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«Яндекс Афиша» подвела итоги первого квартала: спрос на билеты вырос на 34%, лидеры — Москва, Питер и Новосибирск

В I квартале 2025 г. «Яндекс Афиша» продала восемь млн билетов, что на 34% больше аналогичного периода 2024 г. Основную часть (5,7 млн билетов) пользователи приобрели через сайт, мобильное приложение и другие сервисы «Яндекса». Количество проданных билетов через партнеров выросло на 32% и составили 2,3 млн. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Концерты по-прежнему приносят почти половину продаж «Яндекс Афише» — 48,5% за I квартал. Второй самой популярной категорией развлечений остаются театры с долей 23,4%. Остальная часть пришлась на стендапы, спортивные мероприятия, елки, киносеансы, катки и другие события.

Больше всего интереса к концертам проявляют жители Калининграда (63% от всех продаж в городе), Омска, Краснодара и Самары (по 62%). В Перми жители чаще, чем в среднем по России, выбирают театральные постановки (33%).

По данным сервиса, москвичи активно покупали билеты на мероприятия — средний чек составил 4,2 тыс. руб., второй показатель по стране. Почти половину продаж обеспечили концерты, а в топе событий — панк-сказка «Король и Шут», шоу Hans Zimmer’s Universe и концерт Григория Лепса.

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