Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку

CNews выяснил подробности акционерного соглашения, которое действовало между Сбербанком и «Яндексом» в части маркетплейса «Яндекс.Маркет». Оказалось, что в случае возникновения спорных ситуаций решения на совете директоров компании должны были приниматься путем подбрасывания монетки. В случае переманивания ценных сотрудников «Яндекс.Маркет» акционеры площадки выплачивали ей штраф в размере 3 млн руб.

Акционерное соглашение «Яндекс.Маркета»

В распоряжении CNews оказался полный текст акционерного соглашения маркетплейса «Яндекс.Маркет», заключенного в 2018 г. между Yandex (головная структура российского «Яндекса») и Сбербанком. Документ был предоставлен редакции Американской комиссией по ценным бумагам (SEC) в рамках Закона США о свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA).

Первоначально «Яндекс.Маркет» был проектом исключительно «Яндекса». Но в конце 2017 г. Сбербанк согласился вложить в проект 30 млрд руб., получив взамен равную долю с Yandex. Для управления проектом стороны создали в Голландии компанию Yandex.market, в которой Yandex и Сбербанк получили по 45% акций.

Еще 10% получил голландский штихтинг Stichting Yandex.Market Equity Incencitive с целью обеспечения мотивации сотрудников «Яндекс.Маркет». Штихтинг – специальная форма права в Нидерландах: владелец некоего актива передает его штихтингу, после чего перестает считаться владельцем, но продолжает получать выгоду от актива.

Как формировался совет директоров «Яндекс.Маркет»

В акционерном соглашении было указано, что основным бизнесом «Яндекс.Маркет» является B2B-маркетплейс для покупки и продажи физических товаров и B2C-онлайн магазин физических товаров. Сюда входят онлайн продажи физических и цифровых товаров, электронная коммерция, защита покупателя, электронные платежи, кредитование через «Яндекс.Маркет» и offline-2-online-сервисы (O2O).

При возникновении спорных ситуаций на совете директоров «Яндекс.Маркета» решения должны были приниматься путем подбрасывания монетки

Эксклюзивной территорией работы площадки является все постсоветское пространство, а также любая другая страна, выход в которую будет одобрен советом директоров.

В совет директоров «Яндекс.Маркет» в момент формирования партнерства между Сбербанком и «Яндексом» входило девять членов. Пока доля Сбербанка или «Яндекса» в «Яндекс.Маркете» составляла не менее 22,5%, то каждый из них мог выдвинуть в совет директоров двух представителей и еще одного независимого директора. Для принятия решений на совете директоров необходимы были голоса двух директоров от соответствующего директора.

Если доля Сбербанка или «Яндекса» составляла бы от 11,25% до 22,5%, то соответствующий акционер мог выдвинуть в совет директоров одного своего представителя и одного независимого директора. В этом случае для принятия решений на совете директоров необходим был голос одного директора от соответствующего акционера.

Если доля Сбербанка или «Яндекса» составляла бы от 9% до 11,25% , то соответствующий акционер мог бы выдвинуть в совет директоров только одного независимого директора. Если доля Сбербанка или «Яндекса» составляла от 5,625% до 9%, то один представитель от данного акционера мог ходить на заседания совета директоров без права голоса. Компания предоставляла бы такому представителю всю необходимую информацию при условии соблюдения конфиденциальности.

При этом «Яндекс.Маркет» мог и отказать в предоставлении информации и возможности посещения заседаний совета директоров, если это угрожало бы корпоративным интересам или могло привести к конфликту интересов или если бы этот акционер занимался конкурирующим бизнесом (исключая ситуации пассивного владения не более чем 3% в конкурирующей компании).

Кворум на заседании совета директоров считается собранным, если на заседании присутствуют минимум четыре директора, включая по одному директору от «Яндекса» и Сбербанка (пока у каждого из них есть минимум по 11,25% акций «Яндекс.Маркета»). Гендиректором «Яндекс.Маркета» в момент формирования партнерства «Яндекса» и Сбербанка стал Максим Гришаков (он проработал в этой должности до 2021 г.). Он должен был входить в совет директоров компании до момента привлечения стороннего инвестора, после чего его бы заменил представитель нового инвестора.

Механизм разрешения спорных ситуаций путем подбрасывания монетки

Один из акционеров «Яндекс.Маркет» должен был извещать другого акционера о намерении заменить своего представителя в совете директоров за 20 рабочих дней и получить от него согласование соответствующей кандидатуры. Если второй акционер не согласен был с этим кандидатом, то в течение 15 рабочих дней он должен объяснить причины своих возражений.

Если далее в течение 20 рабочих дней вопрос не будет урегулирован, то акционер, инициировавший смену своего представителя в совете директоров, должен представить другому акционеру три альтернативных кандидата. Далее, в течение пяти рабочих дней, у второго акционера будет возможность выбрать из этих лиц одного человека, иначе это сделает акционер, инициировавший смену директора. Подчеркивается, что у директоров не должно быть конфликта интересов.

Если решения по вопросам, описанным в акционерном соглашении, не принимались бы два или более раза из-за отсутствия согласия или кворума, тогда решения могут быть приняты обоими независимыми директорами. Если и между ними не было бы согласия, то любой из независимых директоров мог бы зафиксировать этот факт и передать вопрос на рассмотрение акционерам, которые должны были бы решить вопрос в течение 10 рабочих дней.

Если акционеры в течение двух встреч не смогли бы решить вопрос, тогда он передавался бы на рассмотрение гендиректора Yandex и замгендиректора Сбербанка. Если и они в течение 60 рабочих дней не смогли бы решить вопрос, то дело передавалось бы гендиректорам Yandex и Сбербанка. Они должны были бы встретиться минимум один раз за 15 дней. Если вопрос и далее не решался, то решение принимал бы гендиректор «Яндекс.Маркет».

Если вопрос касался избрания гендиректора или финансового директора, то эти места должны были бы занять предварительно одобренные заместители. Затем каждый из акционеров должен был представить по два кандидата, из которых противоположный акционер исключал бы по одному кандидату. Далее председатель совета директоров «Яндекс.Маркет» путем подбрасывания монеты в присутствии минимум одного директора от «Яндекса» и от Сбербанка определял бы кандидата на соответствующую должность.

В случае возникновения спора с одним из акционеров «Яндекс.Маркет» должен был поставить в известность членов совета директоров от другого акционера. Они вправе принимать любые действия в рамках данного спора. Директора от акционера, с которым происходит спор, не должны участвовать в соответствующих обсуждениях на совете директоров, а их присутствие не является необходимым.

Возможность продажи акций «Яндекс.Маркета»

В случае проведения допэмиссии новых акций «Яндекс.Маркета» Сбербанк и «Яндекс» имели бы право на преимущественный выкуп акций. При этом если один акционер сначала согласился участвовать в допэмиссии, но затем не оплатил свою долю, то второй акционер имел бы право выкупить 75% от этой доли по цене 75% от стоимости допэмиссии. В то же время для привлечения долгового финансирования «Яндекс.Маркет» должен был использовать ресурсы Сбербанка.

Акционеры не должны были отчуждать акции «Яндекс.Маркета» до пятой годовщины с момента заключения акционерного соглашения, то есть до 2023 г. Акции можно было передавать аффилированным лицам, но если они переставали быть такими, то акции необходимо было вернуть.

Акционер «Яндекс.Маркет», после истечения срока запрету на продажу, мог бы продать свои акции стороннему инвестору, но только за денежные средства и с согласия совета директоров компании. В соответствующей оферте должно было содержаться предложение по покупке пропорциональной доли другого акционера. Также покупатель должен был сообщить, готов ли он покупать более 50% акций «Яндекс.Маркета».

Новый инвестор не сможет купить акции у акционера, с которым он договорился, без покупки пропорциональной доли акций у другого акционера. Если это условие не будет выполнено, то второй акционер сможет обязать продающего акционера выкупить у него продаваемые акции. В то же время другой акционер может сам купить продаваемые акции по предложенной цене.

Если же в результате сделки доля нового инвестора станет больше 50%, то второго акционера обяжут продать часть своей доли, пропорциональной проданной первым акционером доли. Денежные средства за такую сделку переводились бы через «Яндекс.Маркет». Если сделка не получила бы одобрения регулирующих органов в течение 120 дней, то она отменилась бы. Если акционер отказался бы продавать свои акции, то «Яндекс.Маркет» выступил бы в качестве его по их продаже.

Проведение IPO «Яндекс.Маркет»

Через пять лет после заключения акционерного соглашения, то есть в 2023 г., «Яндекс.Маркет» мог бы начать процедуры первичного размещения акций (IPO). Ее мог бы инициировать любой из акционеров. Решение принимал бы совет директоров. Если один акционер инициировал бы проведение IPO, а второй акционер выступил бы против на заседании совета директоров, то в течение 10 дней первый акционер мог бы проинформировать второго акционера о намерении провести IPO.

В соответствующем уведомлении должны быть указаны планируемая фондовая площадка, минимальный объем продаваемых акций, тип продаваемых акций, параметры оценки и финансовые консультанты. Второй акционер в ходе IPO мог бы продать часть своих акций, пропорциональной продаваемому пакеты акций, а также имел бы право на выкуп части допэмиссии с целью недопущения размытия своей доли.

В ходе IPO оценка компании должна была составлять не менее 150 млрд руб., а продано должно было быть не менее 10% от общего объема акций компании. Гендиректор «Яндекс.Маркета» также мог бы инициировать проведение IPO. В этом случае, помимо вышеупомянутых параметров, все продаваемые акции должны были быть вновь выпущенными (исключая акций, которые «Яндекс» и Сбербанк согласились бы продать самостоятельно).

Выход «Яндекс.Маркета» на новые территории

Если Сбербанк или «Яндекс» увидели бы новую территорию для развития бизнеса «Яндекс.Маркета», то они должны были бы предложить совету директоров рассмотреть вопрос о выходе туда. Решения совета директоров по этому вопросу должны были приниматься простым большинством голосов. Если в течение шести месяцев выйти на этот рынок не удалось бы, то акционер, инициировавший этот вопрос, мог бы сам выйти на этот рынок. Если в течение одного месяца совет директоров не мог бы принять решение о выходе на новый рынок, то акционер, инициировавший этот вопрос, мог бы сам выйти на этот рынок, тогда как второй акционер выходить туда не смог бы.

Если бы совет директоров простым большинством принял решение о выходе «Яндекс.Маркет» на новый рынок, на котором в тот момент уже работал «Яндекс» или Сбербанк, то в течение шести месяцев оба акционера должны были вести переговоры о возможной передаче этого бизнеса. Соответствующий акционер мог бы согласиться продать этот бизнес «Яндекс.Маркету» или он должен был бы продать этот бизнес в течение трех лет. Если бы «Яндекс.Маркет» выходил на рынок, где не был зарегистрирован бренд «Яндекс», то «Яндекс» должен был бы принять меры для его регистрации.

Переманивание сотрудников «Яндекс.Маркета»

В течение пяти лет с момента заключения акционерного соглашения (то есть до 2023 г) «Яндекс» и Сбербанк не должны были бы предоставлять конкурирующие сервисы на эксклюзивной территории «Яндекс.Маркета», а также переманивать ключевых сотрудников и сотрудников, имеющих доступ к корпоративным секретам. Однако через полгода после заключения соглашения «Яндекс» и Сбербанк получали возможность переманивать упомянутых сотрудников «Яндекс.Маркета», если это происходило бы не путем персональных предложений, а путем публичной оферты или через рекрутинговые агентства.

При этом было нежелательно самостоятельное обращение упомянутых сотрудников «Яндекс.Маркета» к «Яндексу» или Сбербанку с просьбой о предоставлении работы. Если в результате нарушения указанных условий из «Яндекс.Маркета» ушел бы сотрудник с зарплатой более $100 тыс в год, то переманившая его сторона должна была бы выплатить в размере 3 млн руб. У «Яндекса» в принципе была возможность переманить не более пяти сотрудников, имеющих доступ к коммерческой тайне, но не относящихся к числу ключевых.

Обязательство «Яндекса» и Сбербанка не продвигать конкурентов «Яндекс.Маркета»

«Яндекс» и Сбербанк договорились о формировании списка ограниченных субъектов, который мог менять по согласованию акционеров или простым большинством членов совета директоров. «Яндекс» и Сбербанк брали на себя обязательство в течение пяти лет после заключения акционерного соглашения не оказывать для субъектов из этого перечня сервисы продвижения в отношении бизнеса, конкурирующего с «Яндекс.Маркет», на эксклюзивной территории его присутствия.

Впрочем, в первый год действия соглашения гендиректор «Яндекс.Маркет» мог дать одному из акционеров разрешение на предоставление указанных услуг. Далее такое разрешение мог дать совет директоров простым большинством голосов. Также «Яндекс» обязался в течение пяти лет после заключения акционерного соглашения не предоставлять поисковые сервисы для упомянутых субъектов.

Под сервисами продвижения от «Яндекса» или Сбербанка подразумеваются такие сервисы, которые не доступны обычным пользователям и не зависят от пользовательских настроек, имеют целевую аудиторию не менее 20 млн пользователей в неделю (на территории эксклюзивной работы «Яндекс.Маркета»), иметь нестандартную визуализацию на сайтах «Яндекса»/Сбербанка, требуют дополнительных технических издержек со стороны «Яндекса»/Сбербанка и продаются по нестандартной цене. В случае с «Яндексом» отмечается, что под сервисами продвижения, в том числе, понимается специальный брендированный раздел на сайте Yandex.ru.

«Яндекс» и Сбербанк договорились, что они могли бы иметь доли размером не более 5% в компаниях из списка ограниченных субъектов или стоимостью не более $10 млн. Стороны также договорились, что у «Яндекс» и Сбербанка не будет никаких ограничений на владение в иных компаниях долями размером не более 25% или стоимостью не более $50 млн. Если один из акционеров «Яндекс.Маркета» покупает долю в конкуренте площадки, то он должен был бы сообщить об этом второму акционеру. После этого акционеры в течение шести месяцев должны были искать выход. В результате переговоров этот бизнес либо должен был быть продан «Яндекс.Маркету», либо акционер, купивший данный бизнес, должен был бы перепродать его в течение 36 месяцев.

Ограничения на работу «Яндекса» и Сбербанка

«Яндекс» и Сбербанк имели возможность заниматься онлайн-бизнесом в сферах недвижимости, авто, поиска работы, туризма, продажи товаров между пользователями, заказа и доставки готовых блюд, продажи билетов в кино и на мероприятия (например, «Яндекс.Афиша»), продаж свежих пищевых продуктов, лекарств, цифровых товаров, розничных товаров с символами «Яндекса»/Сбербанка исключительно в целях их продвижения.

«Яндексу» также разрешалось заниматься гиперлокальными услугами, включая гиперлокальные продажи товаров через геопродукты «Яндекса». Сбербанку разрешалось продолжать бизнес B2B-площадки онлайн-торгов «Сбербанк-АСТ», а также продавать нишевые продукты с предварительным уведомлением «Яндекс.Маркета» (если в течение двух месяцев совет директоров «Яндекс.Маркет» не решит, что необходимо запустить такой же сервис).

Кроме того, Сбербанку разрешалось приобретать доли в холдинговых компаниях, которые владеют конкурентами «Яндекс.Маркет», если доля такого конкурента на эксклюзивной территории «Яндекс.Маркета» не превышает 40% от стоимости активов/выручки данного холдинга. Также Сбербанку разрешалось предоставлять корпоративное финансирование своим клиентам и выступать в качестве номинального держателя.

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Отдельно была оговорена судьба сервиса по поиску товаров в торговых центрах Bookalook, который в те годы развивал «Яндекс». Если бы «Яндекс» пришел к выводу, что Bookalook начинает операции, конкурирующие с «Яндекс.Маркетом», то он должен был проинформировать Сбербанк или «Яндекс.Маркет» о цене продажи в пользу «Яндекс.Маркета». Если бы стороны в течение 60 рабочих дней не пришли бы к согласию, а совет директоров решил бы, что Bookalook – это конкурирующий сервис, то «Яндекс» должен был бы продать как минимум 95% от своей доли в Bookalook, а стоимость оставшейся доли не должна были бы превысить $10 млн.

Если же совет директоров «Яндекс.Маркета» пришел бы к выводу, что Bookalook не является конкурентом, то «Яндекс» должен был бы продать 75% доли в Booklook приусловии, что стоимость сотавшейся доли будет меньше $50 млн. В настоящее время проекта Booklook закрыт.

Сервисы «Яндекса» и Сбербанка для «Яндекс.Маркет»

«Яндекс» имел с «Яндекс.Маркет» следующие соглашения: на использование бренда; использование своих технологий, сервисов продвижения и использования ПО; на обмен данными; на аренду офиса, серверов и бэк-офисов, а также на дистрибуцию.

«Яндекс» обязался предоставлять «Яндекс.Маркету» сервисы в части технологий в течении 24 месяцев с момента заключения акционерного соглашения, в части лицензий на бренды – в течение 18 месяцев, в части обработки данных – в течение одного года. В случая прекращения действия акционерного соглашения или выхода «Яндекса» из «Яндекс.Маркета» период действия соглашений мог быть сокращен на любой срок, но не больше, чем на полгода.

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У Сбербанка были с «Яндекс.Маркет» соглашения по финансовым сервисам, продвижению и обмену данными. Сбербанк обязался предоставлять свои услуги в течение 12 месяцев с момента прекращения действия акционерного соглашения или с момента его выхода из «Яндекс.Маркета».

Как «Яндекс.Маркет» мог бы избавиться от финансовых сервисов Сбербанка

Все финансовые сервисы, как связанные с обслуживанием клиентов, так и иные (например, выплата зарплата, банковское обслуживание, факторинг), должны были происходить через Сбербанк. В то же время Сбербанк не должен был ограничивать поставщиков и покупателей в выборе банка-эмитента платежной карты, выбора платежных сервисов, привлечения займов и т.д.

В качестве эксперимента «Яндекс.Маркет» мог использовать услуги стороннего финансового провайдера, но не более шести месяцев для одного типа сервисов от одного провайдера, при условии, что объем платежей от такого провайдера за год не превзойдет 10% от общего объема платежей (и не более 15% для всех таких экспериментов). «Яндекс.Маркет» должен был за два месяца предупреждать Сбербанк о всех таких экспериментах, если они происходили не под брендом площадки.

«Яндекс.Маркет» имел право выбрать стороннего поставщика финансовых сервисов на основе тендера, в котором также должен был участвовать Сбербанк. Если сторонний поставщик предлагает более выгодные условия, чем до этого «Яндекс.Маркет» получал от Сбербанка, то у Сбербанка имел возможность в течение 10 рабочих дней сделать новое предложение. Если сторонний поставщик будет работать не под брендом площадки, то тендер по его выбору должен был начинаться не позднее 4 месяцев до момента начала оказания услуг.

Контракт со сторонним финансовым поставщиком утверждался советом директоров «Яндекс.Маркет». Если совет директоров оказывался не в состоянии решить этот вопрос, то дело передавалось на рассмотрение гендиректоров Yandex и Сбербанка.

При этом сторонний поставщик не должен делать никаких публичных анонсов относительно сотрудничества с «Яндекс.Маркетом», использовать бренд «Яндекс.Маркета», предлагать потребителям «Яндекс.Маркета» услуги, отличные от указанных в соглашении, а также предлагать услуги потребителям «Яндекс.Маркета», пришедшим по каналам Сбербанка (исключая ситуации, когда потребитель хотя бы раз заходил на площадку за полгода до привлечения через Сбербанк). Также «Яндекс.Маркет» должен был бы минимизировать использование бренда стороннего поставщика.

Как «Яндекс.Маркет» мог бы избавиться от рекламных сервисов и счетчиков «Яндекса»

«Яндекс.Маркет» использует рекламный код от «Яндекса». Не допускалось использование стороннего кода или ПО, в результате которого на площадке появлялась бы стороння рекламная сеть. Использование ПО сторонних рекламных сетей было возможно только на основе тендера, который должен пройти не позднее 4 месяцев до момента начала оказания соответствующих услуг. «Яндекс» мог на равных участвовать в таком тендере.

Если сторонний поставщик предложил бы более лучшие условия, чем предлагал «Яндекс», то у «Яндекса» было 10 рабочих дней для того, чтобы улучшить свои предложения. В противном случае совет директоров «Яндекс.Маркет» утверждал работы с новым поставщиком. Гендиректор «Яндекс.Маркета» за 5 дней до соответствующего заседания совета директоров должен был представить соответствующее обоснование.

В случае выбора стороннего поставщика он не вправе был бы делать публичные анонсы о сотрудничестве с «Яндекс.Маркетом», использовать бренд «Яндекс.Маркет», предлагать сервисы, аналогичные сервисам «Яндекса», через каналы «Яндекс.Маркета», а также пользователям, которые пришли на «Яндекс.Маркет» через каналы продвижения от «Яндекса» (исключая пользователей, которые минимум один раз за полгода заходили на «Яндекс.Маркет» до их привлечения по каналам «Яндекса»).

«Яндекс.Маркет» мог проводить эксперименты по привлечению сторонних рекламных поставщиков. Такой эксперимент не должен был превышать 10% от ежемесячного трафика площадки (или 15% от всех экспериментов в месяц) и продолжать более 6 месяцев. «Яндекс.Маркет» должен был предупредить своих акционеров за два месяца до начала таких экспериментов.

«Яндекс.Маркет» использует счетчик посещений от «Яндекса». Также у компании было право использовать счетчики от Сбербанка и свои собственные. Иные счетчики использовать было нельзя. Счетчики «Яндекса» не должны были иметь доступ к данным от Сбербанка, счетчики Сбербанка – к данным от «Яндекса», счетчики «Яндекс.Маркета» - к данным Сбербанка и «Яндекса».

Во всех случаях счетчики должны были быть разработаны самими компаниями («Яндексом», Сбербанком или «Яндекс.Маркетом») или третьей стороной с передачей эксклюзивных прав. Отдельно оговаривается, что счетчики не должны были быть переработкой счетчиков Google и Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в Россией экстремистской).

Сторонние счетчики могли использовать в мобильном приложении «Яндекс.Маркета» при условии установки в приложении счетчика «Яндекса» и возможности установки еще и счетчика от Сбербанка. Также сторонние счетчики могли использоваться для измерения эффективности рекламных компаний при условии установки только на соответствующей странице «Яндекс.Маркета» и отсутствии доступа к данным «Яндекса» и Сбербанка. В обоих случаях это должны были быть счетчики из списка одобренных разработчиков, в который первоначально вошли Facebook и Google. Совет директоров «Яндекс.Маркета» мог менять данный список.

Сторонние счетчики могут быть использованы в порядке эксперимента при условии, что через такой эксперимент будет проходить не более 10% от ежемесячного трафика (и не более 15% на все одновременно происходящие эксперименты), время проведения эксперимента не будет превышать 6 месяц, а «Яндекс.Маркет» уведомит своих акционеров о начале проведения эксперимента не позднее чем за два месяца его начала.

У «Яндекс.Маркета» была возможность периодически использовать сторонние каналы продвижения. Акционеры площадки должны были быть предупреждены об этом. При этом у «Яндекса» должна была быть возможность сделать свое предложение. В случае, когда у «Яндекса» не было возможности самостоятельно предоставить размещение с помощью выбранного способа (иначе как в качестве агента или через ресселера), Сбербанк также мог предложить свои возможности.

В таком случае у «Яндекса» было бы 10 рабочих дней, чтобы сделать предложение, более выгодное, чем предложение стороннего поставщика рекламы или Сбербанка. Если этого не происходит, то совет директоров утверждает соглашение со сторонним поставщиком. Такой поставщик не должен делать публичных анонсов, использовать бренд «Яндекс.Маркет», предлагать свои услуги клиентам «Яндекс.Маркета» через его каналы, а также тем пользователям, которые пришли туда по каналам «Яндекса» (исключая тех пользователей, которые хотя бы один раз заходили на «Яндекс.Маркет» за полгода до их привлечения).

«Яндекс.Маркет» использует инфраструктуру авторизации (логины) «Яндекса». Компания имела право выбрать инфраструктуру авторизации от Сбербанка, от сторонней организации или свою собственную. В случае использования логинов, отличающихся от «Яндекса», «Яндекс.Маркет» должен обеспечить их совместимость с логинами «Яндекса» (end-to-end identification). Однако «Яндекс» может отказаться от такой совместимости, если это будет слишком дорого или создаст угрозы информационной безопасности.

«Яндекс.Маркет» участвовал в программе лояльности «Яндекса» на условиях, аналогичным другим сервисам, а также участвовал в программе лояльности Сбербанка. Также «Яндекс.Маркет» обеспечивал рекламу «Яндексу» и Сбербанку. При этом «Яндекс.Маркет» обязывался не продавать данные «Яндекса» и Сбербанка, не продавать сервисы, основанные на этих данных, а также не продавать собственные данные (исключая передачу их «Яндексу» и Сбербанку).

Предустановка «Яндекс.Маркета» на устройствах с голосовыми помощниками «Алиса» и «Салют»

Акционерное соглашение «Яндекс.Маркета» предусматривало ситуации, когда акционеры площадки будут создавать новые сервисы, в которые может быть встроен «Яндекс.Маркет». Так, если бы «Яндекс» создал магазин с автоматизированном обслуживанием (без кассира), то акционеры «Яндекс.Маркет» должны были бы обсудить возможность использования данной технологии на площадки. Также у «Яндекс.Маркета» есть неэксклюзивное право на продажу устройств с голосовым помощником «Алиса», разработанным «Яндексом».

Предполагалось, что в случае выпуска «Яндексом» или Сбербанком устройств с распознаванием голоса («Алиса» и «Салют» соответственно), то в них должна была быть встроена возможность осуществлять покупки через «Яндекс.Маркет». Причем, пока соответствующие не стали бы монетизироваться по рекламной модели, в них по умолчанию должна была быть встроена возможность осуществления покупок через «Яндекс.Маркет». Но у пользователей должна была быть возможность эту опцию отключить или заменить ее альтернативой.

«Яндекс» и Сбербанк имели право отключить в своих устройствах возможность покупок, в том числе и через «Яндекс.Маркет». Также «Яндекс» и Сбербанк оставляли за собой право проводить некоммерческие эксперименты по выявлению пользовательского спроса. Если эксперименты показали бы, что пользователи более удовлетворены сторонними сервисами, то «Яндекс» мог бы отключить «Яндекс.Маркет» как приложение по умолчания для совершения покупок.

В случае перехода устройств от «Яндекса» и Сбербанка на рекламную модель монетизации «Яндекс.Маркет» получал бы право на участие в аукционах по возможности размещение рекламы или предоставления ответов на вопросы пользователей в таких устройствах.

Итоги партнерства «Яндекс» и Сбербанка

После запуска партнерства между Сбербанком и «Яндекс» в рамках «Яндекс.Маркет» был запущен новый маркетплейс – «Беру.ру». Его отличительной особенностью была возможность оформить и оплатить покупку прямо на сайте площадки (работа по CPA-модели), тогда как на «Яндекс.Маркет» на тот момент такая возможность была отключена. Также в рамках проекта был запущен еще один маркетплейс Bringly, ориентированный на покупке в зарубежных интернет-магазинах.

Однако постепенно Сбербанк стал развивать собственные проекты в сфере электронной коммерции. В 2019 г Сбербанк договорился с холдингом Mail.ru Group (нынешнее название – VK) о создании «О2О холдинга», работающего в сфере online-to-offline сервисов. В него вошли агрегатор такси «Ситимобил», сервис по заказу еды из ресторанов Delivery Club, каршеринговый сервис YouDrive и др.

Позднее в «О2О Холдинг» вошли сервис по доставке продуктов «Самокат» и сервис по доставке готовой еды «Кухня на районе». В то же время Сбербанк вывел из состава холдинга в свое прямое владение сервис по доставке продуктов «Сбербармакет». Также Сбербанк приобрел интернет-аптеку Eapteka и созданный сетью «М.Видео» маркептлейс iGoods (был переименован в «Сбербмегамаркет»).

Все это привело к прекращению партнерства между «Яндексом» и Сбюербанком». В 2020 г стороны договорились, что «Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. Одновременно Сбербанк приобрел у «Яндекса» его долю в платежной системы «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. (данная платежная система создавалась «Яндексом», но в 2013 г контроль над ней был приобретен Сбербанком).

Для финансирования сделки «Яндекс» осуществил допэмиссию своих акций на $800 млн. Из этой суммы $600 млн предоставили госбанк ВТБ, миллиардер Роман Абрамович и совладельцы группы «Евраз» - Александр Абрамов и Александр Фролов. Тогда же «Яндекс» пообещал, что если в течение двух последующих лет он будет искать инвестиции для «Яндекс.Маркета» или других своих проектов в области электронной коммерции, то у указанных инвесторов будет возможность принять участие в соответствующих переговорах.

После сделки маркетплейс «Беру.ру» перестал существовать в качестве отдельного проекта и был интегрирован в состав «Яндекс.Маркета». Маркетплейс Bringly был закрыт еще в 2019 г. Недавно Сбербанк прекратил свое партнерство и с VK в части «О2О Холдинга».