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Хинштейн Александр
СОБЫТИЯ
|25.12.2023
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Власти готовят закон о внеплановых проверках ИТ-компаний. Документ уже в Госдуме
ИТ-комитет Госдумы предлагает вывести из-под действия моратория госконтроль и надзор в сфере связи. Александр Хинштейн указал, что только за первое полугодие 2023 г. количество утечек ПДн увели
|02.09.2021
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«Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома»
Нет ЦОДов в России — платите Председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн предложил собирать с иностранных ИТ-компаний отчисления в размере 1,2%. Ре
|20.05.2021
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Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России
рмационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тыс. россиян. «Простые и логичные» требования Александр Хинштейн подчеркнул, что иностранным компаниям, если те хотят работать в России, пр
|13.05.2021
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Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой
льные представительства (филиалы). Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на своем официальном телеграм-канале. По его словам, введение новых требов
|11.05.2006
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Гудков и Хинштейн продолжают атаку на западное ПО в России
сь мощное лобби, помогающее продавливать закупки импортного программного обеспечения. Страна просто подсажена на зарубежную программную иглу, позволяющую недобросовестным чиновникам получать взятки». Александр Хинштейн, заместитель председателя комитета Государственной Думы по промышленным, строительным и наукоемким технологиям, заявил: «Для обеспечения информационной безопасности РФ и возр
Хинштейн Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 43
|Шадаев Максут 1210 34
|Мишустин Михаил 787 18
|Боярский Сергей 49 17
|Чернышенко Дмитрий 581 17
|Горелкин Антон 118 17
|Паршин Максим 323 10
|Пушков Алексей 12 9
|Турчак Андрей 27 8
|Боярский Михаил 9 8
|Клишас Андрей 60 7
|Петрушин Андрей 110 6
|Шпак Василий 279 6
|Немкин Антон 52 6
|Разумовский Дмитрий 125 6
|Гладышев Евгений 9 6
|Мартынова Елена 90 6
|Херсонцев Алексей 93 6
|Моносов Александр 21 6
|Драгунов Алексей 25 6
|Баканов Дмитрий 35 6
|Чирков Сергей 16 6
|Раскина Ирина 24 6
|Спиренков Вячеслав 38 6
|Звонарева Елена 20 6
|Артемов Андрей 15 6
|Осеевский Михаил 350 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Матвеева Татьяна 110 6
|Кирюшин Сергей 91 6
|Терещенко Денис 95 6
|Хайруллин Айрат 108 6
|Ципорин Павел 103 6
|Кудрявцев Максим 43 6
|Ломоносов Александр 26 5
|Вайно Антон 25 5
|Левин Леонид 134 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Воронин Павел 196 4
|Мизулина Екатерина 18 4
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