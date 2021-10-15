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Хинштейн Александр


15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 4
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 2
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 5
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу 3
17.08.2021 «Единая Россия» хочет запретить искусственный интеллект в медицине, образовании и кадрах 2
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 2
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете 2
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 4
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 7
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 3
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 8
20.05.2021 Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России 6
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 5
14.04.2021 Власти потратят 7,5 миллиардов на единое цифровое окно связи с гражданами 1
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы 1
23.03.2021 Всероссийский «Цифровой диктант 2021» пройдет с 9 по 24 апреля 1
10.03.2021 Власти собираются запретить в российских школах Windows и Office 2
05.03.2021 Власти заставят иностранные ИТ-компании платить налоги за каждого сотрудника-россиянина 2
04.03.2021 Иностранные ИТ-компании в России обложат налогами, чтобы спасти их российских конкурентов 2
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте» 4
11.02.2021 В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 3
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
21.12.2020 Власти заставят соцсети блокировать самих себя 3
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 2
01.10.2020 Не прошло и сотни лет: Власти запретили работу мошеннических колл-центров в тюрьмах 2
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
16.07.2020 Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов 1
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 3
09.07.2020 В России хостинг будет платить миллионные штрафы за запрещенный контент 3

Публикаций - 50, упоминаний - 114

Хинштейн Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7177 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
VK - Mail.ru Group 2487 7
Apple Inc - Эппл Рус 7737 5
Twitter 2204 4
Facebook 3768 4
Microsoft Corporation 11168 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Ланит ГК 1160 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Крок 1221 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Mirabilis 15 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Epic Games 87 1
Ланит Интеграция 101 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Базальт СПО 206 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Fortnite 47 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Huawei 2733 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Почта России ПАО 1579 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпром нефть 382 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
DST Global 165 1
EPIC Telecom Invest 72 1
Альфа-Банк 1127 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Media Direction Group 3 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 8
Правительство РФ 2208 8
Президент Российской Федерации 1442 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Счётная палата РФ 461 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
Руссофт - Russoft 252 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
Единая Россия - Политическая партия 176 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
WhatsApp Messenger 654 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Huawei AppGallery 95 1
SearchInform FileAuditor 10 1
Яндекс.Телемост 36 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Microsoft Windows Server 2008 210 1
Java - Язык программирования 1180 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple iPad mini 375 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Windows 10 6676 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
ICQ 500 1
Microsoft Skype 1477 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Путин Владимир 1828 14
Шадаев Максут 384 8
Чернышенко Дмитрий 234 8
Пушков Алексей 8 7
Мишустин Михаил 302 5
Левин Леонид 83 4
Боярский Сергей 16 4
Горелкин Антон 34 3
Володин Вячеслав 62 2
Калинин Константин 4 2
Комар Евгений 20 2
Соловьев Владимир 98 2
Воробьев Андрей 126 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Носков Константин 202 2
Ющенко Александр 25 1
Комиссаров Алексей 17 1
Бурин Андрей 12 1
Луговой Андрей 12 1
Безруков Андрей 26 1
Коновалов Александр 8 1
Чуприян Александр 6 1
Альшевских Андрей 2 1
Дюков Александр 4 1
Крашенинников Павел 10 1
Абрамович Роман 23 1
Чуйченко Константин 3 1
Котюков Михаил 7 1
Бондар Александр 1 1
Турчак Андрей 14 1
Мукабенова Марина 2 1
Малькевич Александр 2 1
Гавришев Алексей 2 1
Топилин Максим 6 1
Журавлев Александр 4 1
Тумусов Федот 7 1
Бухар Виктория 7 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Пискарев Василий 3 1
Мурашко Михаил 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Китай - Ухань 32 1
Европа Западная 618 1
Россия - Иркутская область 548 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Индия - Республика 2181 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 13
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 11
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Федеральное законодательство 254 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
Wikipedia - Википедия 279 3
РИА Новости 654 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
Sputnik 10 2
Царьград - телеканал 7 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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