eScan MicroWorld


СОБЫТИЯ

30.01.2026 Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос 6
20.02.2013 «Энерготек» выбрал защиту eScan Corporate Edition 2
28.01.2013 80% пользователей смартфонов не знают о существовании мобильных киберугроз 2
15.11.2012 Малый бизнес переоценивает свой уровень информационной безопасности 1
09.11.2012 Открыт новый тип атак «человек-в-браузере» 1
31.10.2012 Эксперты eScan обнаружили потенциальную брешь безопасности в Facebook 1
08.10.2012 Обнаружена новая уязвимость в Android: атака через NFC 1
02.10.2012 Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY 1
24.09.2012 Эксперты eScan рассказали о тенденциях предустановленных вирусных программ 1
21.09.2012 Зловреды по-прежнему используют генераторы доменных имен 1
05.09.2012 Патч Oracle закрыл не все уязвимости в Java 1
13.08.2012 Новый концепт-вирус способен незаметно заражать BIOS и CMOS на уровне «железа» 1
09.08.2012 eScan выпустила решения eScan Anti-Virus Security for Mac 2
11.07.2012 Антивирусы eScan совместимы с Windows 8 2
04.10.2011 Компания «Лига» выбрала для защиты своей сети eScan Internet Security Suite 1
27.09.2011 НПО «Термэк» защитилось от вирусных атак с помощью eScan Anti-Virus for SMB 1
12.05.2011 Начались продажи локализованных версий продуктов eScan 11 для бизнеса 1
28.10.2010 «Антивирусный Центр» привёз в Россию антивирусы eScan 11 1
27.07.2010 «Антивирусный Центр» привезёт в Россию антивирус eScan от Microworld 3
09.06.2007 Андреас Клементи: эвристика антивирусов не оправдала ожиданий 1

Публикаций - 20, упоминаний - 31

eScan MicroWorld и организации, системы, технологии, персоны:

Антивирусный Центр 44 3
Microsoft Corporation 25315 3
Meta Platforms - Facebook 4547 3
IBM Trusteer 13 1
MicroWorld Technologies 4 1
Broadcom - VMware 2507 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5310 1
Apple Inc 12715 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Oracle Corporation 6896 1
Dropbox 515 1
Yahoo! 3711 1
Trellix - FireEye 60 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 90 1
Google LLC 12320 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 262 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Security Explorations 5 1
OpenText - Carbonite - EVault 12 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31935 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31982 6
Rootkit - Руткит - набор программных средств 387 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2352 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7039 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1351 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 750 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11590 2
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 130 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7655 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3567 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2265 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 44 1
Microsoft Windows 16412 6
eScan ISS - eScan Internet Security Suite 6 5
eScan Anti-Virus Security 4 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 4
Google Android 14781 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 2
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
TrustPort AV - TrustPort Antivirus 7 1
OpenText - Carbonite - Mozy 11 1
Google Chrome - браузер 1655 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Apple iPad 3943 1
Linux OS 10991 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 1
Apple macOS 2275 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Oracle Java - язык программирования 3342 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 1
Apple iCloud 293 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1432 1
Apple Safari - браузер 878 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 1
Mozilla Firefox - браузер 1920 1
Opera Browser - Браузер 1037 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 249 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 336 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 714 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 46 1
Google SPDY - протокол прикладного уровня для передачи веб-контента 11 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
Rammurthy Govind - Раммурти Говинд 4 4
Слободенюк Наталья 3 3
Clementi Andreas - Клементи Андреас 4 1
Минаков Павел 1 1
Теперкин Дмитрий 1 1
Денисов Дмитрий 17 1
Ионов Николай 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14531 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18335 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53552 1
Беларусь - Белоруссия 6069 1
Польша - Республика 2004 1
Франция - Французская Республика 7994 1
Нидерланды - Амстердам 622 1
Россия - ЦФО - Курская область 702 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Туркмения - Туркменистан 447 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 67 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 1
White list - Белый список 122 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Ars Technica 437 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Black Hat - Конференция 117 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
