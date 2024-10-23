Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп

Rambler&Co проверит свою защищенность на платформе Standoff Bug Bounty при помощи белых хакеров тривать уязвимости на основных медийных активах компании, доменах со спортивной тематикой, портале «Рамблер» и LiveJournal. Таким образом холдинг планирует вывести защищенность своих проектов н

Треть россиян собираются интегрировать искусственный интеллект в свою работу в течение ближайших трех лет Согласно исследованию компании АО «Деловая среда» и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co, на сегодняшний день около 19% россиян активно используют ИИ в своей работе. Еще 2

Исследование Rambler&Co: Почти половина пользователей мобильной связи хотят, чтобы голосовые помощники отвечали за них на спам-звонки Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и виртуальный оператор «СберМобайл» провели исследование и спросили у пользователе

Rambler&Co: россияне рассказали о самых востребованных мобильных приложениях в своих смартфонах по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.

31% россиян используют Рунет для чтения новостей * Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.

Иван Черевко, Hotelscan: Внедрение ИИ приведет к важным изменениям в туриндустрии отки, а гибко сотрудничали, чтобы создать лучший продукт для конечного клиента. В итоге, например, «Рамблер» был одной из первых компаний, которая попробовала совместить цифровое, интерактивное

УЦСБ провел анализ защищенности корпоративных цифровых ресурсов Rambler&Co ** Rambler&Co – российский медиахолдин. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Центр кибербезопасности — объединение про

Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, как сделать интернет безопаснее * Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.

Исследование Rambler&Co. В 2023 г. почти каждый третий россиянин проводил в сети два-три часа в день выходят в сеть сразу после пробуждения, а главный онлайн-контент – новости Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, как и на что в 2023 г. они распределяли свое личн

Подписываться больше, а платить меньше. Россияне рассказали, какие модели сервисных подписок их интересуют 5% женщин. *** Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.

Константин Астапов, «Рамблер»: Наличие серьезного вклада в open-source выделяет вас на общем фоне разработчиков о вклада в open-source выделяет вас на общем фоне разработчиков, показывает, что вы не только пользуетесь технологиями, но и создаете их. Такие люди уникальны на рынке ИТ-кадров. Константин Астапов, «Рамблер»: Я отношусь к open-source не как к развлечению, а как к творческой, или научной работе программиста CNews: У вас больше 50-ти открытых проектов на GitHub, сейчас вы активно ведете разр

Почти четверть россиян пострадали от киберпреступлений ambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», Championat.com, портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.

Более трети россиян проводят в интернете пять часов в день тавил 31,7 млрд руб. (по данным ОСБУ). В холдинг Rambler&Co входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Размер е

Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн ым годом». *** Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», Championat.com, «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и др. «Сберздоровье» — медицинск

Онлайн-кинотеатр «Рамблера» и Сбербанка отдали его менеджменту длежащий Сбербанку, сменил владельца второй раз за последнее время Впоследствии Okko был передан фонду Era Capital, принадлежащему бывшему управляющему Telconet Екатерине Лапшиной. В 2018 г. холдинг «Рамблер», принадлежащий тогда Александру Мамуту, стал владельцем Okko. В 2019-2020 гг. Сбербанк стал единственным владельцем «Рамблер». Также Okko занялся трансляцией спортивных мероприя

В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков антифрод и др. Rambler&Co — российский медиахолдинг. В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Ferra.ru, Motor.ru и ряд других медиаактивов.

Россияне готовы поручить ИИ свое медобслуживание, работу с документами и контроль бюджета Неотъемлемая часть повседневной жизни Медиахолдинг Rambler&Co провел опрос среди российских пользователей на тему искусственного интеллекта и от

Rambler&Co улучшил качество рекламных продуктов с помощью IBM Cloud Команда AdTech Rambler&Co разработала собственную реализацию RTB (Real Time Bidding – торги в реальном време

Rambler Group начала использовать нейросети для «умного» таргетинга Разработчики DMP-платформы (Data Management Platform) Rambler Group провели многочисленные исследования по использованию алгоритмов на основе нейро

Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах Новости на ведущих медиа Rambler Group — «Газете.ru», Lenta.ru и «Чемпионате» теперь можно не только прочитать, но и п

«Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка Новый гендиректор Rambler Group Татьяна Доброхвалова, занимающая в «Сбере» должность старшего вице-президента и

«Рамблер/касса» представила глобальное обновление приложения «Рамблер/касса» обновила свое мобильное приложение. Оно позволяет безопасно и быстро приобретать билеты в любом месте и в любое время. Уже доступно для скачивания в App Store, Google Play и Huaw

ИИ позволит Rambler Group двукратно увеличить эффективность рекламы Группа компаний Rambler Group создала рекламные решения на основе технологии Dynamic Creative Optimization (D

Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком в число акционеров Rambler Group в апреле 2019 г. Как сообщал CNews, размер инвестиций Сбербанка в «Рамблер» составил от 9 до 11 млрд руб. (точную сумму стороны не раскрыли). Сделка была закрыт

Rambler Group усиливает борьбу с пиратством ии, которые содействуют охране аудиовизуальных сервисов, технологий и каналов дистрибуции контента. Rambler Group в рамках партнерства с AAPA будет участвовать в развитии международного законод

Сбербанк получил контроль над «Рамблером» , чтобы вложиться в развитие направлений медиа и развлечений. По их мнению, сервисы Rambler Group («Рамблер/касса», Оkko, сервис «Чемпионат.com» и др.) очень популярны у населения, поэтому выку

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсо

Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA verDATA, входящая в группу «Ланит», стали партнерами. В рамках партнерства платформу показа рекламы Rambler Group подключили к DMPkit – собственной платформе управления клиентскими данными Clev

Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA Group и входящий в группу «Ланит» поставщик данных CleverDATA, стали партнерами. В рамках контракта Rambler Group получит доступ к DMPkit – собственной платформе управления данными CleverDATA,

Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx nwood Investments, через который предприниматель Александр Мамут владеет долей в интернет-холдинге «Рамблер», подал в суд Северного округа американского штата Калифорния (в городе Сан-Франциско

Сбербанк может получить контрольную долю Rambler благодаря скандалу c Nginx и Мамута Сбербанк начал переговоры с бизнесменом Александром Мамутом, одним из основных акционеров Rambler Group о снижении его доли в совместном предприятии (СП), пишет РБК со ссылкой на исто

Rambler Group запустила платный сервис отключения рекламы «Мотор», «Авторамблер», QUTO, Ferra.ru, Indicator.ru, медийно-сервисная платформа «Афиша», портал «Рамблер» и его тематические вертикали. Услуга запущена в партнерстве со Сбербанком: можно отк

Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян ассылали пользователям Рунета сообщения от имени “команды Rambler”. После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инц

Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества ассылали пользователям Рунета сообщения от имени «команды Rambler». После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инц

«Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление «Рамблер» вызовут в суд Российский интернет-гигант «Яндекс» подал в суд по интеллектуальным пр

Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС чные сервисы. Сегодня под ударом оказались интернет-гигант «Яндекс» и оператор сотовой связи МТС – «Рамблер» хочет запретить им использовать слово «афиша» в названиях своих товарных знаков. По

Сбербанк приказал «Рамблеру» прекратить атаку на создателей Nginx Совет директоров «Рамблера» обсудил ситуацию вокруг Nginx Совет директоров холдинга «Рамблер» провел заседание по поводу уголовного преследования создателей веб-сервера Nginx Иго

Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России привлекательности России он отразиться не должен. Напомним, 12 декабря 2019 г. стало известно, что «Рамблер» предъявил свои права на легендарный российский веб-сервер Nginx (читается «Энджайник

«Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире Новая жертва Rambler Компания «Рамблер Интернет Холдинг» (ООО) подала в суд на компанию Twitch Interactive с требованием о п