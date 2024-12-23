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Все категории 166511
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Агутин Леонид



23.12.2024 Итоги года от «Яндекс Афиши»: в 2024 году развлечения подорожали на четверть. Это не мешает жителям России чаще ходить на концерты и в театр 1
11.01.2024 Yappy начал сотрудничество со Zvonko digital 1
07.07.2021 «Одноклассники» запустили тематические конкурсы в «Моментах» 1
08.03.2021 «Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта 1
18.01.2021 «Сберзвук» провел кадровые назначения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Агутин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7349 1
КиШ - Король и Шут 12 2
Zivert 6 2
Национальный цифровой агрегатор - Zvonko Group, Zvonko Digital 5 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 16 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Black Star 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7311 1
Лента - Сеть розничной торговли 2082 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 23 1
РМГ - Русская Медиагруппа 18 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3852 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11130 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 265 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Podcasts - Подкастинг 256 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1608 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 1
Data monetization - Монетизация данных 1626 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1127 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 994 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Apple iOS 7810 1
Google Android 13998 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 1
Меладзе Валерий 3 2
Лепс Григорий 9 2
Чайкина Тося 2 1
Белан Виктор - Билан Дима 7 1
Носков Николай 4 1
Чеботина Люся 2 1
Терновой Олег 1 1
Клявер Денис 3 1
Басков Николай 1 1
Коннов Дмитрий 2 1
Овчаров Данила 3 1
Мазавришвили Энрико 3 1
Кочетков Владимир 11 1
Киркоров Филипп 7 1
Жуков Сергей 38 1
Гагарина Полина 13 1
Ильичев Михаил 19 1
Брежнева Вера 1 1
Соколова Дана 1 1
Барских Макс 1 1
Маликов Дмитрий 2 1
Куек Каролина 3 1
Балдин Сергей 2 1
Гагиев Александр 1 1
Чумаков Алексей 4 1
Пресняков Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144326 4
Америка Латинская 1813 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 1
Индия - Bharat 5447 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17035 1
Япония 13287 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1954 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1475 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2959 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2927 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5752 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2648 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Спорт - Футбол 646 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5521 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3710 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 1
РМГ - Русское радио 13 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
День молодёжи - 27 июня 897 1
Международный женский день - 8 марта 327 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
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