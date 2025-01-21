Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166242
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70413
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Абрамков Александр



21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
19.01.2023 Более трети россиян проводят в интернете пять часов в день 1
28.10.2022 Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки 1
21.09.2022 Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку 1
21.02.2022 «Систематика» и Everytag подписали партнерское соглашение 1
30.12.2021 Digital-каникулы: для школьников проведут бесплатные онлайн мастер-классы 1
01.06.2021 Group-IB и школа Tumo выявили сотню мошеннических ресурсов, торгующих «ответами» к госэкзаменам 1
30.06.2020 «Яндексу» дали $1 млрд для развода со Сбербанком 1
25.06.2020 «Яндекс.Маркет» возвращается в экосистему «Яндекса» 1
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича 1
08.02.2019 «Ростелеком» модернизировал столичную систему видеонаблюдения 1
06.08.2018 «ДИТ Москвы» и бизнес поделились с москвичами видением «умного» города 1
02.03.2018 «Ростелеком» построил в ЦФО за год более 10 тысяч км оптики 1
01.03.2018 «Ростелеком» установил системы видеонаблюдения за выборами Президента РФ в Московской области 1
25.01.2018 «Ростелеком» обеспечит передачу телеметрии со спецтехники для Правительства Москвы 1
17.05.2017 Совет директоров «Ростелекома» утвердил новый состав правления 1
26.04.2017 «Ростелеком» организовал доступ к услуге VPN для внутренней корпоративной сети ВТБ24 1
17.01.2017 Пользователи Wi-Fi в «Московском метрополитене» смогут приобрести услугу «Как дома» через личный кабинет «ОнЛайм» 1
07.07.2016 Мосгосэкспертиза поможет «Ростелекому» повысить эффективность финансирования проектов 1
24.03.2016 «Ростелеком» и правительство Брянской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
09.02.2016 «Техносерв» построил в «Сколково» лабораторию параллельного проектирования 1
23.09.2015 «Ростелеком» оптимизировал процессы логистики и складского хозяйства 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
21.05.2015 Прорыв в разработке квантового компьютера: Создан первый российский кубит 1
12.05.2015 «Ростелеком» представил в Москве новый формат центра продаж и обслуживания 1
21.04.2015 «Ростелеком» запустил портал реализуемой недвижимости 1
12.01.2015 Президент «Ростелекома» может покинуть свой пост 2
23.12.2014 СМБ: видеосвязь вместо командировок 1
18.12.2014 «Ростелеком» выиграл конкурсы Правительства Москвы на видеонаблюдение 1
12.08.2014 Александр Абрамков назначен вице-президентом - директором МРФ «Центр» компании «Ростелеком» 1
28.05.2014 В «Ростелекоме» назначен директор макрорегионального филиала «Москва» 2
31.07.2013 Партнер Yota предложил Медведеву сделать из сим-карт идентификаторы людей 1
17.07.2013 Александр Абрамков назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
12.05.2011 Cистемой «АвтоТрекер» оснащают муниципальный пассажирский транспорт Тольятти 1
25.07.2008 Финансовым директором «Национальных телекоммуникаций» назначен Александр Абрамков 2
06.09.2006 Назначен новый финансовый директор Северо-Западного региона ОАО «Вымпелком» 1
22.02.2006 10 нижегородских тезисов Путина об ИТ 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Абрамков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9703 20
Yandex - Яндекс 7343 5
НТК - Национальные телекоммуникации 66 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 3
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Digital Assets 9 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Google LLC 11775 2
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Samsung Electronics 10256 1
Acronis - Акронис 448 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
LG Electronics 3614 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Maykor GMCS 44 1
Crestron 100 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
АвтоТрекер 99 1
Microsoft Corporation 24628 1
8213 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Intel Corporation 12197 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 4
Газпром нефть 618 4
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Ситимобил - Служба такси 159 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 798 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Runa Capital 158 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ Страхование 61 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
О2О Холдинг 56 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Силовые машины 111 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
СибАкадемИнновация 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27847 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2234 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6220 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2879 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17064 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
УУС - Универсальные услуги связи 323 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 4
Яндекс.Маркет 937 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 3
Apple iPhone 6 4862 3
Сбер - Bringly Маркетплейс 11 2
Яндекс.Лавка 231 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 2
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 1
Apple iOS 7809 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Ростелеком - Недвижимость 1 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - АСУ ОДС - Объединенная диспетчерская служб Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 73 1
F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 54 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Абрамович Роман 46 4
Фролов Александр 34 4
Калугин Сергей 168 3
Волож Аркадий 251 2
Худавердян Тигран 91 2
Гришаков Максим 31 2
Ермолаев Артем 378 2
Абрамов Александр 6 2
Путин Владимир 3171 2
Кириенко Владимир 139 2
Вексельберг Виктор 153 2
Кириенко Сергей 149 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Жижикин Игорь 27 1
Назаров Сергей 58 1
Правдивый Владимир 15 1
Ларченко Илья 4 1
Устинов Алексей 8 1
Богомаз Александр 2 1
Белоусов Сергей 241 1
Осеевский Михаил 315 1
Русанов Сергей 48 1
Анохин Сергей 64 1
Бусаргин Андрей 26 1
Сапунов Алексей 36 1
Зауэрс Дмитрий 13 1
Денисов Владимир 3 1
Рязанов Валерий 5 1
Ковальчук Юрий 35 1
Ковальчук Борис 8 1
Потепко Вячеслав 5 1
Криевс Ритварс 15 1
Мельхорн Кай-Уве 24 1
Сурков Владислав 73 1
Нечаев Иван 60 1
Дворкович Аркадий 210 1
Рейман Леонид 1049 1
Горбатько Александр 105 1
Свердлов Денис 200 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Нидерланды 3519 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 2
Казахстан - Республика 5527 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1225 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 135 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Кипр - Республика 550 1
СССР - Ленинград 109 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2722 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1873 1
Европа Западная 1481 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 63 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 604 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
Аренда 2416 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Аудит - аудиторский услуги 2660 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 135 2
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 2
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4991 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Nature 811 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Rambler - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 25 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 12 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335794, в очереди разбора - 773377.
Создано именных указателей - 166242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще