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Yappy начал сотрудничество со Zvonko digital

Приложение вертикальных видео Yappy продолжает развивать музыкальное направление и начинает сотрудничество с цифровым агрегатором Zvonko digital. Теперь артисты смогут расширить свою аудиторию и получить новую площадку для дистрибуции своей музыки, а пользователи приложения — создавать короткие вертикальные ролики, используя еще больше популярной музыки. Об этом CNews сообщили представители Yappy.

В фонотеке Yappy появились треки таких российских исполнителей как IOWA, Люся Чеботина, Тося Чайкина, Леонид Агутин, MACAN, Zivert, 5УТРА, Тайпан, Шура, «Король и Шут», «Винтаж» и других. Библиотека музыки доступна любому пользователю приложения: достаточно открыть видеоредактор и создать ролик, к которому можно добавить подходящую часть трека длиной до одной минуты.

«Сегодня многие пользователи — особенно молодое поколение — открывают новых для себя исполнителей и слушают музыку именно при просмотре вертикальных видео. Наше сотрудничество со Zvonko digital поможет артистам привлечь молодую аудиторию, а пользователям Yappy создавать контент, вдохновляясь любимыми треками», — сказал Данила Овчаров, генеральный директор Yappy.

«Несколько десятков миллионов россиян не представляют своей жизни без музыкальных стримингов. Большинство используют сервисы вертикальных видео как место встречи с новыми артистами и треками, самые активные экспериментируют и создают свой собственный контент, который начинает продвигать музыку. Иными словами, такие сервисы, как Yappy – важнейший элемент цифровой музыкальной среды, и мы очень рады нашему сотрудничеству», — сказал Дмитрий Коннов, исполнительный директор Zvonko digital.

Yappy активно развивает музыкальное направление. Ранее в рамках программы поддержки авторов «Академия Yappy» приложение запустило уникальный проект — конкурс молодых исполнителей «Yappy хит». Финалисты получили шанс поработать над собственными треками с известными продюсерами, контракт с музыкальным лейблом, сертификаты на профессиональное музыкальное оборудование, а также возможность снять клип на свой трек и выступить на «Газпром-Арене».

Проект «Академия Yappy» проходит в рамках образовательно-практического проекта «Газпром-Медиа Холдинга» «PROфнавигатор». Холдинг проводит активную работу с подрастающим поколением, помогает определиться с выбором специальности в медиаотрасли и сформировать предпрофессиональные навыки.

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Yappy (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — приложение вертикальных видео, которое было запущено 29 ноября 2021 г. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам.

Zvonko digital — дистрибьютор музыкального контента. Осуществляет доставку и распространение музыки более чем на 150 площадок по всему миру, включая китайский, японский, латиноамериканский, индийский рынки. Любой вид цифрового контента партнеров Zvonko digital доступен миллионам пользователей.

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