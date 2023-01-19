Более трети россиян проводят в интернете пять часов в день

«Сберстрахование» и аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили жителей России и выяснили, что более трети респондентов (39%) ежедневно проводят больше пяти часов в интернете, при этом 15% из них — от пяти до шести часов, 24% — более семи часов. 28% россиян выходят в Сеть на три-четыре часа, 24% — на один-два часа, а каждый одиннадцатый (9%) — менее чем на час. В исследовании приняли участие 553 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Сберстрахования».

Большинство респондентов (63%) начинают пользоваться интернетом с утра, при этом почти половина (45%) выходят в Сеть сразу после пробуждения, а 18% — за завтраком. Каждый седьмой (15%) появляется на просторах интернета по пути на работу, и только почти каждый четвертый (22%) — вечером.

Чаще всего во Всемирной паутине россияне читают новости — об этом заявили 43% респондентов. Еще 26% ищут в интернете полезную информацию, каждый девятый (11%) в основном использует его для общения в соцсетях, по 8% — для развлечений и работы, 3% — заказывают товары и услуги, 1% знакомятся на специальных сайтах и в приложениях.

43% россиян предпочитают выходить в Сеть со смартфонов, при этом за 2022 г. этот показатель вырос на 5 п.п. (с 38%). Персональными компьютерами и ноутбуками стали пользоваться чуть меньше — 33% против 35% и 19% против 22% соответственно. Наименее популярным гаджетом для выхода в интернет остается планшет (5%, как и в 2021 г).

Александр Абрамов, исполнительный директор «Сберстрахования»: «Каждый день появляются новые сайты и приложения, в том числе для онлайн-шопинга. Как показал наш опрос, 71% россиян хотя бы раз совершали покупки в интернете. Соответственно, растут и риски мошенничества, например, чаще создаются фишинговые сайты. Поэтому для оплаты мы рекомендуем пользоваться только проверенными платформами и системами безопасных платежей. Чтобы наверняка защитить деньги на картах и счетах даже в случае форс-мажора, лучше приобрести страховой полис, который позволит вернуть незаконно списанные средства».

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ООО СК «Сбербанк страхование» («Сберстрахование») — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2021 г. составил 31,7 млрд руб. (по данным ОСБУ).

В холдинг Rambler&Co входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Motor.ru, Ferra.ru и ряд других медиаактивов. Размер ежемесячной аудитории — свыше 47,7 млн человек.