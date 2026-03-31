Индексная книга (каталог) CNews*
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Емельяненко Василий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Емельяненко Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
|НКТ - Р7-Офис 543 2
|LG NeoChef 3 1
|Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 121 1
|Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 1
|Google Android 15244 1
|Apple iOS 8583 1
|Huawei AppGallery 353 1
|Абрамов Алексей 54 2
|Познер Владимир 8 2
|Чулок Александр 2 2
|Акопьян Артур 27 1
|Фоменко Олег 23 1
|Чистяков Алексей 14 1
|Овчаров Данила 3 1
|Абрамов Рахим 2 1
|Забродин Алексей 35 1
|Вирин Федор 28 1
|Соколов Евгений 16 1
|Давидыч Эрик 1 1
|Мостовой Антон 6 1
|Крид Егор 6 1
|Мустафин Тимур 1 1
|Бузова Ольга 9 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
|РИА Новости 1033 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.