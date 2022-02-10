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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Медиасервисы Яндекс.Афиша

Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша


10.02.2022 На «Яндекс афише» появилась оплата билетов по частям

На «Яндекс афише» заработал «Сплит» — сервис «Яндекса» для оплаты покупок по частям. Теперь стоим
23.03.2017 В Международный день театра на «Яндекс.Афише» состоится распродажа билетов в театры со скидками

27 марта, в Международный день театра, на «Яндекс.Афише» можно будет купить билеты во множество российских театров со скидкой от 25 до 90%.Распродажа театральных билетов состоится в рамках акции «Театр.Go», которую придумала компания Ra
30.11.2015 «Яндекс.Афиша» начала продавать театральные билеты

билеты и сделать заказ можно на одном сайте, сообщили CNews в «Яндексе». Чтобы выбрать было проще, «Яндекс.Афиша» автоматически выделяет в каждом ценовом диапазоне два лучших места: сервис учит
17.06.2015 «Яндекс» запустил афишу нового поколения

«Яндекс» перезапускает сервис «Яндекс.Афиша», предназначенный для информирования пользователей о событиях в его городе. Обновленная версия стала доступной с 17 июня 2015 г. Основное достоинство новой версии «Яндекс.Афиша<
21.12.2011 «Яндекс» запустил специальную версию «Яндекс.Афиши» к Новому году

Компания «Яндекс» объявила о том, что запустила специальный проект — новогоднюю «Яндекс.Афишу». «Она расскажет, где встретить Новый год и провести каникулы, чем заняться дома и какие развлечения ждут в городе. Мы уже собрали и обработали данные о более 7500 событий в крупне
12.10.2011 На «Яндекс.Афише» можно покупать билеты в кинотеатры

Компания «Яндекс» объявила о том, что на сервисе «Яндекс.Афиша» появилась возможность приобрести билеты в кинотеатр. Теперь пользователи, плани

Публикаций - 50, упоминаний - 62

Яндекс.Медиасервисы и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7418 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 6
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Nginx - Энджайникс 168 2
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Meta Platforms - Facebook 4444 2
Ростелеком 9746 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 1
data.ai - App Annie 85 1
VK - YClients - УайКлаентс 42 1
Promobot - Промобот 139 1
Яндекс.МедиаЛаб - Yandex MediaLab 1 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Radario - Радарио 8 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Samsung Electronics 10286 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
1С-Битрикс - Bitrix 582 1
Цифра ГК 2437 1
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ВТБ - Лайфстайл платформа - Lifestyle Platform 5 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 12
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Uber 331 8
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 856 5
ЦИАН - CIAN 137 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 5
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ЗУН - Zoon 15 5
Кассир.ру - Kassir.ru 25 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2385 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 2
Формула Кино - Синема Парк 31 2
Lynwood Investments 8 2
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 43 2
Партия еды 6 2
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КиШ - Король и Шут 13 2
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Почта России ПАО 2119 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Альфа-Банк 1778 1
Лента - Утконос 177 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
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Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
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Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 1 1
eBay Inc 1622 1
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Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 318 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
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Яндекс.Здоровье 22 7
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 77 7
Apple iOS 7842 5
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Яндекс.Радар 29 5
Uber Eats - UberEATs 36 5
Яндекс.Студия 6 5
Drom.ru 11 5
Яндекс.Поиск - колдунщики 11 5
Yandex Pay - Яндекс Пэй 64 5
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 10 5
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МТС Афиша 3 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 14
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 865 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5040 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6294 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7536 11
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 11
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 9
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4846 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5891 7
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1552 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 5
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Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 290 3
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Кредитование - Сrediting - Заём 6737 3
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3499 2
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3672 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 2
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4908 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7030 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1197 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4682 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1891 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 2
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
Wikipedia - Википедия 514 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 225 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 82 5
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
Национальная библиотека Чувашской Республики 1 1
Чемпионат Италии по футболу 12 2
Цифровая прокачка региона 29 1
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