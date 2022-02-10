Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша

На «Яндекс афише» появилась оплата билетов по частям На «Яндекс афише» заработал «Сплит» — сервис «Яндекса» для оплаты покупок по частям. Теперь стоим

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«Яндекс.Афиша» начала продавать театральные билеты билеты и сделать заказ можно на одном сайте, сообщили CNews в «Яндексе». Чтобы выбрать было проще, «Яндекс.Афиша» автоматически выделяет в каждом ценовом диапазоне два лучших места: сервис учит

«Яндекс» запустил афишу нового поколения «Яндекс» перезапускает сервис «Яндекс.Афиша», предназначенный для информирования пользователей о событиях в его городе. Обновленная версия стала доступной с 17 июня 2015 г. Основное достоинство новой версии «Яндекс.Афиша<

«Яндекс» запустил специальную версию «Яндекс.Афиши» к Новому году Компания «Яндекс» объявила о том, что запустила специальный проект — новогоднюю «Яндекс.Афишу». «Она расскажет, где встретить Новый год и провести каникулы, чем заняться дома и какие развлечения ждут в городе. Мы уже собрали и обработали данные о более 7500 событий в крупне