Итоги года от «Яндекс Афиши»: в 2024 году развлечения подорожали на четверть. Это не мешает жителям России чаще ходить на концерты и в театр

В 2024 г. «Яндекс Афиша», по предварительным данным, продала 21 млн билетов. Основную часть билетов (14,5 млн) пользователи приобрели напрямую через сайт и мобильное приложение, а также в других сервисах «Яндекса». Это на 22,2% больше, чем годом ранее. Через партнеров «Яндекс Афиша» продала 6,5 млн билетов, что на 13,2% больше, чем в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Жители России в этом году массово покупали билеты на самые разные развлечения — при этом ровно половина продаж «Яндекс Афиши» пришлась на концерты, еще 26% — на билеты в театр, 7% — на кинотеатры, 6% — на стендап, 5% — на елки (указаны доли от продаж билетов в деньгах). Остальные 6% продаж принесли билетному оператору спортивные мероприятия, выставки, катки и другие события. Среди лидеров продаж — мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», выставка «Панк-культура. Король и Шут», концерт Леонида Агутина, цирковое шоу «Матрешка», а также спектакль «Женщины Есенина».

В 2024 г. средний чек (часто включает в себя несколько билетов) на развлекательные мероприятия в России с учетом кино составил 3,7 тыс. руб., что на 25% выше показателя 2023 г. Для сравнения: в прошлом году средний чек вырос на 21%.

Самый высокий средний чек — у елок, куда часто ходят всей семьей; он вырос на 15% до 6,05 тыс. руб. А больше всего в этом году подорожали билеты на выставки — средний чек в этом сегменте увеличился на 31% до 1,45 тыс. руб. Во многом это связано с активным развитием новых форматов таких событий — например, мультимедийных выставок, мероприятий в форматах дополненной и виртуальной реальности. Средний чек в кино вырос на 22% до 894 руб., в театры — на 18% до 4,15 тыс. руб.й, на спортивные мероприятия — на 17% до 1,73 тыс. руб. Меньше всего, на 11%, подорожали концерты: средний чек на них в 2024 г. достиг 4,9 тыс. руб. Исключение составил стендап, где средний чек вообще упал в цене на 14% — до 4,09 тыс. руб.

Наибольшие траты на билеты традиционно наблюдаются в Москве. Например, средний чек на театральные мероприятия в столице составил 6,4 тыс. руб., а на концерты — 5,69 тыс. руб. Санкт-Петербург также демонстрирует высокий уровень расходов, но при этом отличается более доступными ценами на стендап — 3,1 тыс. руб. и выставки — 1,57 тыс. руб.

Театральные постановки в регионах остаются доступнее, чем в столицах — со средним чеком 2,61 тыс. руб. Средний чек на выставки в городах-миллионниках (кроме Москвы и Петербурга) в этом году вырос на 34% до 574 руб., а на концерты — на 10%, до 4,62 тыс. руб.

Наибольший интерес к развлечениям у жителей России в 2024 г. наблюдался в осенний период — в ноябре через «Яндекс Афишу» пользователи оформили 780,7 тыс. заказов, что на 44,9% больше, чем в 2023 г. В целом, осень стала самым активным временем года для посещения культурных и развлекательных мероприятий, что связано с широким выбором событий и началом нового театрального сезона.

Энрико Мазавришвили, директор развитию бизнеса «Яндекс Афиши»: «В 2024 г. запрос россиян на развлекательные и спортивные мероприятия продолжил расти, развивается концертная индустрия. В столицах, а также в регионах, появляются новые форматы развлечений и мероприятий: например, иммерсивные шоу и спектакли, мультимедийные выставки; новую волну популярности обретают мюзиклы и симфонические шоу. Во все эти проекты мы вкладываем значительные ресурсы — так, в этом году «Яндекс Афиша» инвестировала в собственные мероприятия один млрд руб.».

На концерты приходится самая большая доля продаж «Яндекс Афиши» во всех городах-миллионниках, при этом больше всего тратят на концерты в Перми (62% от всех продаж), Екатеринбурге (60%), Краснодаре (58%), Новосибирске (56%) и Казани (52%). И это заметно выше, чем в столице России (41% продаж) или Санкт-Петербурге (50%).

А вот по покупкам билетов на спектакли города-миллионники уступают и Москве, и Петербургу (там на театральные постановки пришлось по 31% всех продаж). Самая высокая доля билетов в региональных миллионниках у тех же Краснодара (25%) и Перми (22%). А, к примеру, в Казани это только 16%.

Спортивная столица России — Нижний Новгород, где играют сразу несколько популярных профессиональных клубов. Матчи хоккейного «Торпедо», футбольного и баскетбольного «Пари НН» и других городских команд принесли 8% продаж «Яндекс Афиши» в Нижнем Новгороде. А вот жители Казани любят кино сильнее, чем в среднем по России — в этом городе кинотеатры приносят 13% продаж билетов. Неудивительно, что именно симфоническое шоу саундтреков к фильмам Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe в Казани стало самым продаваемым развлекательным событием 2024 г. в регионах.