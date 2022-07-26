«Лаборатория Касперского» обнаружила новый UEFI-руткит ComicStrand Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили новый руткит прошивки UEFI, который получил название CosmicStrand. Зловред остаётся на компьютере жертвы даже после перезагрузки операционной системы или переустановки Windows. Эта особенность усложн

PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы час методы противодействия основаны на том, чтобы запустить антируткитовое средство внутри ОС. Если руткит сделан качественно и уже установлен в ОС, выявить зловред таким способом в общем случа

«Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа с применением ранее неизвестного руткита аправлена на дипломатические представительства в Азии и Африке. В ней применяется ранее неизвестный руткит. Зловред, названный Moriya, позволяет совершать практически любые действия в операцион

Microsoft заблокировала в Windows 10 ПО уважаемого разработчика Вы с руткитами боретесь или им помогаете? Корпорация Microsoft внесла в список блокируемых в Windo

Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков Вредонос на материнке Эксперты компании ESET обнаружили первый руткит, который пытается атаковать UEFI целевого компьютера. UEFI — это интерфейс между опера

Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI использованием LoJax – первого известного руткита для Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Руткиты UEFI – мощный инструмент для кибератак; их сложно обнаружить, и они сохраняют присутс

Руткиты добрались до мобильных устройств VG было зафиксировано появление первых руткитов для мобильных устройств. В частности, был обнаружен руткит ZeroAccess, который отличается высокой сложностью, эффективностью и серьезной защитой

Windows 7 выдержал атаку руткита, XP - нет синих экранов смерти" (BSOD), а также делает загрузку компьютера невозможной. Появившийся в феврале руткит первое время представлял опасность и для пользователей Windows 7, пока Microsoft опера

«Лаборатория Касперского» запатентовала аппаратный антивирус для борьбы с руткитами аратного решения, не работающего в среде заражённой ОС, все эти методы окажутся безрезультатными, и руткит будет быстро нейтрализован, утверждают в компании. В запатентованном устройстве исполь

GMER 1.0.14.14536: обнаружение и удаление руткитов GMER – бесплатная программа, которая обнаруживает и удаляет руткиты. Напомним, что руткит (rootkit) - это технологии, позволяющие вредоносным программам скрываться от антивирус

IOS-руткит может поразить всю сеть через маршрутизатор Cisco ИБ-исследователь создал руткит, способный осуществлять скрытый мониторинг и контроль маршрутизаторов Cisco. Себастьян

Новый руткит прячется в микропроцессоре в микропроцессоре компьютера. Используя режим системного управления (System Management Mode, SMM), руткит запускается в защищенной части памяти ПК, которая может быть закрытой и сделать вредон

Руткит Rustock.C перестал быть мифом т зараженные им системные файлы. На текущий момент ни один антивирус, кроме Dr.Web, не детектирует Win32.Ntldrbot. В начале 2008 г. аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили образцы Win32.Ntldrbot – руткита, который полтора года оставался невидимым для всех антивирусных компаний. Главное предназначение Win32.Ntldrbot – заражать ПК, превращая их в боты, с которых впоследствии можно рассылат

"Доктор Веб" выпустил сканер против руткита Rustock.C ю сканера, которая не только детектирует Win32.Ntldrbot (aka Rustock.C), но и лечит зараженные им системные файлы. В начале 2008 г. аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили образцы Win32.Ntldrbot – руткита, который полтора года оставался невидимым для всех антивирусных компаний. Главное предназначение Win32.Ntldrbot – заражать ПК, превращая их в боты, с которых впоследствии можно рассылат

MBR-руткит мутирует В начале 2008 г. автор анти-руткит-инструмента GMER обнаружил новый вирус, который устанавливает себя в master boot recor

Вредоносная программа удаляет соперников-руткитов роян Pandex блокирует действия ранее установленных руткитов. А затем устанавливает свой собственный руткит-компонент, детектируемый Trend Micro как Pushu-AC. Руткиты - это вид вредоносных прогр

2007: количество руткитов выросло на 272% В течение 2007 г. PandaLabs обнаружила на 272% больше вредоносных руткитов по сравнению с 2006 г. Руткиты – это программы, предназначенные для укрывания определенных объектов и процессов. Киб

Антивирус Dr.Web «залечивает» новый загрузочный руткит себя в загрузочный сектор жесткого диска и обеспечивает скрытую установку своего драйвера в памяти. Руткит-драйвер записан в последние сектора физического диска и, таким образом, не существует

GMER 1.0.14: обнаружение и удаление руткитов GMER – бесплатная программа, которая обнаруживает и удаляет руткиты. Руткит (rootkit) - это технологии, позволяющие вредоносным программам скрываться от антивирус

Новый руткит загружается быстрее ОС льно отличается от всех известных и не определяется антивирусными программами. Это совершенно новый руткит. Программа изменяет данные главного загрузочного сектора (master boot record). Здесь х

Новый Dr.Web борется с руткитами новый компонент антивирусного сканера - Dr.Web Shield, который борется с так называемыми руткитами. Руткит (rootkit) – это технологии, позволяющие вредоносным программам скрываться от антивирус

Sony уберет руткит из MicroVault MicroVault с защитой, характерной для вредоносного кода, и потребители пока не жаловались на неудобства, связанные с сокрытием директории. Как сообщает Heise-Security.co.uk, использование технологий руткитов (кода, позволяющего что-либо скрывать от системы) представляет опасность для общей безопасности системы. Например, директория, скрытая программным обеспечением MicroVault, может быть и

Sony: история с руткитами продолжается Sony, чьи музыкальные компакт-диски вызвали скандал в связи с их троянской защитой в 2005-2006 гг., снова могут обвинить в использовании технологий руткитов, на этот раз – в программном обеспечении для устройства считывания отпечатков пальцев MicroVault USM-F, сообщает TGDaily.com. По заявлению F-Secure, программное обеспечение, поставляем

McAfee выпустила бесплатный детектор руткитов ления руткитов - модулей вредоносных программ, работающих на системном уровне, сообщил DarkReading. Руткиты всё чаще применяются в троянах, червях и шпионских программах для сокрытия присутстви

Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов омпьютера на присутствие известных вирусов и программ-шпионов, а также антируткит-модуль Safe’n’Sec Rootkit Detector. Новая программа выявляет скрытые с помощью руткитов процессы на компьютере

PandaLabs: VideoCach - рекламное ПО со свойствами руткита разца рекламного ПО. Данный вредоносный код предназначен для мошеннического продвижения определенных приложений безопасности. Особенностью этой программы является использование руткитовых технологий. Руткиты — это программы, предназначенные для сокрытия файлов или процессов, выполняемых на компьютере. VideoCach создает ярлыки на рабочем столе и демонстрирует фальшивые предупреждения о

PandaLabs: количество руткитов в 2006 году выросло на 62% х объема за прошлый год, общегодовой рост таких программ, по прогнозам, составит минимум около 40%. Руткиты используют технологии сокрытия, не позволяющие ПО системного администратора и решений

"Доктор Веб": на вирусном фронте без перемен сификации «Доктор Веб» Trojan.PWS.Eingabe. Подобная передача данных не является новинкой: различные руткиты под Unix используют такую технику передачи информации. Нельзя также не отметить появл

Sophos выпустила бесплатного "убийцу" руткитов м, что руткиты могут инфицировать их компьютеры. 37% опрошенных признались, что не знают, что такое руткит.

Антивирусы не хотят отказываться от хакерских приемов Термин руткит (rootkit) исторически пришёл из мира UNIX, под ним понимается набор программных средст

60% "плохих ПК" становятся зомби ание в прошлом году, в ходе скандала с участием звукозаписывающего лейбла Sony BMG, использовавшего руткит в системе защиты компакт-дисков от копирования. Microsoft добавила функции обнаружения

Открытый код – источник руткитов? Энтузиасты сообщества открытого кода способствуют развитию руткитов (rootkit) – модулей для преодоления ограничений приложения в системе. За последние три года ко

McAfee: руткиты встречаются все чаще Лаборатория AVERT Labs антивирусной компании McAfee выпустила доклад о применении в троянцах и вирусах так называемых руткитов — модулей, скрывающих вредоносный код на системном уровне с повышенными привилегиями. За три года число таких случаев выросло в 7 раз, а в первом квартале нового года — в 8 р

"Лаборатория Касперского": киберкриминал продолжает бесчинствовать все те объекты, которые могут демаскировать присутствие вредоносной программы в зараженной системе. Руткиты остаются динамично развивающимся направлением киберпреступников, что вполне понятно,

Появились новые версии Bagle с функциями руткита ьной особенностью этих версий, по сравнению с предшественниками, является наличие функций руткитов. Руткиты — это программы, спроектированные для сокрытия процессов, файлов или записей рее

Новый троян: россияне украли 35 тыс. паролей о войти почти на 7 тыс. различных веб-сайтов, включая банковские и аукционные, сообщил г-н Горелик. Rootkit.hearse пользуется теми же приемами маскировки, что и скандально известная программа X

Мнение: в "Антивирусе Касперского" нет rootkit В последнее время широкий резонанс в СМИ получило сообщение эксперта в области компьютерной безопасности Марка Руссиновича (Mark Russinovich) об использовании rootkit-технологий в антивирусных продуктах «Лаборатории Касперского». В связи с этим «Лаборатория Касперского» сочла необходимым предоставить официальные комментарии по данному инциденту. Марк

Intel создаст чип против шпионского ПО уткитов Sony могут скрыто атаковать компьютеры. Производители защитного ПО недавно подтвердили, что руткит Sony ХСР застал их врасплох, даже несмотря на то, что он был установлен на тысячах маш

Новый backdoor использует "официальный" руткит от Sony вредоносной программы, использующей для сокрытия своего присутствия на компьютере широко известный rootkit от Sony. Как известно, компания Sony BMG использует для сокрытия и защиты своих прогр