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F-Secure DeepGuard

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.12.2008 Эффективность антивирусов измерили по-новому 1
30.10.2007 Client Security от F-Secure: теперь с поддержкой 32-битной Vista 1
04.09.2007 Internet Security 2008 от F-Secure: теперь и для малого бизнеса 1
28.03.2007 F-Secure представила Client Security 7 1
22.02.2007 Вышла бета-версия F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista 2
09.02.2007 Вышли обновления IS2007 и AV2007 с поддержкой Vista 2
27.10.2006 F-Secure предлагает антивирус IS2007 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

F-Secure DeepGuard и организации, системы, технологии, персоны:

F-Secure 216 7
ESET - ESET Software 1161 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Bitdefender 171 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Microsoft Corporation 25775 1
Sony 6739 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
Оцифровка - Digitization 5185 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 51 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 99 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 158 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 191 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 1
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 17 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Microsoft Windows 16882 3
F-Secure BlackLight 6 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Windows XP Home 196 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 23 1
Google VirusTotal 108 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 19 1
Microsoft Windows Media Center 125 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
F-Secure Policy Manager 2 1
F-Secure Client Security 3 1
F-Secure Libra 2 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Kaspersky Internet Security 497 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
F-Secure Orion 2 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 1
Ильин Сергей 15 1
Александрова Анна 23 1
Шабанов Илья 60 1
Segerdahl Olle - Сегердаль Олле 2 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
White list - Белый список 162 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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