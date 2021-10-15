Хинштейн Александр

Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете 2

Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 3

Власти собираются запретить в российских школах Windows и Office 2

В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете 1

Власти заставят соцсети блокировать самих себя 3

Государство меняет подход к цифровизации 1

Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов 1