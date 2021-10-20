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Rootkit Руткит набор программных средств



20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа с применением ранее неизвестного руткита
29.05.2020 Microsoft заблокировала в Windows 10 ПО уважаемого разработчика
10.01.2019 Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков
04.10.2018 Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI
10.02.2012 Руткиты добрались до мобильных устройств
02.06.2008 GMER 1.0.14.14536: обнаружение и удаление руткитов
16.05.2008 IOS-руткит может поразить всю сеть через маршрутизатор Cisco
12.05.2008 Новый руткит прячется в микропроцессоре
26.03.2008 MBR-руткит мутирует
26.02.2008 2007: количество руткитов выросло на 272%
28.01.2008 Антивирус Dr.Web «залечивает» новый загрузочный руткит
23.01.2008 GMER 1.0.14: обнаружение и удаление руткитов
27.07.2007 McAfee выпустила бесплатный детектор руткитов
18.06.2007 Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов
15.03.2007 PandaLabs: VideoCach - рекламное ПО со свойствами руткита
09.03.2007 PandaLabs: количество руткитов в 2006 году выросло на 62%
01.09.2006 "Доктор Веб": на вирусном фронте без перемен
25.04.2006 Открытый код – источник руткитов?
04.04.2006 "Лаборатория Касперского": киберкриминал продолжает бесчинствовать
23.03.2006 Новый троян: россияне украли 35 тыс. паролей
16.01.2006 Мнение: в "Антивирусе Касперского" нет rootkit
09.12.2005 Intel создаст чип против шпионского ПО
14.04.2005 Panda Software: угроза руткитов растет
21.02.2005 В Microsoft опасаются неизлечимых шпионов и вирусов

Публикаций - 354, упоминаний - 497

Rootkit упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 1208 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 37
Microsoft Corporation 23395 30
Intel Corporation 11624 13
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 12
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 9
Apple Inc 11103 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 5
Red Hat 1224 4
Lenovo Group 2151 4
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 60 4
AMD - Advanced Micro Devices 3836 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Yandex - Яндекс 5551 3
Samsung Electronics 9667 2
Nvidia Corp 3203 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
Huawei 3459 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Forcepoint - Stonesoft 45 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Huawei Technologies 391 1
AltaVista Search Engine 198 1
Kingston Technology 191 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 1
Softline - Софтлайн 2032 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Telegram Group 999 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
Администрация Президента РФ 976 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 97
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 92
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 46
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 45
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 44
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 41
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 27
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 26
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 21
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 489 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 10
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 8
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 153 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 7
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 635 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1625 6
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 5
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 432 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
WORM-технологии - Write Once, Read Manу - Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly - носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение 114 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 319 3
Google Android устройства-девайсы 644 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 617 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
Data monetization - Монетизация данных 1306 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
Google Android 12432 32
Linux OS 8153 16
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 460 16
Microsoft Windows 2528 12
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 131 10
Microsoft Windows XP 2357 9
Apple macOS 1693 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 8
Microsoft Office 3405 7
Microsoft Windows 7 1874 7
Oracle Java - язык программирования 2751 5
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 5
Microsoft Windows 2000 12612 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 5
Microsoft Security Essentials - MSE 138 4
Microsoft Windows NT 815 4
Nokia Symbian OS 1399 4
Apple Safari - браузер 793 3
Mozilla Firefox - браузер 1783 3
Panda ActiveScan 46 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
Intel Celeron - Серия процессоров 941 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 2
Microsoft Windows Server 2003 567 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 2
Python - высокоуровневый язык программирования 562 2
Microsoft Windows XP Home 196 1
Apple iPod 1531 1
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 16 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Microsoft Windows 95 372 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
AMD Radeon R - Серия видеокарт 123 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 10 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 126 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 200 1
Мельникова Анастасия 236 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 8
Бразилия - Федеративная Республика 2082 5
Япония 12847 4
Казахстан - Республика 4750 4
Китай - Тайвань 3659 3
Азия - Азиатский регион 4633 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 3
Северная Македония - Республика 94 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Африка - Африканский регион 3256 2
Таиланд - Королевство 720 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Нидерланды 3287 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
The Register 1388 5
Inquirer 463 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
Juniper Research 501 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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