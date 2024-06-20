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Исследование Rambler&Co: Почти половина пользователей мобильной связи хотят, чтобы голосовые помощники отвечали за них на спам-звонки

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и виртуальный оператор «СберМобайл» провели исследование и спросили у пользователей мобильной связи, важно ли им наличие голосового помощника в тарифе. Каждый десятый отметил, что является активным пользователем данной услуги. Об этом CNews сообщили представители Rambler.

Среди полезных функций голосовых помощников респонденты отмечают прием звонков с возможностью прослушать запись разговора (48%) и отправку ее в мессенджеры (32%). Также названа настройка персонализированных ответов (13%) и выбор голоса и характера ассистента (7%).

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38% участников опроса не хотели бы, чтобы голосовой помощник принимал за них спам-звонки (38%). Однако 30% делегировали бы им эту обязанность, 18% пока сомневаются в правильности такого решения, оставшиеся 14% дали свое согласие при условии, что ответы голосового ассистента можно будет настроить.

В исследовании приняли участие более 50 тыс. человек из всех регионов России, среди которых 51% мужчин и 49% женщин.

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