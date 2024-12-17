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АБА Ассоциация блогеров и агентств


«Ассоциация блогеров и агентств» (АБА) —  саморегулируемая организация, представляющая интересы блогеров в России. Ассоциация создавалась с целью вести конструктивный диалог, защищать интересы участников индустрии и продвигать её вперед. Основателями Ассоциации стали Таня Иванова (СЕО hello blogger и Президент Ассоциации), Максим Перлин (CEO Blacklight) и Петро Шекшеев (СЕО Больше Чем Агентство). 

 


17.12.2024 Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране 1
05.09.2024 «Рейтинг Рунета» и «Ассоциация Блогеров и Агентств» создадут первый рейтинг российских агентств инфлюенс-маркетинга 1
02.08.2023 В России внезапно образовался дефицит SMM-специалистов. Зарплаты стремительно растут 1
12.07.2023 «Яндекс» тестирует продажу рекламы в Telegram 1
15.02.2023 «Вконтакте» решила замкнуть на себя финансовые потоки своих блогеров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

АБА и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Telegram Group 1983 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Meta Platforms 60 1
Yandex - Яндекс 7340 1
X Corp - Twitter 2845 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Unsplash 764 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
LinkedIn 635 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 79 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 79 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Иванова Татьяна 16 2
Мереминский Никита 1 1
Бунина Наталья 1 1
Денисов Анатолий 35 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Дуров Павел 291 1
Кириллов Дмитрий 7 1
Краснова Марина 41 1
Зыков Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 387 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Известия ИД 624 2
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
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