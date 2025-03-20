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Газпром ГПМХ Yappy сервис коротких видео

Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео

Yappy (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — приложение вертикальных видео, которое было запущено 29 ноября 2021 года. 


20.03.2025 Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
25.10.2024 RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки 1
19.07.2024 В Yappy интегрированы музыкальные подборки, которые упростят авторам поиск треков для создания роликов 1
05.06.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» планирует запустить единую подписку на Rutube, Premier и Yappy 1
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта   1
01.04.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2024 года 1
11.01.2024 Yappy начал сотрудничество со Zvonko digital 3
25.12.2023 Rutube запустил плеер для вертикальных видео 1
25.12.2023 Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях 1
19.12.2023 Rutube запустил трансляцию коротких видео с платформы Yappy 1
13.12.2023 В России готовится отечественная «антишпионская» замена Telegram 1
06.12.2023 YouTube грозит скорое замедление в России. Но власти тут ни при чем 1
16.11.2023 «Газпром-медиа холдинг» начал тестировать нейропродакшен в проектах «ГПМ радио», Rutube, Premier и Yappy 1
11.09.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает студию нейропродакшена 1
04.05.2023 Голосовой поиск, закрепленные видео, история поисковых запросов и улучшенная навигация — Rutube обновил мобильное приложение 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System 1
19.01.2023 Шоу «Вызов» откроет тематическую зону на СтудФесте в Санкт-Петербурге 1
27.12.2022 Трафик на российские соцсети и мессенджеры увеличился почти в два раза с начала года: исследование Yota 1
24.11.2022 Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom 1
02.11.2022 Чиновникам России запретят пользоваться почтой на Gmail 1
16.09.2022 Всемирный день русского единения пройдет в Парке Горького 2
10.08.2022 Ажиотаж вокруг YaRUS и Yappy спал: анализ интернет-трафика клиентов Yota 1
08.08.2022 Мэр Йошкар-Олы посетил академию контента Yappy Truсk 3
01.06.2022 Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1
13.05.2022 Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 1
11.04.2022 Аудитория российской социальной сети Yappy продолжает стремительно расти 1
07.04.2022 Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail 1
06.04.2022 В Yappy скоро появится монетизация контента 1
28.03.2022 Спрос на короткие видео в России продолжает расти 1
21.03.2022 «Вконтакте» увеличил долю в интернет-трафике на соцсети в 1,5 раза: анализ трафика клиентов Yota 1
17.03.2022 В марте 2022 г. пользователи Yappy публикуют в 2,2 раза больше контента 1
15.02.2022 TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
29.11.2021 Ritm Media запустила новую социальную сеть Yappy 1
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 3

Публикаций - 39, упоминаний - 46

Газпром ГПМХ и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 278 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4008 14
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 8
Telegram Group 2072 8
VK - Mail.ru Group 3464 7
Yandex - Яндекс 7499 6
Meta Platforms - Facebook 4448 5
Google LLC 11867 5
Apple Inc 12184 4
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 4
Ростелеком 9807 4
X Corp - Twitter 2869 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4953 3
Т1 Иннотех 180 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1490 3
Новые облачные технологии (НОТ) 454 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 243 3
Газпром ГПМХ - D.lab - Лаборатория инноваций Д-Лаб 3 3
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 26 3
Microsoft Corporation 24719 2
МегаФон 9052 2
Oracle Corporation 6728 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 345 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 951 2
TrueConf - ТруКонф 403 2
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
8323 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1231 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 2
Базальт СПО - BaseALT 670 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 46 2
Content AI - Контент ИИ 79 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 2
Код Безопасности 631 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 50 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 247 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 20
Газпром ПАО 1350 15
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 4
Лента - Сеть розничной торговли 2101 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 3
101Hotels.com 456 3
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 2
Газпром нефть 627 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 2
РЖД - Российские железные дороги 1922 2
Киностудия КИТ 4 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 4 2
Национальный цифровой агрегатор - Zvonko Group, Zvonko Digital 5 2
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 2
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1384 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 88 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
eBay Inc 1622 1
Gett 81 1
ЦИАН - CIAN 141 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Uber 331 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
iTrend 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 245 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 1
Автолига 1 1
UMA - United Music Agency 40 1
Unsplash 883 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
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РЭО - Российский экологический оператор 15 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 3
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Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 452 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4227 1
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2195 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 321 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 211 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
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