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 3
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 13 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
OSI - Open Source Initiative 73 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
AAPA - Audiovisual Anti-Piracy Alliance - Альянс по борьбе с аудиовизуальным пиратством 1 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65699 126
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2899 125
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29597 106
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10463 105
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4744 102
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 316 1
Международный женский день - 8 марта 324 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 1
Silicon Valley Insiders 20 1
CeBIT 612 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Capture the Flag - CTF 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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