Яндекс.Медиасервисы Яндекс.Афиша
|10.02.2022
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На «Яндекс афише» появилась оплата билетов по частям
На «Яндекс афише» заработал «Сплит» — сервис «Яндекса» для оплаты покупок по частям. Теперь стоим
|23.03.2017
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В Международный день театра на «Яндекс.Афише» состоится распродажа билетов в театры со скидками
27 марта, в Международный день театра, на «Яндекс.Афише» можно будет купить билеты во множество российских театров со скидкой от 25 до 90%.Распродажа театральных билетов состоится в рамках акции «Театр.Go», которую придумала компания Ra
|30.11.2015
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«Яндекс.Афиша» начала продавать театральные билеты
билеты и сделать заказ можно на одном сайте, сообщили CNews в «Яндексе». Чтобы выбрать было проще, «Яндекс.Афиша» автоматически выделяет в каждом ценовом диапазоне два лучших места: сервис учит
|17.06.2015
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«Яндекс» запустил афишу нового поколения
«Яндекс» перезапускает сервис «Яндекс.Афиша», предназначенный для информирования пользователей о событиях в его городе. Обновленная версия стала доступной с 17 июня 2015 г. Основное достоинство новой версии «Яндекс.Афиша<
|21.12.2011
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«Яндекс» запустил специальную версию «Яндекс.Афиши» к Новому году
Компания «Яндекс» объявила о том, что запустила специальный проект — новогоднюю «Яндекс.Афишу». «Она расскажет, где встретить Новый год и провести каникулы, чем заняться дома и какие развлечения ждут в городе. Мы уже собрали и обработали данные о более 7500 событий в крупне
|12.10.2011
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На «Яндекс.Афише» можно покупать билеты в кинотеатры
Компания «Яндекс» объявила о том, что на сервисе «Яндекс.Афиша» появилась возможность приобрести билеты в кинотеатр. Теперь пользователи, плани
Яндекс.Медиасервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 251 6
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 6
|Гевак Андрей 14 3
|Зорин Александр 51 2
|Сысоев Игорь 38 2
|Мамут Александр 129 2
|Коновалов Максим 18 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Анисимов Михаил 15 1
|Малиновский Алексей 20 1
|Макаров Андрей 24 1
|Олюнин Дмитрий 8 1
|Краснов Дмитрий 6 1
|Санджиева Зоя 1 1
|Савиновский Артем 9 1
|Лукина Светлана 6 1
|Николаев Олег 16 1
|Ланцова Ольга 1 1
|Ганеева Виктория 1 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Шульгин Александр 25 1
|Мельников Максим 33 1
|Наймушин Игорь 1 1
|Земфира - российская певица 6 1
|Абрамович Роман 46 1
|Казарян Карен 74 1
|Плющенко Евгений 1 1
|Нечаева Юлия 1 1
|Максимов Василий 3 1
|Гришаков Максим 32 1
|Абрамков Александр 39 1
|Фролов Александр 34 1
|Финкельштейн Евгений 10 1
|Субботин Дмитрий 1 1
|Иваненко Олеся 1 1
|Абрамзон Евгений 10 1
|Мегдальский Денис 1 1
|Тихомиров Илья 10 1
|Платов Михаил 1 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 225 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
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