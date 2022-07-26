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Rootkit Руткит набор программных средств

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.07.2022 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый UEFI-руткит ComicStrand

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новый руткит прошивки UEFI, который получил название CosmicStrand. Зловред остаётся на компьютере жертвы даже после перезагрузки операционной системы или переустановки Windows. Эта особенность усложн
20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы

час методы противодействия основаны на том, чтобы запустить антируткитовое средство внутри ОС. Если руткит сделан качественно и уже установлен в ОС, выявить зловред таким способом в общем случа
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа с применением ранее неизвестного руткита

аправлена на дипломатические представительства в Азии и Африке. В ней применяется ранее неизвестный руткит. Зловред, названный Moriya, позволяет совершать практически любые действия в операцион
29.05.2020 Microsoft заблокировала в Windows 10 ПО уважаемого разработчика

Вы с руткитами боретесь или им помогаете? Корпорация Microsoft внесла в список блокируемых в Windo
10.01.2019 Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков

Вредонос на материнке Эксперты компании ESET обнаружили первый руткит, который пытается атаковать UEFI целевого компьютера. UEFI — это интерфейс между опера
04.10.2018 Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI

использованием LoJax – первого известного руткита для Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Руткиты UEFI – мощный инструмент для кибератак; их сложно обнаружить, и они сохраняют присутс
10.02.2012 Руткиты добрались до мобильных устройств

VG было зафиксировано появление первых руткитов для мобильных устройств. В частности, был обнаружен руткит ZeroAccess, который отличается высокой сложностью, эффективностью и серьезной защитой

25.05.2010 Windows 7 выдержал атаку руткита, XP - нет

синих экранов смерти" (BSOD), а также делает загрузку компьютера невозможной. Появившийся в феврале руткит первое время представлял опасность и для пользователей Windows 7, пока Microsoft опера
16.02.2010 «Лаборатория Касперского» запатентовала аппаратный антивирус для борьбы с руткитами

аратного решения, не работающего в среде заражённой ОС, все эти методы окажутся безрезультатными, и руткит будет быстро нейтрализован, утверждают в компании. В запатентованном устройстве исполь
02.06.2008 GMER 1.0.14.14536: обнаружение и удаление руткитов

GMER – бесплатная программа, которая обнаруживает и удаляет руткиты. Напомним, что руткит (rootkit) - это технологии, позволяющие вредоносным программам скрываться от антивирус
16.05.2008 IOS-руткит может поразить всю сеть через маршрутизатор Cisco

ИБ-исследователь создал руткит, способный осуществлять скрытый мониторинг и контроль маршрутизаторов Cisco. Себастьян
12.05.2008 Новый руткит прячется в микропроцессоре

в микропроцессоре компьютера. Используя режим системного управления (System Management Mode, SMM), руткит запускается в защищенной части памяти ПК, которая может быть закрытой и сделать вредон
12.05.2008 Руткит Rustock.C перестал быть мифом

т зараженные им системные файлы. На текущий момент ни один антивирус, кроме Dr.Web, не детектирует Win32.Ntldrbot. В начале 2008 г. аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили образцы Win32.Ntldrbot – руткита, который полтора года оставался невидимым для всех антивирусных компаний. Главное предназначение Win32.Ntldrbot – заражать ПК, превращая их в боты, с которых впоследствии можно рассылат
06.05.2008 "Доктор Веб" выпустил сканер против руткита Rustock.C

ю сканера, которая не только детектирует Win32.Ntldrbot (aka Rustock.C), но и лечит зараженные им системные файлы. В начале 2008 г. аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили образцы Win32.Ntldrbot – руткита, который полтора года оставался невидимым для всех антивирусных компаний. Главное предназначение Win32.Ntldrbot – заражать ПК, превращая их в боты, с которых впоследствии можно рассылат
26.03.2008 MBR-руткит мутирует

В начале 2008 г. автор анти-руткит-инструмента GMER обнаружил новый вирус, который устанавливает себя в master boot recor
29.02.2008 Вредоносная программа удаляет соперников-руткитов

роян Pandex блокирует действия ранее установленных руткитов. А затем устанавливает свой собственный руткит-компонент, детектируемый Trend Micro как Pushu-AC. Руткиты - это вид вредоносных прогр
26.02.2008 2007: количество руткитов выросло на 272%

В течение 2007 г. PandaLabs обнаружила на 272% больше вредоносных руткитов по сравнению с 2006 г. Руткиты – это программы, предназначенные для укрывания определенных объектов и процессов. Киб
28.01.2008 Антивирус Dr.Web «залечивает» новый загрузочный руткит

себя в загрузочный сектор жесткого диска и обеспечивает скрытую установку своего драйвера в памяти. Руткит-драйвер записан в последние сектора физического диска и, таким образом, не существует

23.01.2008 GMER 1.0.14: обнаружение и удаление руткитов

GMER – бесплатная программа, которая обнаруживает и удаляет руткиты. Руткит (rootkit) - это технологии, позволяющие вредоносным программам скрываться от антивирус
10.01.2008 Новый руткит загружается быстрее ОС

льно отличается от всех известных и не определяется антивирусными программами. Это совершенно новый руткит. Программа изменяет данные главного загрузочного сектора (master boot record). Здесь х
26.09.2007 Новый Dr.Web борется с руткитами

новый компонент антивирусного сканера - Dr.Web Shield, который борется с так называемыми руткитами. Руткит (rootkit) – это технологии, позволяющие вредоносным программам скрываться от антивирус
04.09.2007 Sony уберет руткит из MicroVault

MicroVault с защитой, характерной для вредоносного кода, и потребители пока не жаловались на неудобства, связанные с сокрытием директории. Как сообщает Heise-Security.co.uk, использование технологий руткитов (кода, позволяющего что-либо скрывать от системы) представляет опасность для общей безопасности системы. Например, директория, скрытая программным обеспечением MicroVault, может быть и
29.08.2007 Sony: история с руткитами продолжается

Sony, чьи музыкальные компакт-диски вызвали скандал в связи с их троянской защитой в 2005-2006 гг., снова могут обвинить в использовании технологий руткитов, на этот раз – в программном обеспечении для устройства считывания отпечатков пальцев MicroVault USM-F, сообщает TGDaily.com. По заявлению F-Secure, программное обеспечение, поставляем
27.07.2007 McAfee выпустила бесплатный детектор руткитов

ления руткитов - модулей вредоносных программ, работающих на системном уровне, сообщил DarkReading. Руткиты всё чаще применяются в троянах, червях и шпионских программах для сокрытия присутстви
18.06.2007 Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов

омпьютера на присутствие известных вирусов и программ-шпионов, а также антируткит-модуль Safe’n’Sec Rootkit Detector. Новая программа выявляет скрытые с помощью руткитов процессы на компьютере

15.03.2007 PandaLabs: VideoCach - рекламное ПО со свойствами руткита

разца рекламного ПО. Данный вредоносный код предназначен для мошеннического продвижения определенных приложений безопасности. Особенностью этой программы является использование руткитовых технологий. Руткиты — это программы, предназначенные для сокрытия файлов или процессов, выполняемых на компьютере. VideoCach создает ярлыки на рабочем столе и демонстрирует фальшивые предупреждения о 
09.03.2007 PandaLabs: количество руткитов в 2006 году выросло на 62%

х объема за прошлый год, общегодовой рост таких программ, по прогнозам, составит минимум около 40%. Руткиты используют технологии сокрытия, не позволяющие ПО системного администратора и решений
01.09.2006 "Доктор Веб": на вирусном фронте без перемен

сификации «Доктор Веб» Trojan.PWS.Eingabe. Подобная передача данных не является новинкой: различные руткиты под Unix используют такую технику передачи информации. Нельзя также не отметить появл
30.08.2006 Sophos выпустила бесплатного "убийцу" руткитов

м, что руткиты могут инфицировать их компьютеры. 37% опрошенных признались, что не знают, что такое руткит.
01.08.2006 Антивирусы не хотят отказываться от хакерских приемов

Термин руткит (rootkit) исторически пришёл из мира UNIX, под ним понимается набор программных средст
13.06.2006 60% "плохих ПК" становятся зомби

ание в прошлом году, в ходе скандала с участием звукозаписывающего лейбла Sony BMG, использовавшего руткит в системе защиты компакт-дисков от копирования. Microsoft добавила функции обнаружения
25.04.2006 Открытый код – источник руткитов?

Энтузиасты сообщества открытого кода способствуют развитию руткитов (rootkit) – модулей для преодоления ограничений приложения в системе. За последние три года ко
19.04.2006 McAfee: руткиты встречаются все чаще

Лаборатория AVERT Labs антивирусной компании McAfee выпустила доклад о применении в троянцах и вирусах так называемых руткитов — модулей, скрывающих вредоносный код на системном уровне с повышенными привилегиями. За три года число таких случаев выросло в 7 раз, а в первом квартале нового года — в 8 р
04.04.2006 "Лаборатория Касперского": киберкриминал продолжает бесчинствовать

все те объекты, которые могут демаскировать присутствие вредоносной программы в зараженной системе. Руткиты остаются динамично развивающимся направлением киберпреступников, что вполне понятно,

28.03.2006 Появились новые версии Bagle с функциями руткита

ьной особенностью этих версий, по сравнению с предшественниками, является наличие функций руткитов. Руткиты — это программы, спроектированные для сокрытия процессов, файлов или записей рее
23.03.2006 Новый троян: россияне украли 35 тыс. паролей

о войти почти на 7 тыс. различных веб-сайтов, включая банковские и аукционные, сообщил г-н Горелик. Rootkit.hearse пользуется теми же приемами маскировки, что и скандально известная программа X
16.01.2006 Мнение: в "Антивирусе Касперского" нет rootkit

В последнее время широкий резонанс в СМИ получило сообщение эксперта в области компьютерной безопасности Марка Руссиновича (Mark Russinovich) об использовании rootkit-технологий в антивирусных продуктах «Лаборатории Касперского». В связи с этим «Лаборатория Касперского» сочла необходимым предоставить официальные комментарии по данному инциденту. Марк
09.12.2005 Intel создаст чип против шпионского ПО

уткитов Sony могут скрыто атаковать компьютеры. Производители защитного ПО недавно подтвердили, что руткит Sony ХСР застал их врасплох, даже несмотря на то, что он был установлен на тысячах маш
11.11.2005 Новый backdoor использует "официальный" руткит от Sony

вредоносной программы, использующей для сокрытия своего присутствия на компьютере широко известный rootkit от Sony. Как известно, компания Sony BMG использует для сокрытия и защиты своих прогр
14.04.2005 Panda Software: угроза руткитов растет

вие, но также и действия, которые предпринимает злоумышленник на зараженном компьютере. Более того, руткит может скрывать присутствие других вредоносных программ на компьютере, просто изменяя ф

Публикаций - 392, упоминаний - 548

Rootkit и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 67
Microsoft Corporation 25775 67
Dr.Web - Доктор Веб 1294 61
ESET - ESET Software 1161 51
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 33
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 30
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 24
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 21
Check Point Software Technologies 829 19
Google LLC 12690 19
Trend Micro 651 18
Sony 6739 16
F-Secure 216 15
Intel Corporation 12811 13
Gen Digital - Avast Software 184 13
Cisco Systems 5372 12
Apple Inc 13156 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
Sophos - SophosLabs 436 11
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 59 9
Bitdefender 171 8
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Defender 159 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Red Hat 1378 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 5
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 5
eScan MicroWorld 20 5
X Corp - Twitter 2938 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Lenovo Group 2447 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 4
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 4
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 4
Sony BMG 187 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
101Hotels.com 456 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
eBay Inc 1640 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Assist - Ассист 218 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Резонанс НПП 407 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
Sony BMG Music Entertainment 34 2
Iberdrola 17 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 1
Севергазбанк - Банк СГБ 11 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Telasi - Теласи - Грузинская энергетическая компания 1 1
Аптека-Холдинг 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
UPS 216 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ФосАгро 176 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Barclays 122 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Администрация Краснодарского края 64 1
ФСБ РФ СУ - Следственное управление 3 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Федеральная полиция Бразилии - Federal Police of Brazil - Polícia Federal 11 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 30
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 29
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 26
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 26
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 24
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 23
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 21
Microsoft Windows API 311 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 20
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 20
Microsoft Windows 16882 134
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 70
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 40
Linux OS 11533 38
Google Android 15244 35
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 25
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 23
Microsoft Windows XP 2431 23
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 22
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 21
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 21
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 19
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 18
Microsoft Windows 7 2007 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Apple macOS 2419 14
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 14
JavaScript - JS - язык программирования 1425 13
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 13
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 13
Microsoft Security Essentials - MSE 146 13
Microsoft Office 4170 12
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 12
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 12
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 11
Apple iOS 8583 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 10
Dr.Web SpIDer Guard - Dr.Web SpIDer Gate - Dr.Web SpIDer Agent - Dr.Web SpIDer Mail 52 10
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 9
Panda Antivirus 58 9
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 8
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
Dr.Web CureIt! 39 8
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 8
Google Chrome - браузер 1701 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Kaspersky Internet Security 497 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Дягилев Василий 84 12
Corrons Luis - Корронс Луис 106 12
Зайцев Михаил 345 10
Касперский Евгений 337 7
Шаров Борис 73 6
Шабанов Илья 60 5
Гостев Александр 84 5
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 5
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 4
Галушкин Олег 182 3
Мельникова Анастасия 440 3
Врублевский Павел 105 3
Васильев Григорий 44 3
Артимович Игорь 31 3
Пермяков Максим 31 3
Матросов Александр 45 3
Кондрашин Михаил 22 3
Янко Виталий 12 3
Павлов Никита 146 3
Ануфриев Григорий 2 2
Kroustek Jakub - Кроустек Якуб 6 2
Kovah Xeno - Кова Ксено 3 2
Слободенюк Наталья 3 2
McCain John - МакКейн Джон 28 2
Kallenberg Corey - Каленберг Кори 2 2
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 2
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 2
McKay John - МакКей Джон 4 2
Trammell Hudson - Траммель Хадсон 5 2
Diamond Neil - Даймонд Нейл 3 2
Weafer Vincent - Уифер Винсент 14 2
Водясов Алексей 222 2
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 2
Земков Сергей 159 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Горелов Дмитрий 61 2
Горячий Максим 10 2
Комаров Сергей 16 2
Ермолов Марк 13 2
Осипов Сергей 43 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 138
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Европа 24964 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Испания - Королевство 3840 9
Индия - Bharat 5870 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 7
Япония 13807 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Индонезия - Республика 1058 6
Аргентина - Аргентинская Республика 615 6
Казахстан - Республика 6048 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Канада 5082 5
Украина 7928 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Ближний Восток 3154 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Тайвань 4245 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 4
Португалия - Португальская Республика 956 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
США - Нью-Йорк 3180 3
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