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Индексная книга (каталог) CNews*
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Емельяненко Василий

СОБЫТИЯ


31.03.2026 На форуме «ИТ Пространство» 2 апреля участники обсудят тренды ИТ-отрасли и компетенции управленцев будущего 1
27.03.2026 Форум «ИТ Пространство»: главные дискуссии о трендах, развитии и будущем 1
11.04.2022 Аудитория российской социальной сети Yappy продолжает стремительно расти 1
28.10.2016 "Шеф" элитной внешности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Емельяненко Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Orion soft - Орион софт - 315 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
LG Electronics 3735 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Альфа-Банк 1979 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
НКТ - Р7-Офис 543 2
LG NeoChef 3 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 121 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Huawei AppGallery 353 1
Абрамов Алексей 54 2
Познер Владимир 8 2
Чулок Александр 2 2
Акопьян Артур 27 1
Фоменко Олег 23 1
Чистяков Алексей 14 1
Овчаров Данила 3 1
Абрамов Рахим 2 1
Забродин Алексей 35 1
Вирин Федор 28 1
Соколов Евгений 16 1
Давидыч Эрик 1 1
Мостовой Антон 6 1
Крид Егор 6 1
Мустафин Тимур 1 1
Бузова Ольга 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 192 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 189 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
РИА Новости 1033 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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