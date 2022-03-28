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Спрос на короткие видео в России продолжает расти

Согласно последнему отчету Cisco, к 2023 году социальные сети, игровые и бизнес-приложения возглавят рейтинг самых скачиваемых сервисов. К этому времени во всем мире будет загружено 299,1 миллиарда мобильных приложений.

Прогнозы аналитиков уже подтверждает активность российских пользователей: в марте Yappy – видеоплатформа для просмотра и создания коротких видео – возглавила рейтинг развлекательных приложений в App Store и Google Play, обогнав другие социальные сети.

Предпосылкой для такого тренда стало не только быстрое снижении доли несмартфонов (с 27 процентов в 2018 году (2,4 миллиарда) до 11% к 2023 году (1,5 миллиарда)) среди используемых устройств, но и изменение привычек потребления контента у пользователей. Сегодня аудитория социальных сетей, несмотря на доступ к большому выбору площадок и форматов, предпочитает получать образовательную и развлекательную информацию в наиболее креативном формате - коротких видео. Еще в 2021 Cisco подсчитали, что к 2022 году 82% всего IP-трафика составит видеоконтент.

Как отмечают пользователи, особенность Yappy – интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать качественные видео. Чтобы опубликовать свой первый видеоролик, потребуется буквально несколько минут. Нужно всего лишь зайти в приложение, выбрать понравившееся видео и доснять его продолжение. Видео можно смонтировать прямо внутри приложения с помощью встроенного редактора и дополнить фильтрами и эффектами. Еще один плюс- возможность делиться созданным контентом в других социальных сетях, что значительно увеличивает вирусность видеороликов.

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Интеграция

Важно, что пользователи Yappy могут не просто снимать видеоответы на понравившиеся ролики, но создавать креативный контент вместе с друзьями и блогерами. Эта уникальная возможность реализуется в медиакомнате. В неё можно пригласить до 5 участников, чтобы вместе пройти все этапы продакшена от обсуждения сценария до раскрутки готового ролика. Опция дает возможность пользователям взаимодействовать с селебрити напрямую, минуя их менеджеров, и получать качественный опыт по созданию контента. Более того, ролики, созданные при участии нескольких авторов, получают больше реакций – все лайки и комментарии будут общими. А значит, что новички могут привлечь в том числе аудиторию раскрученного блогера.

К примеру, такой совместный ролик (коллаб) сегодня можно создать с Кариной Кросс, известной контент-мейкером, которая присоединилась к Yappy в феврале. На данный момент Карина опубликовала более 50 видео. Всего в видеостоке приложения хранится свыше 700 тысяч роликов и каждое из них можно использовать в качестве основы для своих идей.

Также пользователям доступны коллабы со всеми популярными инфлюенсерами. К Yappy уже присоединились Рахим Абрамов, Ольга Бузова, Егор Крид, Ксения Бородина и другие.

Как отмечают разработчики, уникальные опции для создания коротких видео привлекают с каждым днем все больше новых пользователей. Так, по сравнению с февралем, в марте средний объем дневной активной аудитории Yappy увеличился на 68%, а количество опубликованного контента выросло в 1,5 раза.

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