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Российские блогеры увеличили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране

Крупные российские блогеры значительно увеличили свои доходы в запрещенных социальных сетях, несмотря на их блокировку. Главным фактором роста доходов стало не столько привлечение новых рекламодателей, сколько увеличение цен на размещение рекламы. Тем временем блогеры, которые входят в список иностранных агентов, свои заработки активно теряют из-за новых законодательных ограничений.

Рост несмотря ни на что

Популярные российские блогеры в 2024 г. в разы нарастили доходы в запрещенных социальных сетях, пишут «Известия». В частности, доход от рекламы в Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) вырос почти на 20% и достиг 130 млн руб.

Доходы блогеров с аудиторией свыше 800 тыс. человек в Instagram за год увеличились на 20%. За 11 месяцев 2024 г. пятерка крупнейших блогеров заработала 130,5 млн руб. – это на 21 млн больше, чем за аналогичный период прошлом году.

По данным Единого реестра интернет-рекламы, траты рекламодателей в Instagram, платформе X и Facebook** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) за 11 месяцев 2024 г. достигли 4,7 млрд руб. - за аналогичный период прошлого года доходы были на уровне 581 млн руб.

Основной рост доходов российских блогеров связан скорее с увеличением стоимости размещений, нежели с притоком новых рекламодателей, пояснили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

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Unsplash - Robert McGowan
Российские блогеры нарастили доходы в запрещенных социальных сетях, даже несмотря на их блокировку в стране

«Наибольшие объемы аудитории пока еще остаются у блогеров в запрещенных сетях — им не удалось массово перевести ее на российские ИТ-платформы, хотя этот процесс продолжается», - сказал управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads’made Ярослав Мешалкин.

Бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями для пользователей от 16 лет Instagram продолжает удерживать позиции на российском цифровом рынке и остается особенно популярной ИТ-площадкой среди жителей крупных городов. По информации «Известий», в настоящее время это один из главных ИТ-инструментов для брендов, ориентированных как раз на аудиторию Москвы и миллионников.

Закон о запрете рекламы в Instagram

Летом 2024 г. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, запрещающий рекламу в Instagram. Данное решение является частью более широкой инициативы по ограничению рекламной деятельности в заблокированных на территории России социальных сетях.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (на июнь 2024 г.), один из авторов инициативы, охарактеризовал этот шаг как последовательный в области защиты информационной безопасности (ИБ) страны.

Основной целью законопроекта является пресечение получения доходов от рекламы компаниями, владеющими заблокированными в России социальными сетями. Хинштейн отметил, что несмотря на блокировку, Instagram и Facebook сохраняют значительную аудиторию в России благодаря использованию VPN-сервисов.

Законодатели подчеркивают, что средства, полученные от рекламы на российском рынке, могут использоваться для создания и распространения контента, который они считают экстремистским.

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Однако данная инициатива встретила критику со стороны представителей рекламной индустрии. Ассоциация экспертов в области обучения, предоставляемого посредством интернет-ресурсов, выразила обеспокоенность тем, что запрет может нанести удар по российскому малому и среднему бизнесу, активно использующему Instagram для продвижения своих товаров и услуг. В связи с этим отраслевые эксперты предложили отсрочить введение запрета на три–пять лет, до момента снижения доли заблокированных социальных сетей на рынке рекламных услуг российского малого и среднего бизнеса до 0,5–1%.

Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе». Его окончательное принятие потребует прохождения еще двух чтений в Государственной Думе, одобрения Советом Федерации и подписания Президентом России.

Крупнейшие в России агентства интернет-рекламы

По итогам 2023 г. выручка 40 крупнейших в России агентств интернет-рекламы достигла 155,3 млрд руб. Это примерно на 30% больше по сравнению с 2022 г., причем 42% от общего объема рынка, или 64,7 млрд руб., приходится на пять ведущих игроков. Такие данные приводятся в исследовании Vitamin.tools.

Рейтинг крупнейших агентств в прошлом году возглавляет MGCom Group с выручкой 52,59 млрд руб., это на 42,3% больше по сравнению с 2022 г. На втором месте располагается Okkam Group, которая показала результат в 39,49 млрд руб., рост в годовом исчислении зафиксирован на отметке 137,3%. Замыкает тройку ГК Realweb, у которой выручка за год поднялась на 25,6% - до 17,29 млрд руб. В первую пятерку также вошли iConText Group и Kokoc Group Performance с 12,11 млрд руб., рост на 15,6% по отношению к 2022 г, и 8,46 млрд руб. (плюс 55,9%) соответственно. Исследователи подчеркивают, что Kokoc Group Performance - это единственный участник рейтинга, показавший выручку не по всей своей группе, а только по одному дивизиону.

В исследовании также отмечается, что по итогам 2023 г. общая чистая прибыль агентств составила 6,3 млрд руб., поднявшись на 41% в годовом исчислении. Авторы отчета говорят, что на рост показателей российских агентств интернет-рекламы повлияли несколько факторов, в том числе выход на рынок новых брендов, популяризация электронной коммерции и ретейл-медиа, рост доходов в регионах.

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*Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Антон Денисенко

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