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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Хинштейн Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 114
Хинштейн Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 14
|Шадаев Максут 384 8
|Чернышенко Дмитрий 234 8
|Пушков Алексей 8 7
|Мишустин Михаил 302 5
|Левин Леонид 83 4
|Боярский Сергей 16 4
|Горелкин Антон 34 3
|Володин Вячеслав 62 2
|Калинин Константин 4 2
|Комар Евгений 20 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Воробьев Андрей 126 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Носков Константин 202 2
|Ющенко Александр 25 1
|Комиссаров Алексей 17 1
|Бурин Андрей 12 1
|Луговой Андрей 12 1
|Безруков Андрей 26 1
|Коновалов Александр 8 1
|Чуприян Александр 6 1
|Альшевских Андрей 2 1
|Дюков Александр 4 1
|Крашенинников Павел 10 1
|Абрамович Роман 23 1
|Чуйченко Константин 3 1
|Котюков Михаил 7 1
|Бондар Александр 1 1
|Турчак Андрей 14 1
|Мукабенова Марина 2 1
|Малькевич Александр 2 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Топилин Максим 6 1
|Журавлев Александр 4 1
|Тумусов Федот 7 1
|Бухар Виктория 7 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Пискарев Василий 3 1
|Мурашко Михаил 6 1
|Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
|The Economist Intelligence Unit 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768223, в очереди разбора - 671907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768223, в очереди разбора - 671907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru