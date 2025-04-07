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Бородина Ксения
Бородина Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 2
|VK - Mail.ru Group 3470 1
|Cisco Systems 5137 1
|Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2115 1
|Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 1
|Бузова Ольга 9 3
|Исинбаева Елена 4 1
|Нагиев Дмитрий 7 1
|Саакашвили Михаил 18 1
|Абрамов Рахим 2 1
|Собчак Ксения 17 1
|Королева Наташа 1 1
|Салтыкова Ирина 1 1
|Аршавин Андрей 5 1
|Гасанов Гусейн 2 1
|Крид Егор 5 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Кросс Карина 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146977 3
|Украина - Чернобыль 60 1
|Грузия 1247 1
|Европа Восточная 3107 1
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