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Хинштейн Александр

СОБЫТИЯ


25.12.2023 Власти готовят закон о внеплановых проверках ИТ-компаний. Документ уже в Госдуме

ИТ-комитет Госдумы предлагает вывести из-под действия моратория госконтроль и надзор в сфере связи. Александр Хинштейн указал, что только за первое полугодие 2023 г. количество утечек ПДн увели
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома»

Нет ЦОДов в России — платите Председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн предложил собирать с иностранных ИТ-компаний отчисления в размере 1,2%. Ре
20.05.2021 Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России

рмационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тыс. россиян. «Простые и логичные» требования Александр Хинштейн подчеркнул, что иностранным компаниям, если те хотят работать в России, пр
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой

льные представительства (филиалы). Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на своем официальном телеграм-канале. По его словам, введение новых требов
11.05.2006 Гудков и Хинштейн продолжают атаку на западное ПО в России

сь мощное лобби, помогающее продавливать закупки импортного программного обеспечения. Страна просто подсажена на зарубежную программную иглу, позволяющую недобросовестным чиновникам получать взятки». Александр Хинштейн, заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленным, строительным и наукоемким технологиям, заявил: «Для обеспечения информационной безопасности РФ и возр

Публикаций - 148, упоминаний - 227

Хинштейн Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 32
Ростелеком 10948 26
Meta Platforms - Facebook 4621 25
Telegram Group 2940 25
Yandex - Яндекс 9216 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
X Corp - Twitter 2938 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Apple Inc 13154 14
VK - Mail.ru Group 3602 13
МегаФон 10742 12
Microsoft Corporation 25775 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 9
Восход ФГБУ НИИ 721 6
9594 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 4
DigitalOcean 39 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 4
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 4
Cloudflare 172 4
Ланит Интеграция 219 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Polymedia - Полимедиа 158 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 3
МКД 88 3
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 3
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 3
ФинГрад - FinGrad 48 3
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 3
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Почта России ПАО 2370 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
iHerb - маркетплейс 17 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Альфа-Банк 1979 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
IKEA - ИКЕА 171 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Восток-Сервис ГК 57 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 3
Finn Flare - ФФ Стайл 46 3
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 3
Hansa - Ханса 114 3
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 3
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 3
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 3
Кофемания 85 3
Cotton Club - Коттон Клаб 30 3
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 3
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 3
Savina Legal - Савина Лигал 15 3
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 3
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 4
Единая Россия - Политическая партия 321 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
АЮР - Ассоциация юристов России 51 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 52
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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