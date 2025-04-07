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Бородина Ксения



07.04.2025 Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета 1
28.03.2022 Спрос на короткие видео в России продолжает расти 1
17.03.2022 В марте 2022 г. пользователи Yappy публикуют в 2,2 раза больше контента 1
13.01.2016 ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2» 1
16.09.2008 «Поиск@Mail.Ru» и GoGo.Ru исследовали популярные темы Рунета 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Бородина Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 2
VK - Mail.ru Group 3470 1
Cisco Systems 5137 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Лента - Сеть розничной торговли 2115 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2787 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10691 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9373 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11357 1
Data monetization - Монетизация данных 1669 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 283 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3799 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2956 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4148 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6740 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17229 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7458 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1941 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5453 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 39 2
Google YouTube Content ID 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 560 1
VK - Mail.Ru Поиск 43 1
Apple - App Store 2917 1
Google YouTube - Видеохостинг 2783 1
Google Play - Google Store - Android Market 3323 1
Бузова Ольга 9 3
Исинбаева Елена 4 1
Нагиев Дмитрий 7 1
Саакашвили Михаил 18 1
Абрамов Рахим 2 1
Собчак Ксения 17 1
Королева Наташа 1 1
Салтыкова Ирина 1 1
Аршавин Андрей 5 1
Гасанов Гусейн 2 1
Крид Егор 5 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Кросс Карина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 3
Украина - Чернобыль 60 1
Грузия 1247 1
Европа Восточная 3107 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5964 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1271 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51918 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4726 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 275 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 123 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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