«Ассоциация блогеров и агентств» (АБА) — саморегулируемая организация, представляющая интересы блогеров в России. Ассоциация создавалась с целью вести конструктивный диалог, защищать интересы участников индустрии и продвигать её вперед. Основателями Ассоциации стали Таня Иванова (СЕО hello blogger и Президент Ассоциации), Максим Перлин (CEO Blacklight) и Петро Шекшеев (СЕО Больше Чем Агентство).