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Газпром ГПМХ Yappy сервис коротких видео
Yappy (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — приложение вертикальных видео, которое было запущено 29 ноября 2021 года.
Газпром ГПМХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Жаров Александр 175 5
|Мишустин Михаил 686 4
|Чернышенко Дмитрий 569 3
|Шадаев Максут 1023 3
|Овчаров Данила 3 3
|Бузова Ольга 7 3
|Лапунова Светлана 2 2
|Кросс Карина 4 2
|Попова Наталья 13 2
|Бородина Ксения 4 2
|Абрамов Рахим 2 2
|Пюскюлян Ирина 19 2
|Гасанов Гусейн 2 2
|Маас Эдуард 6 2
|Крид Егор 5 2
|Путин Владимир 3205 1
|Тихонова Катерина 5 1
|Коняев Андрей 16 1
|Шип Егор 1 1
|Бойкой Мия 1 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Костюшкин Станислав 1 1
|Подольский Андрей 1 1
|Маслов Евгений 5 1
|Макаров Валентин 224 1
|Моисеев Александр 22 1
|Щеглов Петр 57 1
|Зарубин Александр 2 1
|Клявер Денис 3 1
|Губерниев Дмитрий 1 1
|Емельяненко Василий 2 1
|Ржаксенская Галина 1 1
|Ермошина Анастасия 2 1
|Стамболцян Сергей 4 1
|Русаков Максим 6 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 12 1
|Эйзенштейн Сергей 3 1
|Гурин Антон 2 1
|Дуров Павел 295 1
|Горелкин Антон 97 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 8
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 275 8
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 120 6
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 5
|Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 5
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 5
|Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 5
|Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 5
|Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 12 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1912 3
|Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 3
|Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 3
|Bloomberg 1303 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5936 1
|Ведомости 1042 1
|N+1 - Издание 165 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|TheWrap 2 1
|РИА Новости 928 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11273 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
|Известия ИД 638 1
|Wikipedia - Википедия 519 1
|ComNews - Медиа-бизнес 109 1
|Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 6 1
|Руниверсалис - Runiversalis 7 1
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