Digital-каникулы: для школьников проведут бесплатные онлайн мастер-классы

С 3 по 9 января нового 2022 года школа креативных технологий Tumo Moscow совместно с Агентством инноваций Москвы проведет более 20 мастер-классов для учеников средней и старшей школы. Это отличный шанс провести зимние каникулы с пользой.

На мастер-классах дети смогут получить новые знания и навыки в направлениях анимации и кинопроизводства, музыки и 3D-моделирования, программирования и персонального брендинга в социальных сетях.

«Новогодние праздники — это не только возможность отдохнуть и провести время с близкими, но также и время для построения планов на грядущий год, формулирования своих целей на будущее. Школьники средней и старшей школы смогут поучаствовать в бесплатных онлайн мастер-классах, которые познакомят их с основами креативных технологий и современных профессий, помогут им понять, насколько эти направления им интересны. Для подростков это будет полезным и интересным опытом, который может повлиять на вектор их будущего профессионального развития», — рассказал директор по образованию школы TUMO Moscow Александр Абрамов.

В Москве на новогодних праздниках проведут более 20 креативных мастер-классов для детей

Мастер-классы, которые на зимних каникулах предлагают школа Tumo и Агентство инноваций Москвы, позволят подростку попробовать разные направления, чтобы в результате выбрать определенные курсы для более углубленного изучения. Учеба предполагает как знакомство с теорией, так и освоение прикладных навыков. На каждом из направлений предполагается выполнение реальных задач на практике. Мастер-классы призваны дать общее представление и помочь детям определиться с выбором современных профессий.

К примеру, направление программирования познакомит школьников с восемью языками программирования и расскажет, в каких сферах их можно применить. На мастер-классе по 3D-моделированию расскажут об основах стилизации и научат созданию своего 3D-портрета. Кинопроизводство познакомит с правилами профессионального монтажа и научит различным эффектным приемам. Выбрав направление музыки, школьники получат представление о том, какой функционал у музыкального продюсера, и на какие этапы делится создание треков, а на мастер-классе по анимации — познакомятся со специальными программами и создадут свою собственную анимацию. Персональный брендинг и SMM научит формировать свой личный бренд, используя социальные сети в качестве инструмента.

Записаться можно сразу на несколько мастер-классов, их количество не ограничено. Для этого нужно лишь выбрать подходящие время и дату проведения и оставить заявку на участие. После того, как процедура регистрации будет пройдена, на почту придет письмо с ссылкой на видеоконференцию в Zoom, где и будут проводиться занятия на зимних каникулах.

Выбор мастер-классов и регистрация доступны на сайте школы Tumo Moscow.

Агентство инноваций Москвы создано Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей городской власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных решений в Москве.

Tumo Moscow — это международная школа креативных технологий, где подростки в возрасте от 12 до 18 лет раскрывают свой потенциал, осваивают востребованные навыки, чтобы стать лидерами завтрашнего дня.