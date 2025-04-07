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F-Secure BlackLight



07.04.2025 Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета 1
28.03.2007 F-Secure представила Client Security 7 2
09.03.2007 Вышел новый релиз к Anti-Virus for Workstations 7.00 1
22.02.2007 Вышла бета-версия F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista 2
27.10.2006 F-Secure предлагает антивирус IS2007 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

F-Secure BlackLight и организации, системы, технологии, персоны:

F-Secure 211 4
Microsoft Corporation 24748 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 378 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12852 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2257 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14530 2
Оцифровка - Digitization 4625 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4000 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3122 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7484 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25740 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2988 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30193 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24509 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4024 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16273 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7823 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 995 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2243 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4320 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4568 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12215 1
F-Secure DeepGuard 7 3
Microsoft Windows Media Center 125 2
F-Secure Client Security 2 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 2
Microsoft Windows XP Home 196 2
F-Secure Policy Manager 2 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Microsoft Windows 15812 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 18 1
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 22 1
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 16 1
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14202 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3685 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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