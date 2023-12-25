Хинштейн Александр

Власти готовят закон о внеплановых проверках ИТ-компаний. Документ уже в Госдуме ИТ-комитет Госдумы предлагает вывести из-под действия моратория госконтроль и надзор в сфере связи. Александр Хинштейн указал, что только за первое полугодие 2023 г. количество утечек ПДн увели

«Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» Нет ЦОДов в России — платите Председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн предложил собирать с иностранных ИТ-компаний отчисления в размере 1,2%. Ре

Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России рмационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тыс. россиян. «Простые и логичные» требования Александр Хинштейн подчеркнул, что иностранным компаниям, если те хотят работать в России, пр

Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой льные представительства (филиалы). Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на своем официальном телеграм-канале. По его словам, введение новых требов