АБА Ассоциация блогеров и агентств
«Ассоциация блогеров и агентств» (АБА) — саморегулируемая организация, представляющая интересы блогеров в России. Ассоциация создавалась с целью вести конструктивный диалог, защищать интересы участников индустрии и продвигать её вперед. Основателями Ассоциации стали Таня Иванова (СЕО hello blogger и Президент Ассоциации), Максим Перлин (CEO Blacklight) и Петро Шекшеев (СЕО Больше Чем Агентство).
АБА и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
|Telegram Group 1983 2
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|Meta Platforms 60 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|X Corp - Twitter 2845 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
|Unsplash 764 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
|LinkedIn 635 1
|Иванова Татьяна 16 2
|Мереминский Никита 1 1
|Бунина Наталья 1 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
|Дуров Павел 291 1
|Кириллов Дмитрий 7 1
|Краснова Марина 41 1
|Зыков Владимир 7 1
|Известия ИД 624 2
|Ведомости 996 2
|Forbes - Форбс 817 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
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